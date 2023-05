Có nên đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại?

Mùa đại hội cổ đông đã qua, kết quả và các kế hoạch kinh doanh cũng đã sáng tỏ, ngạn ngữ đầu tư "Sell in May and go away" ("Hãy bán cổ phiếu trong tháng Năm và đi… xa") đang dần được nhắc đến nhiều hơn. Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường như hiện tại, những quan niệm tài chính này chưa chắc đã áp dụng được.

Điểm nóng tuần vừa qua là cuộc họp đại hội cổ đông trên thế giới Berkshire Hathaway, với sự góp mặt của 2 nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và Charlie Munger. Rất nhiều câu hỏi chuyên sâu về đầu tư chứng khoán được đặt lên bàn cân để phân tích. Liên quan đến câu chuyện đầu tư trên thế giới, các chuyên gia cũng soi chiếu lại thị trường Việt Nam. Trong Bí mật đồng tiền mùa 2 - Số 09: Sell in May and Go Away: Tri kỷ hay đi nghỉ?, Mr.X77 - Anh Trần Việt Hưng - Nhà sáng lập và Giám đốc Học vụ Trung tâm 7AStar Tutoring đã đưa ra quan điểm "bỏ túi" của mình: "Khi không đặt niềm tin vào thị trường thì phải đặt niềm tin vào chính mình."

Cuộc thảo luận về thị trường chứng khoán gần đây của các chuyên gia. (Ảnh Moneytalk)

Theo đó, Mr.X77 cũng nhắc nhở các nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều hơn với những tư vấn từ các chuyên gia thế giới, vì thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ và có cách thức hoạt động rất khác.



Trong cuộc họp cổ đông, tỷ phú Warren Buffett nêu bật chiến lược đầu tư "Đồng hành với doanh nghiệp sẽ giúp chúng ta khôn ngoan hơn". Nhưng khi áp dụng vào thị trường chứng khoán "hình sin" của Việt Nam, anh Mr. X30 Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán cho rằng: Nên nghĩ khác đi ở thị trường Việt Nam. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp và đắm chìm vào nó thì rất dễ mất đi khả năng phân tích cơ bản. Kết quả đầu tư theo đó cũng sẽ kém đi.

Có nên đầu tư vào doanh nghiệp dài hạn? (Ảnh Moneytalk)

Tiếp tục cuộc thảo luận rằng các nhà đầu tư nên quan tâm "báo cáo tài chính" hay "tư duy của các nhà sáng lập" để lựa chọn đồng hành cùng doanh nghiệp lâu dài, BTV Hoàng Nam - Chuyên trách Chứng khoán bản tin Tài chính kinh doanh bày tỏ suy nghĩ: Trong chứng khoán cần rõ ràng rành mạch. Tuy thực dụng nhưng nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi doanh nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt để chớp đúng thời điểm.



Ngoài những góp ý đến từ chuyên gia, thì sau "mùa" báo cáo tài chính quý 1 không mấy tích cực vừa được công bố, các nhà đầu tư đều đang khá thận trọng. Việc này thể hiện ở tính thanh khoản thấp - biến số khó dự đoán trên thị trường. Đối với những nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn, thì đây có thể là thời điểm tốt để tranh thủ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Bởi các chính sách và thông tư gần đây của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã và đang tiếp tục cho thấy những động thái nới lỏng hơn cho nền kinh tế. Các nghị định vừa được ban hành đã gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2023. Ở bên kia bán cầu, chính sách của FED về lãi suất cũng đã có dấu hiệu đảo chiều.

Dựa trên những dấu hiệu đó, câu hỏi: "Nên mua hay bán cổ phiếu ở thời điểm hiện tại?" vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Lời nguyền “Sell in May" có thể là rủi ro, nhưng đồng thời cũng là cơ hội mở ra tiềm năng cho nhà đầu tư. Mr.X30 cho biết: "Hiện nay danh mục của tôi vẫn mua cổ phiếu". Dù thị trường chứng khoán quốc tế đang ám chỉ rằng mùa hè sẽ hoạt động kém hơn nhưng động thái của các chuyên gia lại có xu hướng đi ngược, vẫn mua vào chứ không bán ra hay gửi hết tiết kiệm ngân hàng. Hầu hết nhà đầu tư dài hạn đều không lựa chọn đứng ngoài thị trường dù có biến động ra sao.