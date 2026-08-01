Có một người đàn ông đã chạy 56.327 km vòng quanh Trái đất: Hành trình không tưởng ấy diễn ra như thế nào?

Trong suốt hơn 2.062 ngày đêm ròng rã bôn ba qua năm châu bốn bể, cuộc đời của The Running Man gắn liền với vô vàn hiểm nguy, gian khổ và thử thách khắc nghiệt nhất mà một con người có thể chịu đựng.

Hành trình nhân loại chinh phục những giới hạn tưởng chừng bất khả thi luôn ghi nhận những cá nhân dám bước đi trên con đường không một vết chân người. Trong lịch sử thám hiểm và thể thao sức bền thế giới, hiếm có cái tên nào lại mang trong mình sự kiên cường, ý chí thép và sức mạnh phi thường như Robert Garside.

Được thế giới biết đến với biệt danh thân mật nhưng đầy nể phục là The Running Man, ông đã vẽ nên một câu chuyện kỳ vĩ về khát vọng chinh phục địa cầu bằng chính đôi chân của mình. Cuộc đời và hành trình của ông không chỉ đơn thuần là việc di chuyển qua những vùng đất mới, mà còn là một bản hùng ca về sự dũng cảm, tinh thần vượt khó và khả năng khai phá tiềm năng vô hạn ẩn giấu bên trong mỗi con người trước những nghịch cảnh tưởng chừng như có thể quật ngã bất cứ ai.

Khởi đầu của một giấc mơ điên rồ và đầy thử thách

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1997, tại cổng India Gate linh thiêng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Robert Garside chính thức bước những bước đầu tiên trong chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất cuộc đời mình.

Giữa dòng người hối hả và nền văn hóa xa lạ, ông đặt ra cho bản thân một mục tiêu mà đại đa số công chúng và chuyên gia lúc bấy giờ đều cho là điên rồ và bất khả thi, đó là trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạy và đi bộ liên tục vòng quanh trái đất theo một lộ trình khép kín.

Quyết định ấy không chỉ đòi hỏi một nền tảng thể lực siêu phàm mà còn cần một thần kinh thép, một sự dấn thân tuyệt đối khi phải rời bỏ hoàn toàn vùng an toàn của cuộc sống thường nhật để đối mặt với một thế giới rộng lớn, hoang sơ và đầy rẫy những biến động khó lường ở phía trước.

Những dặm đường gian khó và hiểm nguy rình rập khắp nơi

Trong suốt hơn 2.062 ngày đêm ròng rã bôn ba qua năm châu bốn bể, cuộc đời của The Running Man gắn liền với vô vàn hiểm nguy, gian khổ và thử thách khắc nghiệt nhất mà một con người có thể chịu đựng.

Ông đã đi qua những sa mạc bỏng rát nơi cái nóng ban ngày có thể thiêu đốt thể xác, những dãy núi cao hiểm trở với cái lạnh cắt da cắt thịt, và những khu rừng rậm nhiệt đới ẩm thấp đầy rẫy dịch bệnh hiểm nghèo.

Không chỉ dừng lại ở những trở ngại từ thiên nhiên dữ dội, Robert Garside còn phải đối mặt với muôn vàn trắc trở từ thế giới loài người. Đã có những thời điểm ông bị bắt giữ tại các khu vực bất ổn chính trị, bị nghi ngờ là gián điệp, bị tấn công bởi những kẻ cướp đường và phải chịu đựng những chấn thương thể xác nặng nề không được chăm sóc y tế kịp thời.

Sự cô độc cùng cực trong những chặng đường băng qua các vùng hoang mạc hay lãnh nguyên lạnh giá cũng là một thứ vũ khí vô hình có thể bóp nghẹt ý chí của bất kỳ nhà thám hiểm kiệt xuất nào. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả nỗi sợ hãi và đau đớn, ông vẫn bền bỉ đặt chân này lên trước chân kia, ghi chép lại từng cột mốc, từng chặng đường như một minh chứng sống động cho nỗ lực không mệt mỏi của ý chí con người.

Sự hoài nghi từ cộng đồng và giá trị của sự thật

Một hành trình mang tầm vóc lớn lao như thế chắc chắn không thể tránh khỏi những nghi ngờ, tranh cãi từ dư luận và cộng đồng những người chạy bộ chuyên nghiệp thời bấy giờ. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của chuyến đi, đặt câu hỏi liệu một cá nhân đơn độc có thể thực sự vượt qua quãng đường xa đến vậy mà không có sự hậu thuẫn lớn hay không.

Tuy nhiên, chính sự tỉ mỉ trong việc ghi chép nhật ký hành trình, thu thập các bằng chứng xác thực, chữ ký xác nhận của cơ quan chức năng các nước và tài liệu ghi hình dọc đường đã giúp Robert Garside chứng minh được tính chân thực của kỳ tích.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới sau một quá trình thẩm định khắt khe và chi tiết đã chính thức công nhận ông là người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành chuyến chạy bộ vòng quanh địa cầu. Sự công nhận đó không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi, máu và nước mắt mà ông đã đổ xuống suốt hơn 5 năm trời, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng những giấc mơ vĩ đại nhất hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu con người có đủ lòng dũng cảm để theo đuổi đến cùng.

Di sản tinh thần và sức mạnh truyền cảm hứng sâu sắc

Khi chuyến hành trình khép lại cũng tại chính điểm xuất phát ban đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2003, Robert Garside đã vượt qua tổng quãng đường tương đương khoảng 35.000 dặm (56.327 km), đi qua 29 quốc gia và 6 châu lục khác nhau trên thế giới.

Sau cột mốc chói lọi đó, thay vì chọn cách phô trương tên tuổi dưới ánh đèn sân khấu hay tận dụng sự nổi tiếng để mưu cầu danh lợi cá nhân, ông lại chọn một lối sống khá khép kín, bình dị và giữ kín đời tư để phục hồi thể chất lẫn tinh thần sau những năm tháng kiệt quệ trên đường chạy.

Dù vậy, cái tên Robert Garside chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí những người yêu mến thể thao mạo hiểm và khát vọng khám phá. Câu chuyện về cuộc đời ông đã vượt xa khỏi khuôn khổ của một kỷ lục thể thao thông thường để trở thành một biểu tượng vượt thời gian về tinh thần bất khuất trước nghịch cảnh. Nó dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc rằng những giới hạn của con người thực ra chỉ là những ranh giới tạm thời do chính chúng ta đặt ra, và rằng bất kỳ ai dám đối mặt với nỗi sợ hãi, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu lớn lao đều có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc đời mình và để lại cảm hứng bất tận cho các thế hệ mai sau.