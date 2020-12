Cơ hội sở hữu xế sang - xịn chỉ từ 20K? Cơn sốt “bão quà 15 tỷ” đang khiến tín đồ săn “deal” náo loạn

Thì ra đây là cách lên đời "xế xịn" mà giới trẻ đang phát cuồng



Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới việc làm cách nào để thực hiện sớm được mục tiêu mua nhà, mua xe… Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian để kiếm đủ tiền cho mục tiêu phấn đấu đó . Vì thế nhiều bạn đã tìm đến những cách mới để nhanh chóng thực hiện hóa ước mơ của mình. Trong số đó, tham gia nhiệt tình các chương trình săn quà khủng chính là "bí kíp" được nhiều bạn trẻ truyền tai nhau "rần rần" suốt thời gian qua.

Nổi đình nổi đám dạo gần đây là chương trình "Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say" của nhãn hàng Oishi và ứng dụng "săn khuyến mãi" Mega1. Với bão quà lên tới 15 tỷ đồng, lại "dễ chơi, dễ trúng", chương trình đang trở thành cơn sốt và thu hút sự tham gia của đông đảo các tín đồ ghiền "snack". Đặc biệt, các mẹ bỉm sữa còn đua nhau chụp hình và khoe thành tích săn quà lên mạng xã hội.

Bão quà 15 tỷ đồng siêu to khổng lồ từ chương trình khuyến mãi của Oishi và Okome đang khiến các tín đồ "ghiền" snack phát cuồng

Được biết, khi mua các sản phẩm từ Oishi có dán nhãn in chương trình khuyến mãi (cụ thể là bánh que Akiko và bánh gạo Nhật Okome) và tìm thẻ cào bên trong sản phẩm, người chơi có ngay cơ hội trúng hàng triệu phần quà giá trị thông qua chương trình quay mã dự thưởng trên Mega1. Tốn chưa tới 20K nhưng người chơi có ngay cơ hội trúng các giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhất là chiếc xe hơi New Mazda3 1.5L, xe máy Piaggio Liberty One và hàng triệu phần quà giá trị khác như vàng miếng PNJ, máy xay sinh tố cầm tay Lock&Lock… Chuyện nghe tưởng đùa, nhưng hoàn toàn thật!

Đã có rất nhiều khách hàng ăn Oishi và trúng hàng triệu phần quà có giá trị

Truy tìm chủ nhân chiếc xe hơi Mazda thứ 2

Tính đến hiện tại, "Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say" đã trao tay hơn 500 nghìn giải thưởng giá trị đến các người chơi. Cụ thể, đã có 1 chiếc xe hơi Mazda (giải thưởng tháng) và 8 chiếc xe máy Piaggio (giải thưởng tuần) được trao cho những người chơi may mắn nhất. Vẫn còn nhiều phần quà hấp dẫn như 2 chiếc xe hơi Mazda3, 5 chiếc xe máy Piaggio đang chờ được trao trong các số livestream tiếp theo vào thứ 4 hàng tuần và hàng trăm phần quà giá trị như máy xay sinh tố tay cầm Lock&Lock, vàng miếng PNJ và thẻ cào điện thoại với các mệnh giá khác nhau dễ dàng trúng được khi chơi "lật thẻ" trên app Mega1.

Chương trình khuyến mãi từ Oishi và Mega1 vẫn còn vô vàn các giải thưởng hấp dẫn

Trải qua gần 2/3 chặng đường, chương trình khuyến mãi hợp tác giữa Oishi và ứng dụng Mega1 đã và đang lan tỏa khắp mọi nơi. Số lượng người tham gia vẫn tiếp tục mỗi ngày.

Tối ngày 23/12 tới đây, sự kiện quay thưởng và công bố chủ nhân giải thưởng tháng thứ 2 sẽ chính thức diễn ra. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage Oishi Vietnam và Mega1. Tất cả đang vô cùng mong chờ chủ nhân thứ 2 sở hữu chiếc xe hơi Mazda3 siêu "xịn sò". Còn chần chờ gì mà không nhanh tay mua ngay bánh que Akiko và bánh gạo Okome để tham gia chương trình càng sớm càng tốt, mang cơ hội trở thành một trong những người may mắn được "lăn bánh về nhà" đến thật gần.

Liệu ai sẽ được MC Nguyên Khang công bố trúng thưởng chiếc hơi Mazda thứ 2 từ chương trình đây?