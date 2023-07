Cơ hội “rinh” giải thưởng “khủng” dành cho học sinh THPT khi tham gia cuộc thi sáng tạo nội dung TikTok do HUTECH phát động

Đó là cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok chủ đề "Shine Your Light" do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

Tham gia cuộc thi "Shine Your Light", các bạn học sinh THPT có cơ hội nhận giải thưởng giá trị

Với quy mô hoành tráng dành cho tất cả các bạn học sinh vừa hoàn tất năm học lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trên toàn quốc, sân chơi hứa hẹn sẽ mang đến một "mùa hè rực rỡ". Các bạn học sinh sẽ được "bung xõa" hết mình, phát huy tối đa khả năng sáng tạo bằng những video ghi lại những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ của những năm tháng phổ thông theo một cách sống động và chân thực nhất.

Những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ được lưu giữ và lan tỏa bằng những thước phim sống động

Theo đó, cuộc thi sáng tạo nội dung "Shine Your Light" sẽ diễn ra 2 vòng thi chính:

Vòng 1 - Your Stories (10/7 - 09/8): Các thí sinh/nhóm thí sinh thực hiện video dự thi dưới nhiều hình thức như daily vlog, vlog độc thoại, hát, rap, trình chiếu khoảnh khắc,… Trong đó, nội dung video sẽ xoay quanh đời sống học đường như những kỷ niệm gắn bó với trường lớp, giai đoạn ôn thi, kỷ niệm bạn bè, tri ân thầy cô, người thân, nhân vật truyền cảm hứng. HUTECH đặc biệt khuyến khích những cách thể hiện câu chuyện độc đáo, mang ý nghĩa tính cực và có tính lan tỏa trong cộng đồng.

Những thí sinh xuất sắc nhất vòng 1 sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện video ở vòng 2

Top 20 thí sinh/nhóm thí sinh được bình chọn và nhận được đánh giá cao từ Ban Giám khảo (BGK) sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện video tranh tài tại vòng tiếp theo.

Ở vòng 2 - Your Dreams (10/8 - 15/9): Các thí sinh/nhóm thí sinh thực hiện video liên quan đến chủ đề "Ước mơ tôi - Tương lai tôi". Cụ thể, các bạn sẽ thể hiện nội dung xoay quanh môi trường phát triển mơ ước và mong muốn tương lai của bản thân, vlog về ngành học yêu thích, ước mơ của bản thân,…

Để tham gia cuộc thi, các thí sinh/nhóm thí sinh sẽ thực hiện quay/làm video thể hiện nội dung đề tài được đưa ra với thời lượng tối đa 120 giây, định dạng video dọc theo tỉ lệ 9:16 và gửi về https://liim.net/DangKyShineYourLight. Sau khi nhận phản hồi từ Ban tổ chức, các bạn sẽ đăng tải video trên kênh Tiktok cá nhân kèm bộ "hashtag": #UniqueHUTECH #ShineYourLight #LearnOnTiktok #hutech và kêu gọi bình chọn.

Trải qua 2 vòng thi, kết quả chung cuộc xếp hạng Nhất, Nhì, Ba sẽ do BGK đánh giá dựa trên các tiêu chí về ý tưởng độc đáo, tính sáng tạo, viral và lượt tương tác cao. Được biết, tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Cụ thể, cuộc thi sẽ trao tặng 01 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 01 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng, 01 giải Ba trị giá 05 triệu đồng. Ngoài hiện kim, các thí sinh/nhóm thí sinh còn nhận được giấy chứng nhận và quà lưu niệm.

Bên cạnh giải thưởng chính, các thí sinh/ nhóm thí sinh còn có cơ hội nhận được các giải thưởng "xịn sò" khác như HUTECH Best Reviewer, HUTECH Best Creator, HUTECH Best Choice. Mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng, quà lưu niệm và chứng nhận tham gia chương trình.

Các bạn học sinh THPT cùng tham gia cuộc thi để mùa hè này thêm rực rỡ

Còn ngần ngại gì mà chưa ghi danh tham gia cuộc thi để khai phá tài năng của bản thân, lưu giữ và lan tỏa ước mơ tương lai và những khoảnh khắc, ký ức của quãng đời học sinh sôi nổi, đáng nhớ? Hãy để mùa hè này thật bùng nổ và ý nghĩa hơn cùng HUTECH bạn nhé!