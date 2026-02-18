Cơ hội nhận vàng 999.9 đầu năm cùng minigame Tết của Bảo hiểm VietinBank

Năm mới vừa sang, thay vì chỉ ngồi không chờ vận may tự đến, hãy nắm bắt cơ hội khởi động một năm con ngựa đầy hứng khởi, năng động bằng cách tham gia ngay chương trình minigame của Bảo hiểm VietinBank – VBI. Ai là tín đồ của săn quà minigame thì đừng bỏ qua "phi vụ" hấp dẫn này.

Truy cập ngay fanpage của Bảo hiểm VietinBank – VBI để sở hữu vàng 999.9 và 200 phần quà tặng hấp dẫn

Gieo xúc xắc, đua "ngựa vàng"

Lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian ngày Tết kết hợp cùng biểu tượng ngựa vàng phi nước đại của năm Bính Ngọ, "Mã đáo nghênh xuân – Rước vàng phú quý" là trò chơi tương tác trực tuyến thú vị với cơ hội săn quà cực cao.

Sau khi truy cập landing page của chương trình tại madaonghenhxuan.myvbi.vn, người chơi sẽ thực hiện gieo xúc xắc để di chuyển "ngựa vàng" trên bản đồ hành trình năm mới. Mỗi bước đi không chỉ mang lại cho người chơi số điểm thưởng tích lũy mà còn "mở khóa" những phần quà tặng hấp dẫn như cốc giữ nhiệt, móc khóa, giá đỡ điện thoại, gấu bông Vibie và đặc biệt là các "tấm thẻ bảo vệ" thiết thực từ VBI gồm Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy; bảo hiểm Sức khỏe VBI Care; Bảo hiểm Du lịch VBI Enjoy (áp dụng cả hành trình nội địa và quốc tế). Sở hữu "bộ 3 quyền lực" này thì đảm bảo các bạn có thể thoải mái vi vu và an tâm trải nghiệm trên mọi hành trình trong năm nay đó.

Quay số may mắn, trúng vàng 999.9

Đỉnh điểm không thể bỏ lỡ của chuỗi hoạt động là sự kiện quay số may mắn trúng vàng xịn xò diễn ra vào ngày 26/2 - Ngày Vía thần tài. Chương trình được livestream trên fanpage của Bảo hiểm VietinBank với các hạng mục giải thưởng giá trị: 01 Giải Nhất - 01 Bộ sưu tập Tứ quý thịnh vượng (0.4 chỉ vàng), 02 Giải Nhì - mỗi giải 01 Nhẫn 0.2 chỉ tròn trơn ép vỉ, 08 Giải Ba - mỗi giải 01 Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0.1 chỉ.

Nghe quà tặng thấy mê nhưng đừng quên điều kiện để nhận vé vàng tham gia vòng quay may mắn là người chơi phải đạt từ 20 điểm trở lên trong phần minigame gieo xúc xắc nên bạn hãy nhớ truy cập landing page của chương trình mỗi ngày để tích lũy thật nhiều điểm thưởng nhé.

Được thành lập từ năm 2008 với mục tiêu "bảo toàn giá trị cuộc sống", Bảo hiểm VietinBank – VBI không còn là cái tên xa lạ với người tiêu dùng với các dòng bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm du lịch, tài sản… Không chỉ nỗ lực phát triển đa dạng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cải tiến dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, VBI còn liên tục mang đến các hoạt động gắn kết và tương tác thú vị, nhằm đưa bảo hiểm trở nên gần gũi với người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ việc ra mắt đại sứ thương hiệu (mascot) Vibie, các chiến dịch truyền cảm hứng, cổ vũ tinh thần sống hết mình cho tới các chuỗi hoạt động minigame trên nền tảng trực tuyến.

Sự kiện "Mã đáo nghênh xuân – Rước vàng phú quý" không nằm ngoài mục đích mang đến một sân chơi nhiều niềm vui và quà tặng may mắn cho cộng đồng mạng mà còn truyền nguồn năng lực hứng khởi, tươi vui cho một năm mới nhiều thịnh vượng, phát tài.

Truy cập fanpage Bảo hiểm VietinBank – VBI để có thêm thông tin chi tiết.