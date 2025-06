Cơ hội chốt “deal” căn hộ hạng sang vừa túi tiền tại Mega Livestream đầu tiên của dự án The Felix

Mega livestream The Felix: Cơ hội chớp "deal xịn" mua nhà "hot"

Với người trẻ, mua nhà – đặc biệt là căn nhà đầu tiên là quyết định quan trọng và cũng là hành trình đầy lo lắng. Quá trình tự tìm hiểu pháp lý, chọn lựa dự án, cân đối tài chính đến tiếp cận nguồn vốn và lên kế hoạch trả góp dài hạn là một chuỗi các bước phức tạp và nhiều áp lực.

Thấu hiểu những nỗi lo rất thật ấy, chủ đầu tư C-Holdings với tư duy sáng tạo và tâm huyết đồng hành, thông báo tổ chức sự kiện mega livestream dự án The Felix lần đầu tiên vào 19 giờ ngày 18/6, giúp người trẻ tiếp cận thông tin và cơ hội sở hữu căn nhà trong mơ một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Chạm tay vào căn nhà trong mơ từ một cú "click"

Sự kiện có sự tham gia của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la) – Chủ tịch HĐQT C-Holdings, người "thổi hồn" cho các dự án thuộc hệ sinh thái "C" cùng diễn viên KOL - Hùng Thuận và hot TikToker – Bé Duy.

Phiên mega livestream sẽ mang đến thông tin tổng quan về dự án, "room tour" căn hộ mẫu, giúp người xem trực tiếp đặt câu hỏi cho các khách mời và đặc biệt là có thể chốt "deal hot" căn hộ ngay trên sóng.

Đây là lần đầu tiên chủ đầu tư tổ chức giới thiệu dự án dưới hình thức tương tác trực tuyến hiện đại, gần gũi với phong cách mua sắm của giới trẻ. Trong phiên mega livestream hứa hẹn sẽ có hàng trăm "deal" bất động sản độc quyền và vô vàn quà tặng hấp dẫn - tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng gồm 02 xe ô tô VF3, 100 tai nghe Airpods, 05 voucher nội thất 50 triệu đồng cùng hàng trăm voucher mua sắm thả ga…

Tâm điểm của sự kiện livestream chính là dự án The Felix, tổ hợp căn hộ cao 40 tầng toạ lạc trên trục đường Nguyễn Du, trung tâm thành phố Thuận An – nơi được xem là "cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn". The Felix chính là đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm FIT HOME mà C-Holdings đang triển khai – những căn hộ cao cấp vừa túi tiền, được "may đo" riêng cho giới trẻ.

Kết hợp cùng quỹ trợ giá FIT FUND và chính sách tài chính thân thiện FIT GEN, The Felix không chỉ vừa vặn với túi tiền mà còn chuẩn gu sống của người trẻ hiện đại. Có thể nói, phiên livestream ngày 18/6 không chỉ là cầu nối thông tin mà còn cho thấy nỗ lực cụ thể của chủ đầu tư C-Holdings giúp rút ngắn khoảng cách giữa người trẻ và căn nhà đầu tiên trong đời.

Khám phá FIT HOME: căn hộ hạng sang vừa túi tiền

Không chỉ là một dự án dễ tiếp cận về tài chính, The Felix được đánh giá cao với chất lượng thiết kế căn hộ và tiêu chuẩn bàn giao vượt trội so với mức giá, thể hiện xuyên suốt triết lý của C-Holdings: "luxury but affordable".

100% căn hộ FIT HOME tại The Felix đều có thiết kế vuông vắn, tối ưu công năng, từng mét vuông diện tích đều được tận dụng tối đa để phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của gia chủ. Toàn bộ các căn hộ đều có ban công rộng, đón trọn nguồn ánh sáng tự nhiên.

Sảnh hành lang The Felix rộng tới 1,8m, cửa chính rộng 1,2m, mỗi tầng có 6 thang máy tốc độ cao 2,5m/s – đạt tiêu chuẩn của chung cư hạng A cao cấp. Hơn thế, chủ đầu tư chấp nhận cắt bỏ thương phẩm 4 căn mỗi tầng để tạo nên sự thông thoáng cho toàn bộ các căn hộ còn lại.

The Felix có đa dạng cơ cấu căn hộ, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng: căn 1 phòng ngủ - 1 WC diện tích 45,18m phù hợp với người độc thân hoặc vợ chồng trẻ; căn 2 phòng ngủ - 2 WC rộng 59,75m2 cân đối cho gia đình có 1-2 con nhỏ.

Căn hộ mẫu 1 phòng ngủ The Felix "fit gu" người trẻ

Đặc biệt, căn góc "hoa hậu" 3 phòng ngủ - 2 WC diện tích lên đến 85,58m2, mỗi tầng chỉ có duy nhất 2 căn và là không gian lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian sống rộng rãi, thoáng đãng cho cả gia đình.

Bên cạnh thiết kế căn hộ, chất lượng bàn giao cũng là điểm cộng lớn của The Felix. Chủ đầu tư khắt khe lựa chọn các thương hiệu nội thất danh tiếng để hoàn thiện căn hộ như gỗ An Cường (hàng đầu Việt Nam) cho hệ tủ - sàn, thiết bị bếp Hafele (Đức), thiết bị điện Panasonic (Nhật), thiết bị vệ sinh INAX (Nhật), hệ thống thang máy KONE (Phần Lan)....

Không chỉ vậy, cư dân The Felix được thụ hưởng không gian 3 tầng nước - 4 tầng xanh, thiết kế mở cùng hơn 68 tiện ích cao cấp – những phẩm chất vốn chỉ hội tụ tại các dự án hạng sang có mức giá từ 80 đến 100 triệu đồng/m². Tuy nhiên, tại The Felix, tất cả những giá trị đó được gói trọn trong căn hộ có đơn giá chỉ từ 34 triệu đồng/m2.

The Felix là câu trả lời thuyết phục cho cam kết kiến tạo căn hộ "Luxury But Affordable" của C-Holdings

Không cần di chuyển, không áp lực tự tìm hiểu như "mò kim đáy bể", chỉ với một cú click, người trẻ có thể bước gần hơn đến căn nhà đầu tiên trong đời. The Felix và phiên mega livestream ngày 18/6 tới chính là cánh cửa mở ra hành trình an cư vững vàng, trọn vẹn và vừa vặn hơn bao giờ hết.

Đón xem mega livestream ngày 18/06/2025 lúc 19:00 ngay tại đây để nhận thông tin hàng ngàn deal "hot" từ dự án The Felix.

