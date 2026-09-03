Cô giáo mầm non lấy chồng cầu thủ: Làm mẹ 2 con nhan sắc vẫn đỉnh cao, nhìn khối tài sản mới ngưỡng mộ

Cuộc sống hôn nhân khiến dân tình ngưỡng mộ của vợ chồng Phan Văn Đức.

Mới đây, Võ Nhật Linh – bà xã của tiền đạo Phan Văn Đức đã chào đón tuổi 28 bằng bộ ảnh vô cùng ấn tượng trên trang cá nhân. Khác với phong cách xì-teen thời mới nổi tiếng, "cô giáo hot girl" xứ Nghệ ngày nào nay mang vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng với lối trang điểm tông nude hiện đại. Dù đã là "mẹ bỉm" hai con, visual ngọt ngào cùng vóc dáng thon gọn của nàng WAG vẫn nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đáp lại dòng chia sẻ hướng về sự bình yên của vợ, Phan Văn Đức cũng nhanh chóng nhắn gửi lời chúc tình cảm, khẳng định cô chính là "hậu phương vững chắc nhất" của mình.

Vợ Phan Văn Đức tung bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 28 (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Phan Văn Đức chúc mừng sinh nhật vợ (Ảnh: FBNV)

Tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ"

Kết hôn vào đầu năm 2020 sau 5 tháng hẹn hò ngắn ngủi, cặp đôi từng phải đối mặt với không ít tin đồn thất thiệt từ dư luận. Bỏ qua những ồn ào ban đầu, sau hơn 6 năm gắn bó, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh đã chứng minh sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Tổ ấm của cặp đôi hiện đã có hai thiên thần nhỏ "đủ nếp đủ tẻ": bé gái Dâu Tây (sinh năm 2020) và bé trai Khoai Tây (sinh năm 2022).

Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Nhật Linh sau khi đi làm 1 thời gian đã gác lại công việc để lui về chăm sóc gia đình. Cô trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, quán xuyến mọi việc nhà để chân sút gốc Nghệ An yên tâm cống hiến cho sự nghiệp sân cỏ.

Tổ ấm nhỏ của Phan Văn Đức (Ảnh: FBNV)

Khối tài sản "khủng"

Không chỉ giữ lửa hôn nhân êm ấm, vợ chồng Phan Văn Đức còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều năm tích lũy. Cặp đôi đã đầu tư xây dựng một khách sạn mang tên Duli Hotel tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), do chính Nhật Linh đứng ra quản lý. Ngoài ra, cô còn mở thêm tiệm hoa tươi và kinh doanh chuỗi dịch vụ riêng.

Thành quả lao động cùng những khoản hợp đồng chuyển nhượng giá trị trong sự nghiệp cầu thủ đã giúp vợ chồng "Đức cọt" sở hữu cơ ngơi chuẩn thượng lưu. Gần đây nhất, cặp đôi thu hút sự chú ý khi hoàn thiện căn biệt thự bề thế rộng khoảng 500m² tại quê nhà Nghệ An. Không gian sống được thiết kế hiện đại, sang trọng, tích hợp đầy đủ tiện nghi từ phòng khách rộng lớn đến phòng gym riêng.

Phan Văn Đức nổi tiếng yêu chiều vợ (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, Phan Văn Đức hết mực cưng chiều bà xã. Nam cầu thủ không ngần ngại dành tặng vợ những món quà đắt giá như xe sang, đồ hiệu hay các khoản tiền mặt lớn vào mỗi dịp lễ, sinh nhật. Dù bận rộn với lịch thi đấu dày đặc, cả hai vẫn luôn giữ thói quen hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch riêng tư, ven vén cho tổ ấm nhỏ của mình.