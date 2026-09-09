Cô giáo bị xe tải cán qua chân khi cứu trẻ đang lao ra đường: 2 con nhỏ vẫn đang đợi mẹ về

Cô giáo Hiền có hai con, con đầu hiện học lớp 2, còn bé thứ 2 mới 4 tuổi. Ở nhà, người thân đang thay nhau chăm sóc hai con thơ, chúng vẫn đang đợi mẹ về.

Những ngày qua, câu chuyện cô giáo Hoàng Thị Hiền gặp tai nạn khi cố gắng cứu một đứa trẻ lao ra đường khiến dư luận đặc biệt quan tâm, cập nhập diễn biến tình trạng, sức khỏe của cô. Dân Việt dẫn lại lời cô giáo kể lại, ngày 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi được chị gái đưa đến lớp.

Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường. Lo sợ cháu bé gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Cháu bé được an toàn, còn cô Hiền bị thương nặng ở 2 chân.

Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền nhập viện sáng 29/8, trong tình trạng hai bàn chân bị tổn thương nặng, chân phải giập nát phức tạp, gân và xương bị gãy nát. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số ca phẫu thuật. Các bác sĩ đang cố gắng bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Được biết, cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Ba mẹ con chưa có nhà riêng, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Hôm nay (9/9), thông tin trên Dân Việt, chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô giáo Hiền) cho biết, hiện tại, cô Hoàng Thị Hiền đang trong phòng phẫu thuật. Theo các bác sĩ, việc cô Hiền có phải cắt cụt một chân hay không cần xem xét kỹ.

Cũng theo chị Thắm, em gái chị có hoàn cảnh khá khó khăn, khi một mình nuôi 2 con nhỏ. Sau cuộc hôn nhân không như ý, 2 năm nay, cô Hiền cùng các con về sống nhờ gia đình bố mẹ. Gia đình ai cũng thương, luôn chia sẻ, hỗ trợ 3 mẹ con trong cuộc sống. Ở nhà, người thân đang thay nhau chăm sóc hai con thơ. Bọn trẻ vẫn đang đợi mẹ về.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Sơn, cũng chia sẻ thêm về cô Hiền trên Dân Việt. Theo lời bà, cô Hiền về công tác tại trường đã được 10 năm. Trong công việc, cô Hiền có chuyên môn tốt, luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Cô được phụ huynh, học sinh yêu mến vì rất tâm huyết với trẻ.

Hành động lao ra cứu học sinh trong khoảnh khắc nguy hiểm của cô Hiền đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trong suốt nhiều ngày qua. Sau tai nạn, nữ giáo viên sẽ phải đối mặt với chặng đường điều trị lâu dài, cuộc sống cùng hai con nhỏ sẽ bị xáo trộn nhiều.