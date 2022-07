Có gì thú vị trong Vũ trụ áo thun Marvel tại Coolmate?

Cái tên Marvel chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với những bạn trẻ hiện nay, như Iron Man, Spiderman, Captain America, Hulk hay Wolverine luôn là những cái tên siêu anh hùng bất tử trong lòng của những người yêu phim ảnh. Từ truyện tranh, các nhân vật của Marvel Comics đã thực hiện vô số những cuộc lấn sân mỹ mãn như trên truyền hình, màn ảnh rộng, những món đồ chơi và dĩ nhiên là cả thời trang.



Coolmate bất ngờ hợp tác với Marvel

Coolmate hợp tác với Marvel ra mắt Vũ trụ áo thun Marvel

Được biết đến là nơi mua sắm online cho nam giới với các sản phẩm mặc cơ bản, Coolmate đã gây ngạc nhiên khi giới thiệu một làn gió mới bao gồm những chiếc áo tươi tắn và cá tính hơn hẳn. Theo đại diện từ Coolmate, với lần hợp tác cùng Marvel đợt này, Coolmate mong muốn mang đến cho khách hàng của mình nhiều sự lựa chọn hơn về những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và có bản quyền hẳn hoi.

Với hình ảnh bản quyền từ nhân vật nổi tiếng như Spider-Man đến những thành viên trụ cột của Avengers như Ironman, Captain America và cả Thor hay là Hulk, Coolmate đã tái hiện một cách trẻ trung, năng động những nhân vật đó lên các sản phẩm có mặt trong bộ sưu tập Marvel lần này.

Vũ trụ áo thun Marvel có gì thú vị?

Hơn cả một chiếc áo in, đằng sau đó là một câu chuyện về sản phẩm thời trang "Proudly Made In Vietnam" theo hướng bền vững. Coolmate lựa chọn sử dụng vải có thành phần là sợi Cotton chất lượng và kết hợp sợi tái chế Repeet (Recycle Yarn), sợi tái chế đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Nhà máy may những chiếc áo Marvel đều đạt chứng nhận ILS (International Labor Standard) - chứng nhận được cấp cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn về công bằng và an toàn lao động theo chuẩn quốc tế.

Cũng là những hình ảnh từ siêu vũ trụ Marvel, nhưng tại Coolmate khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn đa dạng tuỳ theo sở thích, từ phong cách đơn giản chỉ tập trung vào chi tiết nhỏ, đến phong cách cá tính với những hình in lớn và có size cả nam nữ đều mặc được.

Khách hàng như mọi lần, vẫn có quyền lợi được đổi trả trong vòng 60 ngày với bất kỳ lý do gì, như một lời cam kết chất lượng của Coolmate cho các sản phẩm của mình.

Vũ trụ áo thun Marvel ra mắt vào 25/7/2022

Mỗi chiếc áo mà bạn lựa chọn trong BST này sẽ mang giá trị tinh thần của từng nhân vật siêu anh hùng mà bạn vẫn luôn yêu thích.

• Nếu như bạn yêu thích Spider-Man, chiếc áo sẽ nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh càng lớn, trách nghiệm càng cao.

• Người hùng trong những bộ giáp sắt Iron Man lại mang đến câu chuyện của một thiên tài từng bước trở thành siêu anh hùng vĩ đại của biệt đội Avengers.

• Lòng quả cảm và tinh thần xả thân vì chính nghĩa sẽ được thể hiện qua chiếc áo của Captain America.

• Đôi khi một chút nóng nảy, một chút giận dữ chính là chìa khóa của chiến thắng thông qua người khổng lồ màu xanh Incredible HULK.

Tất cả những điều đó đủ làm lý do để bạn mong muốn sở hữu một sản phẩm trong bộ sưu tập lần này phải không nào?

Những sản phẩm có bản quyền sẽ tiếp tục ra mắt

Vũ trụ áo thun Marvel tại Coolmate sẽ được mở bán

Sau cùng, Coolmate mong muốn dành tặng cho các Fan hâm mộ của Marvel Việt Nam những sản phẩm tốt từ thiết kế, vải, in ấn và hoàn thiện may. Hơn nữa sản phẩm có giá bán hợp lý và đặc biệt đây là những chiếc áo có bản quyền chính thức từ phía đơn vị chủ quản Marvel.

Trong thời gian tới đây Coolmate đã sẵn sàng để chuẩn bị mang đến những bộ sưu tập đặc biệt hợp tác cùng các nhóm nhân vật bản quyền khác đến từ Walt Disney hãy cùng đón chờ nhé.

Nhân dịp ra mắt, Vũ trụ áo thun Marvel đang có mức giá siêu hấp dẫn chỉ 299k/áo. Bạn có thể lựa chọn tại đây.

