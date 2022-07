Trọn bộ ưu đãi độc quyền của ngày Lương Về Sale To, tín đồ săn sale lưu ngay kẻo lỡ

Không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng nhận lương đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách từ trong nhà ra ngoài phố. Không chỉ mỗi niềm vui "hầu bao" lại đầy ắp, chắc hẳn dân tình cũng phấn khởi vì được hòa mình vào chương trình ưu đãi định kỳ mỗi dịp cuối tháng của Shopee. Trước khi bước vào "đường đua" săn sale 25.7 Lương về Sale To, hãy cùng điểm qua những điểm sáng ưu đãi nổi bật nhất mà Shopee dành tặng người dùng trong dịp này.

Nhập mã 257FMCGSALE2 giảm 7%, tối đa 100.000 đồng cho hóa đơn hàng tiêu dùng từ 500.000 đồng. Với mã 257ELSALE2 , người dùng được giảm 7%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng điện tử từ 300.000 đồng.Số lượng mã có hạn, nhanh tay truy cập ứng dụng Shopee để tận hưởng ưu đãi nhé!

Ưu đãi độc quyền "cộp mác" Shopee trong 6 khung giờ vàng

Xuyên suốt ngày hôm nay, người dùng Shopee sẽ lần lượt trải qua nhiều cột mốc ưu đãi hấp dẫn. Vào 0H - Sale khủng nhất ngày với cơ hội săn voucher thanh toán lên đến 1 triệu đồng, 9H - Hàng Hiệu giá tốt, 12H - Nửa ngày nửa giá, 15H - Giờ vàng hàng quốc tế, 18H - Freeship 70K, săn ngay tại Shopee Live và cuối cùng khép lại ở khung 21H - Đồng giá chỉ từ 1K với hàng nghìn deal mua sắm có giá 1.000 đồng. Bên cạnh đó, Shopee chiêu đãi người dùng với loạt ưu đãi Săn quà tặng 0 đồng - Mua 1 Tặng 1, Deal giá độc quyền giảm nửa giá, "bão deal" dưới 99.000 đồng cho bạn tha hồ "thêm vào giỏ hàng".

Mua sắm thả ga, chẳng lo phí vận chuyển

Freeship chắc hẳn là cụm từ yêu thích nhất của các "tín đồ" shopping bởi không gì hạnh phúc hơn là săn được deal xịn mà còn miễn phí giao hàng tận tay. Hiểu được tâm tình đó, Shopee dành tặng người dùng vô vàn ưu đãi miễn phí vận chuyển trong sự kiện 25.7 Lương Về Sale To và nối dài xuyên suốt tháng 7 này.

Cụ thể, hàng nghìn voucher freeship Xtra đến 70.000 đồng sẽ chờ đón những "chủ nhân" nhanh tay và may mắn nhất trong ngày. Đồng thời, từ nay đến hết 31.7, chương trình Ship nội tỉnh rẻ chưa từng có - Đồng giá 12K sẽ mang đến người dùng cơ hội tận hưởng mua sắm bất tận với phí ship chỉ còn 12.000 đồng cho tất cả đơn hàng Giao hàng nhanh nội tỉnh.

Chốt đơn chỉ nửa giá hàng loạt sản phẩm từ đa dạng ngành hàng

Đồng loạt giảm sâu các sản phẩm thuộc đa dạng ngành hàng, chương trình 25.7 Lương Về Sale To hứa hẹn mang đến cho người dùng Shopee một trải nghiệm mua sắm thú vị và tiết kiệm tối đa. Đặc biệt, những "tín đồ" thời trang đừng bỏ qua cơ hội sở hữu bộ sưu tập các mẫu áo thun đang "làm mưa làm gió" trên Shopee với mức giá giảm đến 50% chưa từng có.

Gói siêu voucher đầy "quyền lực"

Nếu là một tín đồ của Shopee, bạn nhất định không thể bỏ qua Gói siêu voucher X4 ưu đãi, chỉ 30.000 đồng nhưng giúp mua sắm tiết kiệm đến 120.000 đồng, gồm 4 voucher giảm giá và miễn phí vận chuyển từ 0 đồng. Voucher được mở bán hằng ngày với số lượng có hạn, sở hữu ngay tại: http://shopee.vn/m/goi-sieu-voucher#1635935827437.

Ưu đãi thanh toán từ ShopeePay và đối tác

Chào đón ngày 25.7 với loạt ưu đãi bất tận mang tên "25.7 Lương Về, Dùng ShopeePay Giảm 50% Thích Mê". Cụ thể, người dùng sẽ có cơ hội săn loạt voucher giảm giá lên đến 50%, ưu đãi thanh toán hóa đơn giảm đến 1 triệu đồng và chuyển tiền hoàn xu lên đến 2100 xu. Đặc biệt, người dùng thân thiết sẽ tìm thấy "mưa voucher" giảm sâu đến 300.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng, mã giảm 100.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng tại mục Shopee Voucher. Mở Shopee, thanh toán ShopeePay ngay để thỏa sức tận hưởng cơn mưa ưu đãi từ mua sắm, thanh toán và đặt món trên Shopee Food, xem thêm thông tin chi tiết tại https://shopee.vn/m/shopeepay.

Trong hôm nay, người dùng Shopee còn nhận được ưu đãi giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng JCB tại gian hàng Apple Flagship Store; chủ thẻ tín dụng Citibank được giảm đến 60.000 đồng mỗi ngày. Ngoài ra, đừng quên đổi ưu đãi du lịch qua phiên chợ voucher để nhận cơ hội sở hữu vé nghỉ dưỡng tại khách sạn miễn phí. Thông tin chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac.

Số Gì Đây phiên quay đặc biệt 25.7 trao giải trăm triệu

Bên cạnh những chương trình ưu đãi mua sắm, Số Gì Đây cũng là một hoạt động được người dùng chờ đón mỗi sự kiện siêu sale. Chương trình sẽ trao cho người dùng cơ hội rinh tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng (100 triệu tiền mặt và 100 triệu Shopee Xu) trong phiên quay đặc biệt vào lúc 12H và 20H ngày 25.7. Truy cập https://shopee.vn/m/shopeesogiday và chọn cho mình dãy 6 số yêu thích để đặt gạch chờ đợi giải thưởng về tay ngay!

Tận hưởng dịch vụ du lịch ngập tràn ưu đãi tại An Giang

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh An Giang do Shopee phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức, người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và vận chuyển với mức giá giảm sâu.

E-voucher tham quan nhà máy điện mặt trời An Hảo bao gồm dịch vụ xe điện chỉ còn 100.000 đồng.

Đặc biệt, từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.7, bạn có thể nhập mã giảm giá VSDULICHAG để được giảm 20%, tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 0 đồng (số lượng có hạn) khi mua sắm các sản phẩm, dịch vụ du lịch từ doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan,... trên địa bàn tỉnh An Giang. Chi tiết xem tại: https://shopee.vn/collections/1170890.

