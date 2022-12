Có gì mới tại khu nghỉ dưỡng đạt nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới?

Những giải thưởng danh giá thế giới



Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2012, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã trở thành biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng sang trọng tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới, đạt danh hiệu xuất sắc về ẩm thực, và trở thành nơi diễn ra những sự kiện mang đầy dấu ấn bao gồm hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo hàng đầu thế giới và đám cưới tỷ phú đình đám.

Tháng 10 năm 2022, khu nghỉ dưỡng một lần nữa đánh dấu tên mình trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng sang trọng toàn cầu với Readers’ Choice Awards - một giải thưởng thường niên của tạp chí Condé Nast Traveler, tôn vinh những điểm đến hàng đầu thế giới. Kết quả giải thưởng dựa trên đánh giá độc lập của du khách toàn cầu.

Nhận xét về InterContinental Danang, Condé Nast Traveler đánh giá: "Chỉ cách sân bay 30 phút, nhưng resort vẫn mang lại cho du khách cảm giác tách biệt khỏi thế giới thực. Các biệt thự nằm rải rác giữa những ngọn đồi của khu bảo tồn thiên nhiên thuộc bán đảo Sơn Trà với bờ biển cát mịn. Resort được nhiều đối tượng khách hàng yêu thích, từ các gia đình có trẻ nhỏ tới các cặp đôi, nhóm bạn và những người quan tâm đến ẩm thực, sức khỏe".

Năm 2022, Tạp chí du lịch danh tiếng của Châu Á Travel + Leisure đã bình chọn InterContinental Danang là Khu nghỉ dưỡng Biển hàng đầu Việt Nam và La Maison 1888 là Nhà hàng khách sạn bậc nhất Việt Nam. La Maison 1888 tiếp tục được ghi nhận là Một trong những nhà hàng sang trọng hàng đầu, đặc biệt với 5 năm liền dành được giải thưởng Wine Spectator Awards – giải thưởng ghi nhận những nhà hàng có bộ sưu tập rượu quý hiếm. Liên tiếp 4 năm liền, InterContinental Danang được World Travel Awards vinh danh là Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới.

"Năm mới là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến du khách, đối tác và đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng, những người đã giúp chúng tôi đạt được những giải thưởng danh giá trong suốt 10 năm qua. Đây cũng là nguồn động lực to lớn đối để chúng tôi không ngừng cố gắng mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng." Ông Seif Hamdy, Tổng Giám Đốc khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Năm mới, trải nghiệm mới

Năm 2022, nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập, khu nghỉ dưỡng đã tiến hành nâng cấp phòng, cơ sở vật chất và mang lại nhiều dịch vụ mới. Hiện tại, khu nghỉ dưỡng đã dần hoàn thiện khu tiếp khách hàng cao cấp InterContinental Sun Peninsula Club Lounge. Đặc biệt trung tâm luyện tập thể hình Soar Gym đã được trang bị với thiết bị luyện tập hiên đại. Tháng 11 vừa qua, khu trị liệu đẳng cấp đã được "tái sinh" trong hình hài và trải nghiệm mới mang tên Mi Sol Spa & Wellness. Nếu yêu thích mua sắm, khách lưu trú có thể trải nghiệm cửa hàng bán lẻ cao cấp Sammy’s Boutique với nhiều sản phẩm cao cấp nằm tại tầng Sky. Thực khách đam mê ẩm thực đỉnh cao có thể trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn trên tuyến cáp treo Nam Tram.

Mùa hè năm 2023, nếu nghỉ dưỡng theo gia đình hay nhóm, du khách có thể tận hưởng khu biệt thự 4 phòng ngủ với hồ bơi riêng. Biệt thự 4 phòng ngủ sẽ bổ sung vào bộ sưu tập biệt thự cao cấp với 21 villa một trải nghiệm hoàn toàn mới. Thời gian này, các vị khách nhí cũng có thể tới thăm Trung tâm Giáo dục kiến thức về môi trường và thiên nhiên hoang dã (Discovery Centre). Cuối cùng, nhà hàng Nhật sang trọng sẽ mang một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn khác biệt đẳng cấp tới tệp khách hàng cao cấp.

"Năm 2022, Khu nghỉ dưỡng tròn 10 năm tuổi, dịp kỷ niệm không chỉ là cột mốc để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là hành trình hướng về tương lai rực rỡ. Với hàng loạt những dự án cải tạo và nâng cấp, từ những khu biệt thự sang trọng, những trải nghiệm ẩm thực tinh tế cho đến tiện ích giải trí mới cùng những hoạt động sinh thái mới mẻ, chúng tôi đã sẵn sàng đưa quý khách đến một kỉ nguyên mới đầy thú vị. Tôi rất mong được gặp quý khách tại khu nghỉ dưỡng nhân dịp năm mới để chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi và để trải nghiệm những cơ sở vật chất, dịch vụ mới này", Seif Hamdy.

Liên hệ:

Giang Hà

Tư vấn Truyền thông, InterContinental Danang

Giang.ha@ihg.com

0974 349 463

Thông tin về InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Toạ lạc trên bán đảo Sơn Trà và được thiết kế bởi nhà thiết kế lừng danh Bill Bensley, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort có thiết kế độc đáo với cáp treo Nam Tram kết nối bốn tầng Heaven, Sky, Earth, Sea và sở hữu thiên nhiên trong lành tinh khiết. Khu nghỉ dưỡng mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh hoa với nhà hàng Pháp La Maison 1888 – nhà hàng tiên phong tại Việt Nam hợp tác với Bếp trưởng ba sao Michelin Pierre Gagnaire cùng L_O_N_G Bar là bar dài bậc nhất Việt Nam nằm trên bãi biển riêng biệt dài 700 mét.

Đặc biệt khu vực hội nghị The Summit rộng lớn với Rạp chiếu phim hiện đại cùng các phòng họp nhỏ là nơi diễn ra các sự kiện tầm cỡ quốc tế và đám cưới tỷ phú. Khu nghỉ dưỡng đã nhiều lần được vinh danh bởi các tổ chức trao giải thưởng uy tín trong ngành du lịch thế giới như DestinAsian Readers’ Choice Awards 2022, Travel + Leisure Asia’s Best Awards 2022 và Conde Nast Traveler 2022.