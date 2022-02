Có gì đặc biệt ở tựa game đối kháng khiến Độ Mixi lập tức làm giải "Ao làng", dàn streamer nhà Refund cũng mê đắm đuối?

Trong những ngày qua, tựa game đối kháng mang tên The King Of Fighters XV đang khiến cho Độ Mixi cùng tập thể Refund Gaming mê mẩn. Thậm chí, ngay sau khi thử game thì Độ Mixi đã lập tức "gạ kèo" tổ chức giải đấu "Ao làng" cho các streamer thân thiết của mình đọ võ nghệ. Vậy tựa game đối kháng này có gì đặc biệt, hấp dẫn?

Nội dung chơi game The King Of Fighters XV

The King of Fighters (KOF) XV được sản xuất bởi SNK, đồng thời cốt truyện trong game lấy bối cảnh sau khi đại hội quyền vương kết thúc trong tựa game tiền nhiệm là King of Fighters XIV. Đây là tựa game nằm trong series King of Fighters huyền thoại và đã góp mặt trong tuổi thơ của không ít game thủ thế hệ 8X, 9X.

The King of Fighters XV tiếp nối series game huyền thoại The King of Fighters.

Giống với những “bậc tiền bối” của nó, The King of Fighters XV sử dụng một hệ thống chiến đấu gồm tổ đội 3 nhân vật được người chơi lựa chọn. Đồng thời, hệ thống Parry cũng trở lại dưới cái tên mới là Shatter Strike. Đặc biệt khi chơi ở chế độ MAX, người chơi sẽ sử dụng những kỹ năng đặc biệt khi thanh năng lượng của nhân vật hiển thị đầy.

Hệ thống nhân vật của tựa game này cũng rất đa dạng, bao gồm 39 nhân vật với các hoạt ảnh và chiêu thức khác nhau. Người chơi phải hiểu rõ từng kỹ năng của nhân vật để đưa ra các lựa chọn chiến thuật tấn công hay phòng vệ một cách hợp lý.



Những kỹ năng đẹp mắt trong The King of Fighters XV.

The King of Fighters XV có nhiều chế độ chơi như: đánh xếp hạng, đánh thường, tạo phòng và huấn luyện trực tuyến. Đây cũng là điểm khiến Độ Mixi và các anh em của mình mê mẩn vì có thể so tài võ công thông qua việc tạo phòng và mở giải "Ao làng".

Kusanagi Kyo là một trong những nhân vật được yêu thích nhất game

Ngoài ra, những trải nghiệm căng thẳng và thú vị mà trò chơi mang lại đã khiến cho Độ Mixi nhiều khoảnh khắc phải “căng mình” tập trung quan sát và sử dụng kĩ năng chính xác nhất, combo ấn tượng, hiệu quả nhất.

Không chỉ riêng tộc trưởng, người xem cũng rất háo hức khi chứng kiến những pha nội chiến “nảy lửa” của Refund Gaming diễn ra trong game The King of Fighters XV.

“Võ sư người Tày” tiếp tục làm “vua về nhì” khi thua FunkyM trong giải ao làng The King of Fighters XV.

Một tựa game hấp dẫn khiến Độ Mixi cực kỳ hứng thú khi chơi, đã vậy khán giả cũng mê mẩn khi xem những trận đấu nảy lửa nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Do đó, The King of Fighters XV chắc chắn là tựa game không thể bỏ qua, đặc biệt là những giải đấu "Ao làng" do Độ Mixi cũng như những khách mời

The King of Fighters XV vừa được phát hành chính thức vào ngày 17/2/2022 trên nhiều hệ máy khác nhau và có giá cũng không hể rẻ: 630k cho phiên bản thường và 790k cho bản đặc biệt. Đây sẽ là tựa game đáng để chơi nếu bạn muốn đọ "võ công" và đắm chìm vào những trận đấu căng thẳng của dòng game đối kháng.



