Cô gái Việt 24 tuổi từ chối làm việc ở Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp, có chuyện tình cực li kì với bạn trai Tây cao 1m95

Gen Z từ chối công việc tại Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp

Đi du học Pháp – 3 năm cử nhân Sinh học tại ĐH Toulouse III - 2 năm thạc sĩ Công nghệ Sinh kiêm Luật Sở hữu trí tuệ tại ĐH Toulouse I&III - 1 năm học hậu Thạc sĩ tại CEIPI (Trung tâm Nghiên cứu Sở hữu trí tuệ quốc tế) - Trúng tuyển job Kỹ sư bằng sáng chế tại Uỷ ban Năng lượng nguyên tử Pháp.

Vài gạch đầu dòng ấn tượng về Nguyễn Tài Linh (SN 2000) - một cô bạn có vẻ ngoài khác hẳn với những gì bạn đang nghĩ về một cô gái học một chuyên ngành “căng não”. Tài Linh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn của một học bá chính hiệu, nhìn vào là muốn che chở.

Tài Linh.

Tài Linh vốn xuất thân là học sinh chuyên Pháp tại THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Sau đó, cô nàng có cơ hội du học Pháp ngành Sinh học. “Mình chọn ngành này cũng vì thích nhiều môn khoa học khác nhau, với cũng nghĩ chuyên ngành có thể giúp mình làm ở các lĩnh vực ngách như mỹ phẩm hay chăm sóc da”, Linh tâm sự.

Hành trình du học của Tài Linh cũng hết sức “trầy da tróc vảy” vì cô nàng chọn ngành học quá khó nhằn, cộng thêm nhiều kiến thức khô khan. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nàng tham gia khoá học Thạc sĩ kết hợp giữa Công nghệ Sinh với Luật Sở hữu trí tuệ.

Tài Linh mất khoảng 3 tháng và rải 34 công ty để tìm công việc full-time đầu tiên trong đời.

“Mình gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc. Nghe kỹ sư bằng sáng chế chắc ít người biết đến. Công việc này ít cạnh tranh hơn so với những ngành phổ biến khác, nhưng cũng khá ít cơ hội đi làm. Hơn nữa còn là về Luật sở hữu trí tuệ nữa lại càng khó kiếm hơn.

Mình là người người nước ngoài, trình độ tiếng không thể hoàn hảo bằng người bản xứ. Nhà tuyển dụng sẽ có nhiều nghi ngờ khi phỏng vấn, nên mình phải gây ấn tượng bằng cách chuẩn kỹ lưỡng, trau chuốt CV, tìm hiểu công ty…”, Linh nhớ lại quãng thời gian đi tìm việc.

Du học Pháp đưa Linh đến nhiều vùng đất xinh đẹp.

Sau cùng, mọi kết quả đều được đền đáp khi Linh đã nhận được 2 offer công việc đều ở vị trí Kỹ sư Bằng sáng chế. Tuy nhiên, cô nàng gây bất ngờ khi từ chối job của Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp để vào một công ty Luật.

Tài Linh tâm sự cô cũng phải đắn đo rất nhiều trước khi từ chối offer của Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử, vì đây là một nơi làm việc thuộc chính phủ, sẽ giúp lộ trình sự nghiệp của cô có những điểm sáng.

Tài Linh chia sẻ đằng sau quyết định này: “Lý do đầu tiên là liên quan đến thị thực của Pháp. Job của Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử liên quan đến an ninh quốc gia. Ngành của mình lại làm trực tiếp đến vấn đề bảo mật và bảo vệ những phát minh của công ty. Do đó dù Uỷ ban có nhận, mình cũng phải chờ điều tra và xét duyệt hồ sơ 2-3 tháng.

Bản thân là người nước ngoài, có những vấn đề thị thực bên lề nên mình không muốn rơi vào tình huống bấp bênh, không chắc chắn như vậy. Do đó mình quyết định chọn văn phòng Luật là phương án an toàn hơn.

Ngoài ra, khi làm ở công ty luật sẽ cho mình tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khoa học đa dạng hơn. Mình có thể tích lũy những kinh nghiệm phong phú, làm việc với nhiều khách hàng ở các lĩnh vực khác nhau, giúp nâng cao tay nghề nhanh hơn”.

Mang ngoại hình nhỏ nhắn, song công việc của Linh rất "dữ dằn".

Mặc dù công việc khó nhằn, song Tài Linh vô cùng hài lòng khi trở thành kỹ sư bằng sáng chế. Một điểm thú vị trong công việc là giúp Linh được làm với các nhà sáng chế đầu ngành, hay biết đến những phát minh chưa được công bố trên thế giới.

Chia sẻ thêm về môi trường công sở ở Pháp, Linh tâm sự về điểm khác biệt lớn nhất: “Mình nghĩ ở đâu khi đi làm cũng có người này người kia. Ở Pháp, có một số giờ làm việc hợp pháp quy định. Cứ đến đúng giờ, người ta sẽ về, dù chỉ cách 1-2 phút cũng không ở lại. Đa số người Pháp mình thấy chỉ ở văn phòng 7 tiếng và đi làm 5 ngày/tuần thôi.

Mình thấy đây là sự khác biệt văn hoá rất hay ở cả 2 quốc gia. Ở Pháp, mọi người đi làm và tan làm rất đúng giờ. Làm việc ở đây giúp mình hiểu hơn về sự tôn trọng giờ giấc cá nhân. Nhưng mình cũng thích cách làm việc chăm chỉ, sẵn sàng hi sinh thời gian vì công việc mà thường thấy ở Việt Nam”.

Linh cũng từng nhiều lần "chạm đáy" khi du học.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Linh, có thể thấy cô nàng toát ra vibe rất vui vẻ và lạc quan. Song nhưng thực tế, hành trình của Linh cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi cô nàng còn làm một ngành ở lĩnh vực ngách. Linh tâm sự có rất nhiều khoảnh khắc “dưới đáy” như nhận về điểm số 10/20, hay liên tục apply bằng Thạc sĩ đều không đậu.

Song mỗi khi thất bại, cô nàng vẫn luôn tự nhủ trong đầu: “Mỗi lần mất động lực, mình lại nghĩ đến câu: There are 2 fixed points in your life: Birth and Death. And what happens in between is under your control. And that's the ONLY thing under your control (tạm dịch: Trên đời có 2 thứ được định sẵn là ngày sinh và ngày cuối cùng trên cõi đời. Còn tất cả những điều khác đều nằm trong sự kiểm soát của bạn!).

Mình không biết còn được phấn đấu và trao cơ hội đến bao giờ, nên “còn thở” là mình còn cố gắng để cuộc đời này không phải nuối tiếc. Nhìn lên trên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống dưới cũng không ai bằng mình!”.

Linh có vibe thân thiện và dễ gần.

Câu chuyện như ngôn tình với bạn trai Pháp cao 1m95: Đổ ngay sau 2 tiếng trò chuyện!

Một điểm thú vị khác trong hành trình của Tài Linh phải kể đến anh bạn trai người Pháp. Anh chàng tên là Quentin (SN 1999) và có chiều cao 1m95!

Được biết, cả hai quen nhau thông qua bạn bè chung. Ban đầu, Linh không nghĩ sẽ có mối quan hệ tình cảm với Quentin vì anh chàng quá cao, trong khi cô nàng chỉ 1m53.

Tuy nhiên, Linh và Quentin đổ nhau chỉ sau một cuộc nói chuyện riêng! “Bọn mình có hẹn gặp riêng và ngồi nói chuyện tầm 2-3 tiếng. Mọi người khi đi date thường nói về cuộc sống, thế nhưng tụi mình lại nói liên tục về các chủ đề khoa học như Toán, Lý, Hoá, Sinh… Mình chợt nhận ra anh chàng này thông minh phết. Thế là nói chuyện hợp quá và yêu nhau đến giờ!”, Linh nhớ lại.

Size gap hơn 40cm của Linh và anh bạn trai người Pháp.

Cặp đôi chỉ mất tầm 3 tháng làm quen trước khi trở thành mối quan hệ chính thức. Tưởng là vui vui, nhưng Linh và Quentin đã gắn bó với nhau được 4 năm.

Kể từ khi công khai quen bạn trai, cô nàng nhận về một vài bình luận tiêu cực như “quen trai Tây để lấy định cư”, “khác biệt văn hoá dễ chia tay”… Bản thân Linh thừa nhận cũng không tránh khỏi những bất đồng về văn hoá và ngôn ngữ khi yêu Quentin.

Tuy nhiên, cặp đôi có sự bù trừ khi bạn trai cho Linh thấy được vẻ đẹp của nước Pháp, hay những điều thú vị chỉ có dân bản địa mới biết. Bù lại, Quentin cũng rất cởi mở trong suy nghĩ, muốn khám phá văn hoá Việt Nam.

Linh và bạn trai đã quen nhau được hơn 4 năm.

Tài Linh “giải oan” cho định kiến khi yêu trai Pháp: “Yêu trai Pháp sòng phẳng và ki bo - 10 người thì 9 người từng nói với mình như vậy. Khi yêu người này, mình chưa từng đòi hỏi, đang thích hay muốn mua gì cũng không kể luôn. Mình sợ người ta nghĩ đến với họ vì vật chất. Nhưng vào ngày mình đậu chương trình Thạc sĩ, không biết vì sao Quentin biết mà tặng chiếc máy ảnh mình mê từ lâu. Bạn ấy đã đạt tới trình độ nhìn thấu dù mình không nói gì.

Mình thấy đa số trai Pháp yêu đủ lâu thì người ta sẽ cho đi và không tính toán. Còn chiều hay không cũng tùy người, nhưng mà hầu hết sẽ cố gắng thấu hiểu và làm partner của họ thoải mái nhất”.

Một kỉ niệm khác mà Linh nhớ mãi là lần cô nàng được bạn trai dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Đó là một vùng quê yên bình ở miền Đông nước Pháp. Cô bạn được chứng kiến những khung cảnh tưởng chừng có chỉ trên phim như tổ chức picnic ở trên đồi, xung quanh là những căn nhà gỗ xinh xắn.

Điều này khiến Linh phải thốt lên: “Ôi nước Pháp đây à? Sao mà đẹp đẽ thế!”. Sau đó, Quentin đã liên tục nhắc bạn gái: “Pháp không chỉ có mỗi Paris đâu!”.

Vẻ đẹp vùng quê nước Pháp nơi gia đình Quentin sinh sống.

Một chướng ngại khác mà Linh phải trải qua khi quen với bạn trai Tây chính là gia đình mình. Trước khi đưa Quentin về Việt Nam ra mắt, bố Linh đã phản đối gay gắt vì sợ mất con gái khi yêu trai Pháp. Trái ngược với bố, mẹ Linh lại có thái độ nhẹ nhàng hơn vì cô là giáo viên dạy tiếng Pháp nên hiểu rõ về văn hoá và con người ở đây.

“Ban đầu bố mình cũng cấm đoán. Nhưng dần dần tư tưởng đã cởi mở hơn vì thấy Quentin tử tế, có học thức, thông minh và chiều được con gái. Thực ra bố mẹ nào cũng chỉ lo con gái đi xa, không có ai chăm sóc. Nhưng khi bạn trai chứng minh được ở Pháp, anh đã lo cho mình rất tốt thì bố mẹ đã không còn cấm cản nữa”, Linh tâm sự.

Linh và Quentin đều có suy nghĩ “date to marry” và sẽ yêu nghiêm túc với đối phương. Hiện tại, cả hai đã bàn đến một đám cưới, nhưng dự định sẽ tổ chức trong tương lai xa, khi cả hai đều xây dựng được sự nghiệp và có tài chính ổn định.

“Mối quan hệ của mình và Quentin rất nhẹ nhàng. Cảm giác chỉ cần thở thôi, anh ấy cũng biết mình đang cần gì. Mình nhận ra bản thân yêu đúng người khi cuộc sống của mình dễ thở hơn khi có người đó. Và người này luôn ủng hộ bạn gái đi đến phiên bản tốt hơn của chính mình”, Linh cho hay.