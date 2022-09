Cô gái sáng tạo đồ chơi Trung thu bằng đất sét sống động, ấp ủ nâng tầm ngành thủ công Việt

Trung thu nay đã có nhiều khác biệt so với ngày xưa, nhưng dù ở thời nào thì cứ nhắc đến dịp lễ hội này là người ta nhớ ngay đến những câu hát trong bài "Rước đèn trung thu" với hình ảnh đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm hay những chiếc mặt nạ ông địa, thỏ ngọc… khắp phố phường.

Nhưng chơi trung thu không chỉ gói gọn trong hoạt động múa lân hay rước đèn, đây còn là dịp để nhiều người tặng nhau những món quà ý nghĩa. Ngoài bánh trung thu, đồ chơi mang màu sắc dân gian pha sáng tạo hiện đại, cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Một trong số những vật phẩm sáng tạo mang màu sắc trung thu thú vị như thế chính là loạt nhân vật bánh bao đất sét của nghệ sĩ thiết kế đồ chơi - TiDu.

Đất sét tạo hình Trung thu độc đáo, mới lạ

TiDu (tên thật là Nguyễn Thị Tiểu Dung, sinh năm 1991) đang sinh sống tại TP.HCM. Công việc hiện tại của cô là nghệ sĩ thiết kế và tạo hình art toy (đồ chơi thiết kế), ngoài ra TiDu còn tham gia các dự án làm đạo cụ cho quảng cáo cũng như các MV âm nhạc.

TiDu

TiDu vốn đã là cái tên có tiếng trong giới sáng tạo đồ chơi, song vì tình hình dịch bệnh, 2 năm qua cô gần như "ở ẩn". Bộ sưu tập đồ chơi Trung thu đất sét lần này chính dấu mốc cho sự trở lại của cô nàng.

Không sáng tạo ra những nhân vật mới toanh nhưng TiDu đã khoác lên mình những thiết kế cũ một chiếc áo mới vừa vặn, đáng yêu, rất hợp không khí lễ rước đèn trông trăng. Những đồ chơi bằng đất sét được "thay da đổi thịt" mùa trung thu năm nay có thể kể đến là: Cô bé Yuu, bộ Đời thiệt là xanh, Bánh bao, Chubby Lucky.

Bộ đồ chơi mang nghĩa những người bạn cũ khoác lên mình một tấm áo mới, mặt đeo mặt nạ, tay cầm lồng đèn truyền thống để cùng nhau vui đón một mùa Trung thu.

Bộ Đời thiệt là xanh.

"Trong bộ sưu tập lần này, mình thích nhất là nhân vật Yuu vì đây là thiết kế mới nhất đang trong quá trình nghiên cứu. Nhân vật này ra đời cũng là lần đầu tiên mình thiết kế một sản phẩm có hình dạng con người, trước đó nhân vật này đã được làm ở bộ sưu tập đầu tiên, mang tên Áo Dài. TiDu đã đăng kí quyền tác giả cho nhân vật Yuu nhưng do lúc đó còn mới, chưa biết cách sản xuất hàng loạt nên chưa thể cho ra mắt rộng rãi và bán sản phẩm như mùa trung thu này" - nữ nghệ nhân nói khi được hỏi về nhân vật bản thân yêu thích nhất.



Cô bé Yuu.

Cách một nhân vật đất sét tạo hình sống động ra đời

TiDu cho biết các sản phẩm mình làm ra đa số đều được làm thủ công từ đất sét tự khô, có kết hợp thêm các vật liệu khác như giấy, kẽm, màu acrylic… Trước đây các cốt của nhân vật đều được làm từ giấy bạc, mút xốp, nhưng những năm gần đây đã bắt đầu áp dụng công nghệ in 3D tạo cốt nhân vật, nhờ những phôi nhựa được in sẵn giống hệt nhau đã phần nào giúp các sản phẩm được làm ra đồng đều và tiết kiệm khá nhiều thời gian so với kỹ thuật cũ.

Sau khi lên ý tưởng, có được phôi nhựa nhân vật thì TiDu cùng các cộng sự sẽ tạo hình và đánh giá mức độ đạt yêu cầu của sản phẩm, xem có còn khó khăn gì cần khắc phục. Sản phẩm mẫu hoàn thiện xong sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và mở bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình lên ý tưởng và sản xuất hàng loạt bộ Chubby Lucky của TiDu.

Để hoàn thiện được một sản phẩm bán ra thị trường cần qua khá nhiều khâu, riêng quá trình tạo hình đã phải mất trọn vẹn 1 ngày. Nếu có sản phẩm có sự khác biệt nhiều hoặc bị lỗi sẽ bị loại ra và làm sản phẩm khác. Chưa kể vì là hàng thủ công nhiều chi tiết nên quá trình vận chuyển đến tay khách hàng vô cùng khó khăn, chỉ cần không cẩn thận là nhân vật sẽ bị gãy rụng, bẩn và ẩm ướt.



TiDu có một đội ngũ nhân viên và cộng tác viên hỗ trợ sản xuất nhưng công đoạn tạo hình thì bản thân cô nàng vẫn sẽ là người trực tiếp kiểm tra từng nhân vật để chỉnh sửa chi tiết sao cho giống với mẫu thiết kế nhất.

Bộ Chubby Lucky.

Nghệ nhân 9X đam mê đất sét, mơ ước mang ngành thủ công Việt Nam vươn tầm thế giới

Chia sẻ về cơ duyên cũng như kỷ niệm đáng nhớ trong nghề, TiDu tâm sự: "Mình có đam mê tạo hình và yêu thích thủ công từ nhỏ nên đã từng thử qua rất nhiều chất liệu, trong đó có đất sét. Từ khi được biết đến bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng đất sét, mình đã theo đuổi và làm việc đến bây giờ đã khoảng 11 năm.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất suốt những năm làm nghề của TiDu là lần được đi xem Hội chợ triển lãm đồ chơi tại Thái Lan vào năm 2017, đó là lần đầu tiên bản thân được biết nghề thiết kế art toy (đồ chơi thiết kế) là một nghề có thật và phát triển rất mạnh mẽ ở nước ngoài. Từ lúc đó trong mình luôn ấp ủ ước mơ sẽ cố gắng học hỏi để trở thành một nghệ sĩ tạo hình chuyên nghiệp hơn từng ngày."

TiDu luôn ấp ủ ước mơ sẽ cố gắng học hỏi để trở thành một nghệ sĩ tạo hình chuyên nghiệp hơn từng ngày.

Bộ Bánh bao Trung thu

9X thấy đất sét tự khô làm được rất nhiều thứ, tuy nhiên để phát triển tốt cần nghiên cứu cho chất liệu có độ bền cao hơn và giữ được lâu hơn, hiện tại loại đất sét mà xưởng TiDu đang dùng làtự đi học công thức và sản xuất, ngoài dùng ở xưởng còn có kênh bán loại đất sét này cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về đất sét tự khô, sắp tới cô cũng sẽ nghiên cứu cho ra mắt thêm những loại đất sét với công năng khác.

Ảnh: NVCC