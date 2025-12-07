Cô gái mới tốt nghiệp 2 năm đã nợ tiền tỉ, biết hoàn cảnh gia đình ai nấy lắc đầu: Nuôi con kiểu ấy thì còn nợ nữa!

Không biết từ bao giờ trên mạng lan truyền quan điểm: "Nuôi con trai kiểu nghèo, nuôi con gái kiểu giàu". Một số cha mẹ tin rằng con gái phải được nuôi theo kiểu "giàu", muốn gì được nấy thì lớn lên mới không bị đàn ông dụ dỗ.

Còn con trai thì phải nuôi "kiểu nghèo", dù có tiền cũng không cho tiêu thoải mái, bắt con chịu cực từ nhỏ để sau này biết gánh vác. Quan điểm này dần bị đẩy đến mức cực đoan, nhiều gia đình dù kinh tế không cho phép vẫn cố rập khuôn "nuôi con gái kiểu giàu", và kết quả thì ai cũng đoán được.

Đây chính là kết cục của việc gia đình nghèo cố "nuôi con gái kiểu giàu": cô gái mới tốt nghiệp 2 năm đã nợ hơn 400.000 tệ!

Một cô gái ở Trung Quốc mới đây khiến dân tình sốc nặng khi mới tốt nghiệp 2 năm đã nợ hơn 400.000 tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Đây con số đủ để một gia đình bình thường giúp con cái mua nhà hay mua xe. Vậy mà cô chỉ mất hai năm để nợ tới mức đó.

Ảnh minh họa

Đáng sợ hơn không phải số nợ, mà là sự gan dạ trong tiêu xài vượt khả năng. Gốc rễ vẫn nằm ở giáo dục gia đình. Cha mẹ cô luôn tin vào "nuôi giàu", dù không dư dả nhưng hễ con muốn gì đều cố đáp ứng.

Điều này khiến cô hình thành tư duy tiêu dùng cực đoan: muốn gì phải có ngay. Lúc nhỏ, đồ chơi, quần áo, đồ dùng học tập cha mẹ còn chiều được.

Nhưng khi lớn lên, ham muốn vật chất tăng đến mức cha mẹ không còn đáp ứng nổi. Vừa tốt nghiệp đại học, cô đã đòi mua chiếc xe 300.000 tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Khi cha mẹ không thể đáp ứng, đây là lần đầu tiên họ nói "không" sau hơn 20 năm.

Nhưng sự từ chối quá muộn ấy chẳng thể thay đổi giá trị sống đã hình thành. Cô mặc định: "Ba mẹ không mua, thì con vay!". Và thế là khi thu nhập còn chẳng đáng kể, cô vay tiền mua chiếc xe đắt đổ.

Dù cả cô và cha mẹ cùng gồng trả nợ, hai năm trôi qua vẫn còn hơn 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) chưa trả hết. Ngoài xe, cô còn tiêu hoang vào quần áo đắt tiền, ăn uống, vui chơi, thứ gì cũng muốn hưởng thụ.

Nghèo thì đừng cố "nuôi giàu" con gái - vật chất không thể lấp đầy sự nghèo nàn tinh thần

Được biết, cô gái chỉ kiếm được khoảng 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng, nhưng lại tiêu đến 7.000 tệ (khoảng 26 triệu đồng) hoặc hơn. Lâu dần, việc thu không đủ chi đẩy cô vào vòng nợ nần: xe, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, vay online, vay bạn bè… tổng cộng hơn 400.000 tệ.

Cô than áp lực lớn, nhưng khi ra ngoài thấy món ăn vặt 14 tệ không thanh toán bằng dịch vụ thanh toán trả sau được, phản ứng đầu tiên của cô không phải "thôi không ăn", mà là… gọi cho bố xin 20 tệ để mua bằng được.

Nhiều cư dân mạng cảm thán: "Đây chính là kết cục của việc người nghèo cố nuôi con gái kiểu giàu". Cha mẹ cô đáng thương, nhưng chính sự nuông chiều mù quáng đã tạo ra kết quả hôm nay. Đáng sợ không chỉ là việc cô dám nợ 400.000 tệ sau hai năm đi làm, mà còn là cha mẹ vẫn tiếp tục dung túng con dù tình hình đã tồi tệ đến vậy.

Khi cha mẹ chỉ biết "nuôi giàu" bằng vật chất, không có khả năng tài chính, cũng không dạy con về giá trị, trách nhiệm hay giới hạn, thì đứa trẻ dù lớn vẫn không chịu nổi chút thiệt thòi, càng không có tinh thần, trách nhiệm hay quan niệm đúng sai.

Đây là hậu quả của giáo dục thất bại. Cha mẹ phải trả giá cho sự nuông chiều, và khoản nợ lớn ấy, suy cho cùng, cũng bắt nguồn từ việc không có tiền nhưng vẫn cố "nuôi con gái kiểu giàu".