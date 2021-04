Cô gái gốc Việt "chiếm lĩnh" truyền hình trên đất Mỹ, ghi nhiều dấu ấn khiến ai cũng nể phục, nhất là niềm tự hào dân tộc dạt dào

Betty Nguyễn là cái tên không còn xa lạ đối với giới truyền thông Mỹ. Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên chủ trì một chương trình trên hệ thống truyền hình quốc gia tại Mỹ. Tài năng và sắc đẹp của Betty Nguyễn đã được ca ngợi, ghi dấu ấn đặc biệt không thể phai nhòa.

Tuy nhiên để có được thành tựu như ngày hôm nay, Betty Nguyễn đã trải qua cả một hành trình đầy khó khăn và gian khổ, quyết tâm nỗ lực không ngừng, không ngại lăn xả đi sâu vào những vấn đề thời sự gai góc nhất. Người phụ nữ sinh năm 1974 này đã góp phần làm nên hình ảnh và sự thành công của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là trên đất Mỹ.

"Người của những điểm nóng"

Betty Nguyễn sinh ra ở Sài Gòn và không lâu sau đó, cô cùng gia đình sang Mỹ sinh sống tại thành phố Fort Worth, bang Texas. Sớm xác định chỉ có học vấn là con đường tốt nhất để có thể thành công ở Mỹ, Betty Nguyễn được cha mẹ khuyến khích và tạo mọi điều kiện để cô học hành, theo đuổi niềm đam mê của mình. Là người có niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử và những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới, Betty Nguyễn muốn trở thành một phóng viên truyền hình. Và cô đã quyết tâm theo đuổi con đường mình chọn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Betty đã theo học ngành phát thanh - truyền hình tại Đại học Texas. Cô được đánh giá là một trong những sinh viên xuất sắc của trường lúc bấy giờ. Chính vì vậy, Betty Nguyễn đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân hạng danh dự. Đây chính là bước khởi đầu cho thành công của Betty trong giới truyền thông sau này.

Cô gái gốc Việt này bắt đầu gây dựng tên tuổi bằng vai trò phát thanh viên tin tức buổi sáng và phóng viên truyền hình cho đài KWTX tại thành phố Waco, bang Texas. Trong thời gian làm việc tại đây, cô đã từng đoạt giải thưởng của Hiệp hội báo chí Mỹ cho các chương trình phóng sự. Ngoài ra, Betty Nguyễn còn làm phóng viên tự do cho truyền hình E!Entertainment trong cuộc bầu cử tại California vào năm 2003.

Betty Nguyễn có niềm đam mê với phát thanh - truyền hình từ nhỏ và cô đã biến ước mơ trở thành hiện thực.

Trong suốt 6 năm làm việc tại KWTX, Betty đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Cô đã theo sát và đưa tin về nhiều sự kiện nóng như vụ tấn công khủng bố nhắm vào tháp đôi WTC ở New York năm 2001, vụ tàu con thoi Columbia nổ tung trên bầu trời Texas hồi năm 2003… Với nhiều thành tích ấn tượng, vào năm 2003, Betty đã được được trao giải Great Women của bang Texas và giải Emmy danh giá cho "Bản tin trưa xuất sắc" ở Đài KWTX-TV. Đây là giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ.

Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự được khẳng định và tỏa sáng khi Betty chính thức gia nhập CNN, mạng truyền hình cáp hàng đầu thế giới vào đầu năm 2004. Tại đây, Betty đã liên tục có nhiều thành tích xuất sắc khi không ngại lăn xả, đưa tin hàng loạt các sự kiện nóng của thời sự thế giới. Cô gái gốc Việt đã nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu bằng những phóng sự hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể kể đến các sự kiện gắn liền với tên tuổi của Betty Nguyễn như thảm họa thiên tai kép (động đất kết hợp sóng thần) ở Nam Á năm 2004, Giáo hoàng John Paul II qua đời hồi tháng 4/2005, vụ tấn công khủng bố ở London vào năm 2005, các vụ tấn công ném bom ở London vào năm 2005, chuyển giao quyền lực và bầu cử tại Iraq năm 2004, vụ nổ súng ở Virginia Tech vào năm 2007, cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Zimbabwe... Tháng 9/2005, Betty đã tới Houston để đưa tin về cuộc tái định cư cho hàng ngàn nạn nhân của trận bão Katrina khủng khiếp.

Betty Nguyễn tự tin và tài giỏi, tỏa sáng trong giới truyền thông Mỹ.

Betty Nguyễn đã ghi dấu ấn của riêng mình bằng một loạt các phóng sự, bản tin nóng.

Do đó mà Betty Nguyễn được mệnh danh là "người của những điểm nóng". Năm 2007, cô được công nhận là người gốc Việt đầu tiên làm chủ một chương trình tin tức phủ sóng khắp nước Mỹ. Một năm sau đó, tạp chí Maxim bầu chọn Betty Nguyễn là 1 trong 10 chủ chương trình truyền hình "hot" nhất tại Mỹ.



Sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống viên mãn

Sau 6 năm làm việc tại CNN, Betty gia nhập CBS vào năm 2010, giữ vị trí dẫn chương trình Up to the Minute và CBS Morning News. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng đặc biệt ở một số chương trình khác của CBS. Trong quãng thời gian làm việc cho hãng CBS, Betty Nguyễn đã từng đảm nhận đưa tin cho những sự kiện quan trọng như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, cái chết của Osama Bin Laden, đám cưới Hoàng gia Anh...

Năm 2011, báo The Huffington Post bình chọn Betty Nguyễn là 1 trong 10 phóng viên và người dẫn chương trình phong cách nhất. Không lâu sau, Betty Nguyễn đầu quân cho đài NBC News và MSNBC vào năm 2013, dẫn chương trình Early Today của NBC, First Look trên MSNBC. Tại nơi làm việc mới, cô lại tiếp tục nhận được sự tin tưởng cao khi được giao theo sát các sự kiện lớn như bầu cử Tổng thống năm 2016, đại dịch Zika, Brexit, đại dịch Ebola, máy bay Malaysia mất tích…

"Tấn công" vào một lĩnh vực mà rất ít người Mỹ gốc Á thành công nhưng Betty đã thực sự tỏa sáng và ghi dấu ấn đặc biệt cho riêng mình. Trở thành ngôi sao được nhiều khán giả truyền hình Mỹ hâm mộ, Betty tâm sự: "Thăng tiến quá nhanh trong giới truyền thông cũng là một thử thách. Bạn buộc phải tiếp tục cuộc chơi và phải chắc chắn rằng mình đủ sức cạnh tranh. Cuộc đua này sẽ khẳng định bạn có thể bơi hay sẽ chìm nghỉm".

Là một người làm việc trong lĩnh vực phát thanh truyền hình lâu năm lại có sự nghiệp thành công nên thu nhập của Betty Nguyễn cũng thuộc hàng top. Tính đến đầu năm 2021, ước tính tài sản ròng của cô gái gốc Việt đạt hơn 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), tương đương với một nhà báo ở Mỹ nổi tiếng khác là Ashley Parker.

Không chỉ có sự nghiệp thành công mà Betty Nguyễn còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 con trai kháu khỉnh. Được biết, chồng của Betty Nguyễn có tên thường gọi là AJ. Những thông tin chi tiết liên quan đến người bạn đời của cô đều được giữ kín trên truyền thông. Chỉ biết rằng, cặp đôi hẹn hò nhau vài tháng trước khi đính hôn. Vào tháng 12/2013, Betty đã được AJ cầu hôn trong một chuyến đi nghỉ mát của cặp đôi. Betty đã vô cùng hạnh phúc và nhận lời ngay sau đó.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2014 trong một hôn lễ giản dị và ấm cúng, khách mời là những người thân thiết nhất của cô dâu chú rể. Vào tháng 12/2015, Betty sinh con trai đầu lòng đặt tên là Thomas và vào năm 2018, cô sinh con trai thứ hai đặt tên là Christopher. Betty thường xuyên chia sẻ hình ảnh con và chồng trên các tài khoản mạng xã hội cho thấy cả gia đình luôn tràn ngập niềm vui và tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng bên nhau. Hai con trai của Betty vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.

Betty Nguyễn có tình yêu đẹp với người bạn đời AJ.

Cô gái gốc Việt có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nỗi niềm với quê hương

Là một phụ nữ người Việt thành công trên nước Mỹ, Betty Nguyễn còn được nhiều người biết đến vì những công việc mà cô đã làm cho quê hương. Năm 1998, lần đầu Betty Nguyễn trở lại thăm quê nhà. Chuyến đi đã để lại cho cô nhiều cảm xúc không thể nào quên.

Betty từng tâm sự trên truyền thông rằng: "Dù không xa lạ với ngôn ngữ và văn hoá, nhưng được tận mắt nhìn thấy mảnh đất quê hương mình đã khiến tôi rất xúc động. Mẹ luôn nhắc nhở tôi không bao giờ được quên đi nơi mình đã sinh ra. Chính chuyến đi đó đã thắp lên ngọn lửa để gia đình tôi quyết tâm thành lập quỹ Help the Hungry (giúp những người nghèo khó) vào năm 2000".

Tổ chức Help the Hungry có mục tiêu hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, chủ yếu là tại Việt Nam. Betty Nguyễn đã có nhiều chuyến đi trở về quê hương để thực hiện các hoạt động nhân đạo thiện nguyện của quỹ. Năm 2005, Betty Nguyễn đã trở về quê hương để tường thuật về trận lụt khủng khiếp gây thiệt hại nặng nề cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Các chương trình hỗ trợ nhân đạo của quỹ Help the Hungry do cô sáng lập cũng đã giúp đỡ kịp thời cho nhiều gia đình chịu ảnh hưởng từ những trận lũ kinh hoàng ở đây.

Bên cạnh đó, Betty Nguyễn còn là người phát ngôn cho tổ chức thiện nguyện Atlanta Partnership Walk nhằm mục đích quảng bá những vấn đề cần quan tâm ở các quốc gia đang phát triển.

Betty Nguyễn đã nhiều lần trở về quê hương để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng, năm 2003, Betty Nguyễn đã được trao giải "Di Sản Phụ Nữ" (Legacy of Women Award) và được vinh danh là Người phụ nữ Xuất sắc của bang Texas (Great Woman of Texas Honoree). Cô đã vinh dự được ghi tên vào Sảnh đường Danh dự cho những người nổi tiếng tại Texas. Năm 2007, Betty Nguyễn cũng đã được vinh danh với giải thưởng Ngọn đuốc vàng dành cho những người Việt có thành tích xuất sắc tại Mỹ.

Năm 2009, Công ty Time Warner trao giải thưởng Phục vụ cộng đồng Andrew Heiskell cho Betty Nguyễn. Đây là giải thưởng dành cho những người có các hoạt động tình nguyện nổi bật hàng năm do Time Warner bảo trợ. Theo thông cáo của công ty này, Betty Nguyễn được trao giải nhờ vào kết quả của việc thành lập chương trình Help the Hungry từ năm 2000. Kể từ đó, cô thường xuyên kêu gọi đóng góp để về Việt Nam giúp đỡ trẻ em ở những khu vực chịu sự tàn phá của bão lũ.

Bên cạnh đó, với việc giành được Giải thưởng Cựu sinh viên trẻ xuất sắc (Outstanding Young Texas Ex Award) - giải thưởng uy tín được được thành lập từ năm 1885 của trường Đại học Texas danh tiếng, cô gái người Việt Betty Nguyễn đã ghi tên mình bên cạnh những nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ hiện nay đã học tập tại Texas như cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan, ngôi sao điện ảnh Matthew McConaughey…

Giờ đây, Betty Nguyễn đã thực hiện được điều mà cô từng mơ ước từ bé, đó là được ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới và có những thành công xuất sắc đáng được tôn vinh tại Mỹ. Tuy nhiên, trong trái tim người phụ nữ Việt Nam này, quê hương vẫn luôn là niềm hãnh diện trong cô.

Điều đó đã được Betty Nguyễn thể hiện trong câu nói trong một bài phỏng vấn: "Những địa vị, chức vụ đều không quan trọng. Danh hiệu khiến tôi hãnh diện nhất đó chính là: Tôi là người Mỹ gốc Việt".

