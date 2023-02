Cô gái cựu chủ tịch hội sinh viên RMIT vượt 30km mỗi ngày lên TP.HCM học IELTS chỉ vì phương pháp học tiếng Anh đặc biệt này

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn được học gần nhà để thuận tiện đủ đường. Bởi lẽ, khi ở gần trường, chúng ta sẽ không phải đi một quãng đường thật xa, không phải dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Đặc biệt vào những ngày mưa, những ai học xa nhà với thấu hiểu sự khó khăn biết nhường nào.



Tuy nhiên, nằm ngoài dòng chảy đó, vẫn có những người lựa chọn việc đi học thêm ở xa nhà. Một trong số đó phải kể đến bạn Nguyễn Thị Trà My - một học viên từng theo học IELTS tại học viện DOL English - IELTS Đình Lực. Dù quãng đường từ nhà đến học viện lên đến 30km, nhưng cô bạn vẫn miệt mài đi học chỉ vì quá ấn tượng với phương pháp Linearthinking của DOL. Hiện tại, cô nàng đã tốt nghiệp RMIT với GPA 3.5/4 và nằm trong top 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành Logistics.

Chân dung Nguyễn Thị Trà My

Vượt 30km đi học nhưng vẫn không cảm thấy khó khăn

Được biết, DOL không phải lựa chọn ban đầu của Trà My. Khi mới bắt đầu tiếp cận với IELTS, cô nàng từng theo học ở một trung tâm tiếng Anh khác. Tuy nhiên, kết quả nhận lại không tương xứng so với công sức, thời gian và tiền bạc mà Trà My bỏ ra.

Lúc đó Trà My không khỏi lo lắng bởi trình độ tiếng Anh của cô nàng vẫn mãi "dậm chân tại chỗ", mà bản thân lại rất cần IELTS để có thể bước vào môi trường đại học mang đậm chất quốc tế như RMIT.

Do đó, My đã ngay lập tức tìm hiểu về những trung tâm tiếng Anh uy tín, chất lượng cao với phương pháp ưu việt khác. Trong một lần tìm kiếm trên mạng, tình cờ Trà My thấy được học viện DOL English - IELTS Đình Lực. Tuy nhiên, không muốn "rơi vào vết xe đổ" như lần trước, cô nàng đã nghiền ngẫm rất kỹ và thấy đây là một môi trường chuyên nghiệp để có thể gửi gắm bản thân. Không chần chừ thêm nữa, My quyết định đăng ký theo học.

Trà My nhận thấy DOL là một môi trường chuyên nghiệp để có thể gửi gắm bản thân

Nhưng điều đáng nói là Trà My phải đi quãng đường lên đến 30 cây số từ Củ Chi lên đến Quận 10 để theo học tại DOL English - IELTS Đình Lực. Nhớ lại, đây là khoảng thời gian khó khăn nhưng thật xứng đáng với công sức mà bản thân cô nàng đã bỏ ra.

"Hồi mình học lớp 12, cứ chiều đi học ở trường về xong, dù rất mệt mình vẫn quyết tâm đến DOL để học. Từ nhà mình đến học viện DOL là 30km, đường còn hay bị tắc. Nhưng không ngại khó, ngại khổ, mình vẫn theo đuổi DOL đến hết 2 khóa học và đây là quyết định không thể đúng đắn hơn", Trà My nhớ lại.

Ấn tượng với DOL ngay từ buổi học đầu với phương pháp có 1-0-2

Trước đây, cô nàng từng quan niệm sai lầm rằng, muốn học IELTS giỏi thì phải bỏ ra thời gian trong ngày để có thể "nhồi nhét" thật nhiều từ vựng, kiến thức càng tốt. Tuy nhiên, sau buổi đầu tiên học tập tại đây, Trà My nhận thấy phương pháp đúng mới là điều cần thiết hơn cả, bởi cứ cố gắng học mà không có phương pháp thì trước sau thì cũng sẽ quên. Và DOL đã chứng minh được điều đó với với phương pháp Linearthinking (Tư duy tuyến tính).

Không chỉ áp dụng được trong bài thi IELTS, mà phương pháp Linearthinking còn giúp cô nàng trở nên nổi bật hơn khi học tập tại RMIT.

Trà My trong Viral Clip của đại học RMIT

Cho những ai chưa biết, phương pháp Linearthinking do đội ngũ giáo viên DOL thiết kế và áp dụng vào việc học tiếng Anh giải quyết được vấn đề nan giải mà nhiều bạn Việt Nam khi luyện thi IELTS hay mắc phải đó chính là: bí ý tưởng!

Phương pháp này hướng suy nghĩ của học sinh theo một chiều nhất định, giúp tránh việc nhồi nhét các ý tưởng mẫu mà thay vào đó là giúp khơi gợi những ý tưởng bản thân có sẵn và từ đó phát triển thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên trẻ trung, nhiệt huyết; môi trường năng động; cơ sở vật chất hiện đại cũng là điều khiến Trà My ấn tượng. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ để học viên có thể hiểu được tường tận vấn đề.

Dù đã hoàn thành khóa học IELTS tại đây tròn 4 năm, nhưng Trà My vẫn luôn tin tưởng phương pháp Linearthinking. Hiện tại, cô nàng đang gửi gắm em gái và em họ của mình theo học tại DOL English - IELTS Đình Lực.



