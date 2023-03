Cô gái chia sẻ kinh nghiệm vừa đi chơi vừa có thu nhập 60-100 triệu/tháng

Công việc văn phòng ngày làm 8-9 tiếng, ngồi máy lạnh, nhận lương đều đặn mỗi tháng từ lâu vốn được phụ huynh lẫn các bạn trẻ yêu thích và ưu tiên lựa chọn bởi quan niệm ổn định, nhàn hạ. Tuy nhiên, dù là công việc nào thì cũng có những mặt trái nhất định.

Sau khi trải nghiệm công việc văn phòng tuy ổn định nhưng nhiều áp lực, thiếu tự do, nhiều bạn trẻ lại mơ ước cuộc sống "tự do, linh động mà vẫn kiếm được tiền" của các freelancer.

Trước xu hướng ngồi đâu cũng kiếm được tiền đang hot, Yến Xuân - bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm nhận được chia sẻ từ một cư dân mạng: "Thực sự biết là chị cũng đã trải qua những khó khăn, khủng hoảng mới có công việc tự do và cuộc sống tự do như bây giờ. Nhưng em ngồi văn phòng 8-9 tiếng, công việc dang dở nhiều áp lực dồn nén, nhìn cuộc sống của chị được tự do bên ngoài và vẫn kiếm được tiền thật là thích".

Dành cho những ai chưa biết, Yến Xuân là một trong những nhân vật truyền cảm hứng với hành trình giảm cân "độ body" từ 60kg thành vóc dáng bốc lửa như hiện tại. Cô còn có cuộc sống freelancer "trong mơ". Cụ thể, bạn gái Đặng Văn Lâm đang làm công việc PT tự do (huấn luyện viên thể hình) tại TP.HCM với mức thu nhập 60-100 triệu đồng/tháng.

Yến Xuân

Đáp lại, Yến Xuân cũng trải lòng về những trải nghiệm trước khi trở thành người làm việc tự do thành công. Hoá ra, công việc văn phòng ngày 8 tiếng không hề vô ích, nó cho bạn kinh nghiệm, mở rộng và xây dựng mối quan hệ, hình dung về thị trường lao động... đều là những bước đệm vững chắc để sau này theo đuổi công việc tự do.



"May mắn là trước khi làm tự do mình đã làm qua các công việc ở văn phòng, làm sale… có cơ hội tiếp xúc, học hỏi ở các vị trí khác nhau, gặp nhiều người cũng như các vấn đề khác nhau. Nên mình dùng kinh nghiệm sẵn có để làm công việc hiện tại. Nếu nghĩ mọi thứ là áp lực thì nó là áp lực, nếu nghĩ nó là cơ hội thì chính là cơ hội.

Đi làm bị sếp với khách hàng mắng. Có thời gian còn phải đi giao hàng nữa. May mắn thêm nữa là gặp các anh chị đồng nghiệp rất tốt…", Yến Xuân chia sẻ.

Hiện tại, khi đã theo đuổi công việc tự do một thời gian, cô đã đạt được mức thu nhập mơ ước. Không chỉ vậy, Yến Xuân còn chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống tự do, thoải mái vi vu, du lịch mà không bị bó buộc trong công việc văn phòng "8 tiếng mỗi ngày". Đây có lẽ cũng là ước mơ của nhiều người làm văn phòng hiện nay.