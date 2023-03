Sau 3 lần tắt chuông và quẳng điện thoại vào một góc, hồi chuông đổ đến lần thứ 4, Thảo Minh giật mình chợt nhận ra đã 9h tối. Cô lê lết, uể oải nhấc máy.

"Lên Hà Nội chưa Minh ơi, đi khai xuân nào, mày trốn ở đâu mà từ Tết đến giờ không nghe máy thế?".

"Tao xin nợ kèo sang hẹn gặp lần tới, còn deadline bự gấp chưa xong, chúng mày cứ đi đi nhé" - Đầu dây bên kia ậm ừ, nói rồi cô tắt rụp điện thoại để làm tiếp báo cáo dự án vẫn còn dang dở.

Lại là những tiếng càm ràm của đám bạn xen lẫn tiếng ậm ừ "tao biết rồi" của Thảo Minh. Kết thúc cuộc nói chuyện như những lần nói chuyện khác với đám bạn thân, thuật ngữ "workation" - ám chỉ những người dù đang trong ngày nghỉ lễ vẫn làm việc một cách điên cuồng, khác chỉ là đổi chỗ làm việc, đúng với những cô gái như Thảo Minh. Đồng hồ điểm 11h, cô mới lững thững ra khỏi phòng ngủ. Trước khi xuống nhà ăn bữa tối bạn cùng phòng nấu sẵn, cô nhìn ngắm lại tấm bằng nhân viên viên xuất sắc cô đạt được trong năm vừa rồi. Cô tự hào bản thân luôn nỗ lực, có trách nhiệm và ôm cùng lúc nhiều việc nhưng chưa bao giờ một lần trách móc hay từ chối. Mở tài khoản tiết kiệm ra, thấy con số 50 triệu, cô mỉm cười động viên bản thân rằng khi nào chạm đến con số 1 tỷ, cô sẽ dừng làm việc và tận hưởng cuộc sống. Chính vì thế, việc Thảo Minh tin đúng đắn bây giờ là làm việc quên giờ giấc, miễn là hoàn thành nhiệm vụ, không ăn một vài bữa, không chăm sóc da vài hôm, không gọi điện về nhà vài lần cũng không phải vấn đề quá to lớn với cô. Đơn giản, cô hay những người trẻ "nhiệt huyết" với công việc ngoài kia không gọi đó là dửng dưng hay thờ ơ, họ gọi đó là hết mình vì lý tưởng, vì mục đích sự nghiệp và tương lai cao cả.

Quay trở lại với Thảo Minh, cô từng mơ mộng cuộc sống agency của mình sẽ tươi đẹp chẳng kém gì Emily in Paris nhưng Thảo Minh nhận ra rằng đúng là Emily, nhưng là Emily trong The devil wears Prada. Chẳng những phải làm việc đến 9h tối mà nhiều hôm cô còn ngủ lại công ty đến tận sáng hôm sau (có hôm còn không được ngủ), với nỗi lo nơm nớp bản thân có thể đi lùi so với đồng nghiệp hoặc có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại.

Đường phố Sài Gòn từ trước đến nay chưa bao giờ đông đúc trong thế giới của Thảo Minh. Vì sao ư? Cô luôn về nhà trễ vào lúc mọi người đều đã xong bữa tối từ lâu hoặc đi chơi trở về nhà. Dù vậy, Thảo Minh không đơn độc. Nhóm bạn chơi chung của cô và nhiều đứa bạn đại học khác cũng vẫn đang lăn lộn với những giờ OT bất chấp mọi thời điểm trong năm, những tòa nhà công sở cao tầng chưa bao giờ tắt đèn…

Thảo Minh không nhớ lần gần nhất cô ăn tối trước 8 giờ tối là khi nào. Cô cũng không buồn nhắn lại cho anh PT vắng mặt với đủ lý do trên đời vì nghỉ quá nhiều. Và chắc có lẽ, anh PT cũng quá nản, không buồn gọi điện nhắc nữa. Đến giờ về nhà, cô vội vàng ăn hết đùm xôi từ sáng, ngước lên trần nhà và thở dài, điều cô gái 24 tuổi cần là một giấc ngủ dài, không có deadlines. “Sắp xong dự án rồi, mình sẽ xin off một vài ngày và dành thời gian cho bản thân thôi”, cô tự nhủ khi vừa dừng trước cổng nhà.

Vài ngày nữa, có thể là vài tuần nữa, vài tháng nữa… Thậm chí trong lễ Tết cô còn phải tập trung làm cho xong báo cáo dự án cơ mà…

Guồng quay cuộc sống và công việc bận rộn đã khiến rất nhiều bạn trẻ hiện nay dần quên đi những lời hứa "self-love" từng chia sẻ trên Facebook từ đầu năm. Thảo Minh hay vô vàn những người trẻ khác tự khắc thờ ơ với bản thân bởi không có thời gian cho cả những sinh hoạt bình thường như ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, đặc biệt trong những thời điểm chạy đua với thời gian kể cả khi "sống healthy" đã có trong "New Year Resolutions" viết từ hôm khai xuân.

Trong hàng triệu người trẻ đang tìm cách để điều chỉnh lại thói quen sống lành mạnh, chăm sóc bản thân tốt hơn và hướng tới một cuộc sống work-life balance, mẫu ảnh sinh năm 2001 Linh Chi là một trong số đó. Với Linh Chi, thay đổi những thói quen cố hữu, học cách quan tâm nhiều hơn tới bản thân không diễn ra sau khi bạn đọc một câu chuyện truyền cảm hứng, lướt Facebook hay Tiktok và thấy ai đó chia sẻ về những thói quen chăm sóc bản thân mỗi ngày. Thay đổi là một hành trình dài, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.

Ai cũng có một cuộc đời để sống, và cách sống cống hiến hết mình không kể ngày đêm vì công việc cũng không phải hoàn toàn cực đoan; họ sẽ rất nhanh để trở thành người xuất chúng trong lĩnh vực họ đang hoạt động nhưng đổi lại bằng sự hy sinh thời gian để dành cho bản thân và các mối quan hệ xung quanh. Những dấu hiệu của sự thờ ơ sẽ dần chớm nở và lên tiếng.



Có một sự thật rằng chúng ta thường xuyên chạy trốn hay chối bỏ những lần thờ ơ với bản thân với đôi câu tặc lưỡi: "Chậc, nghỉ một hôm là hết, hồi sức ngay ấy mà", nhưng chắc chắn chúng ta đều sẽ hiểu rằng những dấu hiệu mệt mỏi unhealthy đó không mất đi mà luôn ở đó, để rồi một ngày nhận ra rằng tất cả những số tiền, danh vọng kia cũng chẳng khỏa lấp nổi khoảng trống cả về sức khỏe thể chất, tinh thần, đôi khi còn là cả những tích tắc quý báu của người thân đang khắc khoải chờ mình ăn cùng một bữa cơm, kể cùng một câu chuyện, trải cùng một chuyến đi. Những lần bào sức như vậy xong, chúng ta vui trong thoáng chốc vì đã hoàn thành công việc, rồi sau đó hụt hẫng tự hỏi "Liệu mình đã thờ ơ với bản thân để bỏ lỡ điều gì?".

Bởi tính chất bận rộn của công việc mẫu ảnh, Linh Chi cũng đôi khi "ngó lơ" bản thân, đặc biệt trong những thời điểm cuối năm khi phải dồn hết năng suất và thời gian cho công việc. Nhận ra mình cũng không phải ngoại lệ trong những vấn đề các bạn trẻ thường gặp phải, Linh Chi bộc bạch:

"Thỉnh thoảng Chi bị cuốn vào guồng cứ làm việc liên tục và không có thời gian để lắng nghe những nhu cầu cũng như cảm xúc của bản thân. Thường những lúc như vậy Chi sẽ dễ bị burn-out (kiệt sức) và ngại giao tiếp với mọi người. Bây giờ, khi có đã một chút điều kiện và học được nhiều bài học quý giá, mình đã rút kinh nghiệm trong việc quản lý quỹ thời gian cá nhân và cân bằng giữa công việc và đời sống. Bắt đầu hành trình ngoại tình mới (đừng nói điều này với bạn trai Chi nha), người mà cả đời Chi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng và yêu họ lãng mạn. Là Chi!".

"Yêu bản thân là khởi đầu của một đời lãng mạn" là tựa sách được yêu thích của tác giả Tĩnh Thính Phong. Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nhắn nhủ yêu bản thân chính là lối đi hạnh phúc cho mỗi người. Yêu bản thân, chẳng cần phải đao to búa lớn nói cả thế giới biết mình đang yêu bản thân như thế nào, cũng chẳng cần đẩy tính vị kỷ chỉ luôn nghĩ đến bản thân và cái tôi to đùng. Yêu bản thân chính là đối diện, hiểu, chấp nhận và tập dần thói quen quan tâm, yêu thương, chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Chỉ ngắn ngủi 4 chữ MỘT ĐỜI LÃNG MẠN cũng khiến cả thế giới như bắt đầu nở hoa mỗi lần ta đặt bước. Hay đơn giản, yêu bản thân chỉ là ngưng thờ ơ với những nhịp đập của con tim, ngưng thờ ơ với tâm trí mỏi mệt đang kêu gào thảm thiết, và ngưng thờ ơ với cơ thể thiếu đi sự chăm chút hằng ngày. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi nỗ lực tăng dần theo năm tháng, nhưng chỉ là bây giờ, ta hiểu ra, dù như thế nào chiếc bụng này vẫn cần ăn đúng bữa, uống đủ nước, cơ thể này vẫn cần vận động và ngủ đủ giấc, mái tóc, làn da này cũng cần được chăm sóc đủ đầy.

Yêu bản thân với Linh Chi không phải một khái niệm quá xa lạ hay lớn lao khi đều bắt đầu từ những thực hành nhỏ trong cuộc sống. Dù là với bất kỳ vai trò nào, diễn viên, mẫu ảnh, bạn gái hay đơn giản chỉ là Chi thôi, cô hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân khi cô luôn mong muốn mình có thể xuất hiện rạng rỡ và tự tin nhất. Chia sẻ về những kinh nghiệm chăm sóc bản thân, Linh Chi cho biết:

"Với cường độ công việc cao và dày đặc thì Chi sẽ cố gắng dành ra ít nhất 1 buổi trong tuần để relax và chăm sóc bản thân. Ngoài ra, mình thường sẽ tự tạo một buổi home spa. Chi sẽ chăm sóc toàn bộ cơ thể, đặc biệt là da vì đây là đặc điểm trên cơ thể Chi tự tin nhất nên phải chăm sóc thật kỹ. Thỉnh thoảng mình phải quay chụp ngoài trời thì da dễ bị sạm nên Chi sẽ tẩy tế bào chết thật kỹ sau đó dùng các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu để tạo độ ẩm và phục hồi da. Bên cạnh đó Chi cũng chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng việc đọc sách, xem TV show và viết nhật ký một chút".

Linh Chi cũng bày tỏ sự đồng cảm với vấn đề của người trẻ hiện đại khi đa phần các bạn trẻ đều cho rằng, có một công việc tốt và hết sức với công việc là một cách để chăm sóc bản thân khi công việc sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp cũng như đảm bảo tài chính cho cuộc sống. Tuy nhiên, lưu tâm tới công việc chỉ là một phần, cuộc sống toàn vẹn phải đảm bảo thêm cả sức khoẻ thể chất lẫn sức khỏe tinh thần.

"Với nhịp sống bận rộn ở thời điểm hiện tại, một ít bạn trẻ GenZ sẽ hơi thờ ơ với sự chăm sóc bản thân. Guồng quay học tập và công việc cứ liên tục, với sức trẻ và năng lượng tràn trề thì khó có thể chững lại được. Bản thân Chi cũng sẽ thỉnh thoảng như thế. Một lời khuyên Chi dành cho các bạn và chính bản thân mình là dù có làm gì đi nữa thì vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt. Hãy quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cả việc chăm sóc cơ thể nữa. Có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, cơ thể rạng rỡ tự tin thì chúng ta mới có sức chiến đấu và hết mình với công việc và cuộc sống này chứ nhỉ?!".

Một làn da đẹp, rạng rỡ sẽ cho ta một tinh thần tốt. Một tinh thần tốt sẽ cho ta một một cơ thể tràn đầy năng lượng và sự tự tin để làm những điều ta muốn. Là một người tự tin với làn da sáng, khỏe khoắn, căng bóng, Linh Chi dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc làn da. Đó là cách để cô luôn cảm thấy yêu bản thân và tự tin. Với Linh Chi, yêu bản thân không cần cứ phải làm những điều đao to búa lớn, yêu bản thân là dành thời gian để nâng niu và chiều chuộng cơ thể của mình. Và đây cũng chính là lý do Linh Chi để Linh Chi xuất hiện trong chiến dịch "Ngưng thờ ơ", để cùng nhãn hàng Vaseline mang tuyên ngôn "Ngưng thờ ơ" tới các bạn trẻ đang "bỏ bê" bản thân mình và cuốn theo vòng quay của cuộc sống, công việc.

Linh Chi chia sẻ rằng bản thân Linh Chi không tự nhiên có được làn da cơ thể "rạng ngời". Cô cũng phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, có chế độ ăn uống khoa học cùng những thói quen chăm sóc da riêng. Với Linh Chi, việc chăm sóc da cơ thể rất quan trọng không kém gì chăm sóc da mặt. Kể từ làn sóng chăm sóc da mặt Hàn Quốc "10 Skin Method" - dưỡng da 10 bước được lan rộng khắp Việt Nam, các cô gái đã dần có ý thức hơn về việc chăm sóc da mặt kỹ lưỡng, vượt qua những phức cảm mặc cảm xã hội để dần tiến đến hình ảnh "better-me" mỗi ngày. Tuy nhiên, chính vì dành quá nhiều thời gian chăm sóc da mặt, họ lại quên đi rằng da cơ thể cũng là da - cũng có kết cấu các tầng biểu bì tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc da cơ thể có thể bị chịu tác động, ảnh hưởng và tổn hại tương tự như da mặt; các vấn đề như khô, ráp, nhạy cảm, đen, sạm. Nếu như nghĩ chỉ cần sữa tắm, và che chắn kỹ càng là đủ thì đã đến lúc chúng ta cần được học lại về việc chăm sóc làn da của cơ thể một cách đúng đắn.

"Các bạn đã bỏ rất nhiều công sức để có được làn da mặt xinh đẹp, tân trang outfit lộng lẫy để mỗi lần đi đâu luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, bóng bẩy, vậy thì ngần ngại gì mà không chăm chút thêm cho làn da cơ thể của mình đúng không? Đừng thờ ơ với da cơ thể nhé, mình cần phải chăm sóc để da có đủ độ ẩm, mịn màng thì da mới khoẻ và tránh được sự thâm sạm, thô ráp. Sau nhiều lần hỏi han, xem review hay tự trải nghiệm, bản thân Chi thường bị choáng ngợp bởi nhiều thông tin tràn lan từ các nguồn. Chi nghĩ điều các bạn cần nhất là hiểu làn da của mình trước tiên, da đang gặp vấn đề gì, do đâu và từ đó tìm kiếm sản phẩm nào sẽ phù hợp. Với Chi, Chi cố gắng tìm những sản phẩm trong phân khúc giá tốt, đáp ứng đầy đủ về tính năng dưỡng sáng và trắng, khắc phục dần dần tình trạng không đều màu do những năm tháng xưa bỏ bê, thờ ơ với bản thân. Và thật bất ngờ, sau khi sử dụng Vaseline Gluta-Hya, Chi mới hiểu cảm giác da cơ thể mịn màng, sáng bóng là như thế nào. Dưỡng trắng sáng 9 điểm, còn kết cấu Chi cho 10 điểm nhờ thẩm thấu nhanh, tan như nước trên da nha".

Chính nhờ yêu bản thân một cách khoa học và kịp tỉnh thức trước những cạm bẫy từ các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường, Linh Chi đã hiểu và yêu làn da cơ thể của mình nhiều hơn bao giờ hết. Thói quen tốt nào cũng cần thời gian để hình thành, có một thói quen tốt trước sẽ có những thói quen tốt khác được hình thành theo, để từ đó vun đắp một cuộc đời nở hoa lãng mạn. Khi đã quen với việc chăm sóc da bằng sản phẩm yêu thích, thật khó để đổi sang một sản phẩm khác. Là một "tín đồ" trung thành của dòng sản phẩm Vaseline Gluta-Hya, Linh Chi đánh giá cao sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng thấm nhanh chỉ sau 10s, tính năng làm sáng da gấp 10X Vitamin C giúp da đều màu và sáng với hiệu quả chỉ sau 7 ngày sử dụng, giúp Linh Chi lấy lại sự tự tin cho làn da rạng rỡ. Quan tâm chăm sóc cơ thể bắt đầu từ làn da là cách Linh Chi tập yêu bản thân hơn mỗi ngày.

"Ngưng thờ ơ với làn da cơ thể nhé các bạn ơi. Làn da là một phần quan trọng gắn liền với cơ thể cũng như ngoại hình của mỗi người. Mỗi ngày da đều ôm ấp, bảo vệ mình khỏi các tác nhân xấu thế mà ai lại nỡ thờ ơ cơ chứ. Lúc bạn đang gồng mình vì công việc để có một tương lai tươi sáng thì làn da cũng đang phải chống chịu tất cả nhưng lại chỉ nhận được sự xám xịt, cằn cỗi.

Chậm lại một nhịp để yêu thương, ngưng ngó lơ sự hy sinh, cống hiến của làn da cơ thể nhé. Hãy Chạm - Cảm nhận và Yêu da theo đúng cách mà làn da xứng đáng được có cùng Vaseline Gluta-Hya".









Bài viết: Minh Đức, Mặc Thu Thiết kế: Linh Yoo