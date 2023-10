Cô gái bức xúc tố nơi trông giữ làm chết cún khi mới gửi 1 ngày, chủ cơ sở nói gì?

Mang thú cưng đi gửi, bị chó khác cắn chết xôn xao MXH

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán về bài đăng của một cô gái có tên M.T khi “tố” một cơ sở tự nhận là spa/khách sạn chó mèo đang hot trên MXH vì làm ăn tắc trách, để thú cưng qua đời sau chưa đầy 1 ngày lưu trú.

Cụ thể, trong bài đăng của mình, M.T chia sẻ cô gửi chó đến cơ sở có tên viết tắt là MNCV vào sáng ngày 14/10 do H. là người trực tiếp đón nhận và trông các bạn thú cưng. Tuy nhiên, đến đêm ngày 15/10, M.T nhận tin thú cưng của mình bị mất do bị một chú chó giống khác to lớn hơn cắn.

“Chó của mình được thả trong phòng ngủ của H. cùng 2 bạn phốc hươu. Tối 14/10, H. đi trả một bạn cún khác, không có ai ở lại MNCV, 1 bạn chó to hơn phá rào quây và cắn chó của mình. Một phụ huynh (chủ nhân của bạn chó khác - PV) phát hiện sự việc qua camera nên nhắn cho H.. Khoảng 15 phút sau H. về và chó của mình đã không còn khả năng để cứu”, M.T kể lại sự việc.

M.T cho rằng một cơ sở trông giữ với hơn 10 bạn chó lại chỉ có duy nhất 1 nhân sự, không có ai để ý thêm nếu người này ra ngoài mà chỉ giám sát bằng camera nên đã gây ra sự cố trên. Ngoài ra, M.T cũng nhận một phần lỗi do mình chưa tìm hiểu kỹ về mô hình trông giữ tại MNCV.

Trong bài đăng của mình, M.T thừa nhận cũng có lỗi sai trong việc thú cưng qua đời (Ảnh: NVCC)

Khi ngồi lại làm việc, cô yêu cầu phía cơ sở phải đăng bài về sự việc trên toàn bộ các nền tảng MXH và phải ghim bài đăng vĩnh viễn. Bên cạnh đó, M.T yêu cầu cơ sở phải trả hết các bạn chó đang có về với chủ, đồng thời ngừng nhận thú cưng mới cho đến khi xin được giấy phép kinh doanh và thuê được đầy đủ nhân sự. Tuy nhiên, điều khiến M.T bức xúc là cách làm việc không đúng theo thỏa thuận của MNCV khi phía cơ sở lên tiếng chậm trễ, không đề cập đến việc đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý hơn, dù ban đầu thừa nhận chỉ có duy nhất 1 người quản lý nhưng sau đó lại có thêm một người đàn ông tên N.A - tự xưng là đồng sáng lập để thỏa thuận lại với M.T.

Chủ cơ sở trông giữ làm chết thú nói gì?

Liên hệ với H. chủ cơ sở trông giữ thú cưng MNCV cho biết đã lên tiếng về sự việc trên trang cá nhân của mình theo đúng như yêu cầu của M.T. Bản thân H. cũng cho hay ngay từ lúc xảy ra sự việc đã nhận lỗi sai, thừa nhận do sai sót cá nhân khiến thú cưng của khách hàng qua đời.

H. cho biết, bản thân là một người yêu chó, mèo nên rất hiểu việc mất đi thú cưng là một nỗi đau lớn, không thể bù đắp bằng vật chất hay mọi hành động, lời xin lỗi cũng khó lòng xoa dịu khách hàng lúc này. Tuy nhiên, H. khẳng định đây cũng là sự ám ảnh và áy náy, bài học không bao giờ quên của chính mình.

Bên trong "trường mầm non" MNCV nơi trông giữ thú cưng theo mô hình không nhốt chuồng, phụ huynh gửi thú cưng sẽ được theo dõi qua camera giám sát (Ảnh: NVCC)

Nói về các yêu cầu của M.T và giải thích thêm về cơ sở của mình, H. nói: “Thực sự cái này mình làm hoàn toàn tự phát và được mọi người yêu quý gửi thú cưng cho mình. Tất cả mọi thứ mình làm đều dựa trên sự tin tưởng của mọi người. Về yêu cầu đóng cửa, đưa hết chó về và ngừng kinh doanh để nâng cấp dịch vụ, cơ sở vật chất thì hiện tại không thực hiện được do chủ của những bạn chó khác không đồng ý nhận chó về, dù họ cũng là người trực tiếp nhìn thấy hoặc biết đến sự việc”.

“Mình có đăng ký hộ kinh doanh nhưng nếu bảo chuyên nghiệp hơn hay đăng ký thành một công ty thì mình không đủ sức. Mình chỉ là một cá nhân nhỏ và tự làm. Mô hình tự phát nhưng mình đảm bảo nuôi trong nhà, không thả rông, có đầy đủ sổ tiêm phòng của các bạn thú cưng. Nên về mặt kinh doanh, mình nghĩ mình không làm sai gì cả. Còn mình thừa nhận lỗi sai trong việc làm mất chó của khách”, H. nói thêm.

Chia sẻ về nhân vật có tên N.A xưng là đồng sáng lập MNCV, H. cho biết đó vừa là một người bạn, một khách hàng thân thiết lâu năm cùng đồng hành nên muốn đứng ra cùng giải quyết.

Ngoài ra về bằng cấp cá nhân, H. cho biết mình từng là nhân viên trong một môi trường chuyên nghiệp về thú ý trong 8 năm. Do vậy, H. được mọi người biết đến và tin tưởng nên tự nguyện gửi thú cưng để trông giữ. H. khẳng định: “Mình không chạy quảng cáo, cũng không chào mời chào sử dụng dịch vụ. Nhiều người đã biết mình 3 - 4 năm nên tin tưởng và đến với mình vì vui. Mình làm nội dung trên MXH nhưng cũng chủ yếu toàn chữ viết, vui vẻ. Với mọi người hay gọi mình là ‘trường’ nhưng mình đính chính mình chỉ là người trông chó. Còn cái ‘trường’ đặt tên chỉ là để cho vui thôi”.

Người trông đáng trách nhưng người gửi cũng nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa “tụi nhỏ” đến

Về phía cộng đồng mạng, nhiều người gửi lời chia buồn đến A.M.T vì mất mát thú cưng. Bên cạnh đó, netizen phân tích cả hai bên đều có một phần lỗi sai. Nếu chủ chó có lỗi trong việc không nghiên cứu kỹ về môi trường mình sắp gửi thú cưng thì phía cơ sở nhận trông giữ cũng sai sót khi quản lý không an toàn.

- "Nói chung đúng là mất con ai chả đau lòng, nhưng dù sao thấy shop cũng đã xin lỗi đàng hoàng, đâu dám đáp trả câu nào. Shop đáng trách nhưng còn việc trả ngay các em còn lại về luôn thì không ổn chút nào, nhà các em có việc không trông được mới gửi các em, giờ trả lại các em bơ vơ ở đâu. Giấy phép đăng ký kinh doanh cũng phải có thời gian mới làm được, mà thực ra đây chỉ cần đăng kí hộ kinh doanh cá thể là được”.

- “Mô hình kiểu này đúng là khó có thể an toàn và không thể gọi là khách sạn hay spa. Nên nghiên cứu kỹ trước khi gửi thú cưng của mình để không bị xảy ra sự việc mới lại đăng bài”.

- “Mình vẫn hi vọng nếu được các bạn hãy tìm những nơi an toàn cho các bé hơn (về nơi sinh hoạt lẫn nhân viên chăm sóc có kĩ năng 1 tí). Nhốt chuồng thì mình không ủng hộ lắm, nhưng thực ra các bé được ra chơi ngày 2 cử có nhân viên giám hộ, cho chơi theo tốp nhỏ sẽ dễ quan sát và tách rời nguy cơ cắn nhau nhiều hơn. Xong rồi vào nhà, chia chuồng theo tính cách và size bé sẽ ổn hơn thay vì thả nhiều bạn chung 1 phạm vi như vậy”.

- “Cá nhân mình thấy có những lúc cao điểm bên cơ sở nhận số lượng cún quá đông mà lại cho sinh hoạt chung hết với nhau, mình cũng có linh cảm sẽ rất khó kiểm soát nếu có sự cố không may”.

- “Quan trọng phải đủ nhân lực kiểm soát 24/24 nếu làm theo mô hình thả tự do thế này. Và nhân viên cũng phải có đủ năng lực, kinh nghiệm trong những trường hợp sự cố. Giờ trả hết tụi nhỏ về nhà cũng không ổn vì phụ huynh có việc mới cần gửi trông. Mình nghĩ nên yêu cầu cơ sở lên tiếng ở các kênh chính thức về sự việc và để phụ huynh khác tự cân nhắc và quyết định có tiếp tục gửi chó hay không. Vì cái này thuộc vào nhu cầu, mức độ phù hợp của mỗi người.