Cô gái bị gã xe ôm biến thái giở trò đồi bại trong đêm

Chiều 7/8, thông tin từ Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Trương Minh Hiếu (61 tuổi, ngụ TPHCM) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm .

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 5/8, chị T.T.M.D (18 tuổi, quê Vĩnh Long) đứng đón xe khách tại ngã tư Bình Phước (thành phố Thủ Đức, TPHCM) để đi tỉnh Bình Phước thăm bạn.

Trương Minh Hiếu đã điều khiển xe máy đến mời chị D đi xe ôm. Do đêm muộn, trên tuyến quốc lộ 13 không còn xe khách chạy về hướng tỉnh Bình Phước nên chị D đồng ý lên xe để Hiếu chở đi. Gã xe ôm chở chị D đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi đưa vào bãi đất trống thuộc khu phố Bình Đức 2 (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường nơi nạn nhân bị trói vào gốc cây

Tại đây, Hiếu đã sử dụng vũ lực để khống chế, sau đó dùng dây trói nạn nhân vào gốc cây để thực hiện hành vi hiếp dâm .

Chị D đã đến trụ sở Công an phường Bình Hòa (thành phố Thuận An) để trình báo sự việc. Nhận được tin, Công an thành phố Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Sau khi xác định được nghi can, công an đã đưa Trương Minh Hiếu về trụ sở để trực tiếp đấu tranh. Làm việc với cán bộ điều tra, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm chị D.