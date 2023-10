Cô gái 32 tuổi nghỉ hưu sớm với 51,4 tỷ đồng chia sẻ bí quyết có thể tiết kiệm 70% thu nhập mỗi tháng

Cô gái có bút danh JP Livingston viết trên blog The Money Habit về cách cô ấy có được sự độc lập về tài chính ngay từ khi còn nhỏ. Khi mới 12 tuổi, cô đã chọn một cuốn sách kinh điển về tài chính cá nhân để đọc, đó chính là Cha Giàu, Cha Nghèo. Cuốn sách đã khơi dậy sở thích tiết kiệm và đầu tư của cô.

Khi JP Livingston nhận ra mình có thể tiết kiệm bằng cách học xong đại học trong ba năm, cô đã chớp lấy cơ hội. Tốt nghiệp sớm một năm “thực sự đã giúp tôi về mặt tài chính”, cô nói với CNBC Make It. “Nó đã giúp tôi tiết kiệm được một năm học phí và mang lại cho tôi khoản thu nhập bổ sung đáng giá trong một năm vào khoảng 150.000 đô la (3,6 tỷ đồng)”.

Sau khi tốt nghiệp, Livingston nhận một công việc tại một công ty đầu tư, nơi mức lương khởi điểm là 60.000 USD (1.4 tỷ đồng)/năm, cộng với khoản tiền thưởng cuối năm có giá trị tương đương. Tổng cộng là hơn 100.000 đô la (2.4 tỷ đồng)/năm.

Sau bảy năm tích lũy hơn 70% thu nhập của mình, cô đã có 2.25 triệu USD (54,7 tỷ đồng), 40% trong số đó đến từ đầu tư và 60% từ tiết kiệm. Hiện tại, cô sống ở thành phố New York với chồng và chồng cô vẫn đi làm. Họ sống với mức sinh hoạt khiêm tốn 65.000 đô la (1.5 tỷ đồng) mỗi năm. Điều này cho phép họ duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao.

Livingston đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô ấy cũng đã sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tiết kiệm trong nhiều năm, chẳng hạn như theo dõi chi tiêu và tự động hóa khoản tiết kiệm của mình.

Cô nói với CNBC Make It: “Để đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao, hãy bắt đầu xem các giao dịch mua của bạn theo đơn vị thời gian thay vì theo đô la. Vì vậy, thay vì nói rằng một chiếc iPhone mới có giá 800 đô la (gần 20 triệu đồng), bạn có thể làm một phép toán để tìm ra rằng nó sẽ tiêu tốn của bạn 60 giờ làm việc hoặc một tuần rưỡi của cuộc đời”. Điều này thực sự khiến bạn đặt câu hỏi liệu việc mua hàng có xứng đáng hay không.



Livingston nói: "Suy nghĩ này sẽ áp dụng rất tốt cho những giao dịch mua lớn. Để mua một ngôi nhà có thêm một phòng ngủ hoặc một ngôi nhà với phần hoàn thiện đẹp hơn, bạn có thể tốn 50.000 đô la (1.2 tỷ đồng) hoặc 100.000 đô la (hơn 2.4 tỷ đồng). Bạn phải làm việc thêm ba năm nữa, như vậy có xứng đáng không?".

Đó là khái niệm cô học được trong cuốn sách Your Money Or Your Life của Vicki Robin và Joe Dominguez, một tác phẩm kinh điển về tài chính cá nhân được các triệu phú tự thân trẻ tuổi khác tán thành.

Về các bước cụ thể hơn để có thể thực hiện việc tiết kiệm, chỉ cần xác định các khoản chi tiêu lớn nhất và cắt giảm chúng. Livingston nói: "Hãy nhìn vào một hoặc hai mục chi tiêu hàng hàng nhiều nhất của bạn. Và nếu thu nhập của bạn tăng lên, hãy giữ cho cuộc sống ở mức khiêm tốn".

Ngay cả khi đã xây xong tổ ấm trị giá hàng triệu đô la, Livingston và chồng vẫn chọn sống trong một căn hộ rộng 325m2. Bây giờ họ đang có con nhỏ nên đã chuyển đến một nơi lớn hơn. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm hơn một nửa thu nhập của mình, hãy thử sống trong một ngôi nhà nhỏ như Livingston đã từng.