Cô gái 19 tuổi tử vong sau khi cãi vã với bạn trai, cảnh sát nhận cuộc gọi từ nghi phạm lúc 4 rưỡi sáng

Vụ việc xảy ra tại Malaysia. Những người cùng khu trọ cho biết đêm hôm trước, họ nghe thấy tiếng cãi vã nên cũng đã sang căn ngăn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa.

Mới đây, vụ việc một nữ sinh viên 19 tuổi đã được phát hiện tử vong tại một ngôi nhà cho thuê ở Kuantan, Malaysia đã khiến dư luận nước này rúng động. Thông tin được đăng tải trên các tờ báo như Mothership hay World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Ba, 6 tháng 10 vừa qua.

Theo tờ Malay Mail, cảnh sát đã tiếp nhận cuộc gọi từ nghi phạm vào khoảng 4 giờ 30 sáng. Nghi phạm là một nam thanh niên 19 tuổi; người này báo tin về một vụ xô xát giữa mình và bạn gái, theo thông tin từ tờ Sinar Harian.

Các sĩ quan cảnh sát đã được điều động đến ngôi nhà nằm trên đường Jalan Air Putih 2 và phát hiện cô gái đang trong tình trạng bất tỉnh trên giường tại một căn phòng ở tầng trệt.

Kết quả kiểm tra của chuyên gia pháp y cho thấy có dấu hiệu bị tác động lực lên vùng cổ nạn nhân; sau đó, cô gái được xác nhận đã tử vong.

Tờ China Press đưa tin, nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm và cùng thuê phòng với hai sinh viên khác tại khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Nghi phạm được cho là người rất hay ghen tuông và thường tỏ ra khó chịu mỗi khi nạn nhân trò chuyện với người khác. Theo China Press, một cuộc cãi vã gay gắt đã nổ ra bên trong căn hộ vào sáng sớm hôm đó, khiến những người bạn cùng nhà phải chạy sang để can ngăn.

Tuy nhiên, dường như họ đã không thể can thiệp sâu hơn vào sự việc.

Nghi phạm sau đó đã bị đưa ra Tòa án Sơ thẩm Kuantan và bị ra lệnh tạm giam trong vòng 7 ngày, từ ngày 6/10 đến ngày 12/10. Công tác khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong.

Trong một thông báo, Trưởng Cảnh sát Quận Kuantan, Trợ lý Ủy viên Ashari Abu Samah, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc được cho là bắt nguồn từ một sự hiểu lầm giữa nạn nhân và nghi phạm.

Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với cơ quan chức năng. Vụ án đang được thụ lý theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không nên đồn đoán hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc, vì điều này có thể gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

(Theo Mothership & World Of Buzz)