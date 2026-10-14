Có dấu hiệu này gần 6 tháng nhưng không đi khám, người đàn ông 52 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối

Triệu chứng này hầu như ai cũng từng gặp nên rất ít người nghĩ nó có thể liên quan đến những căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, trường hợp của một người đàn ông 52 tuổi tại Trung Quốc đã trở thành lời cảnh báo đáng suy ngẫm.

Theo trang sức khỏe 39Health, ông Lưu (52 tuổi) là quản lý tại một công ty. Do đặc thù công việc, ông thường xuyên phải tiếp khách, uống rượu và làm thêm giờ. Để giữ tỉnh táo, ông hút thuốc gần như liên tục.

Từ nửa cuối năm ngoái, ông bắt đầu bị ngứa ở vùng cổ và lưng, đặc biệt dữ dội hơn sau khi uống rượu hoặc ăn lẩu. Cho rằng chỉ do thời tiết khô hanh hoặc da bị kích ứng, ông mua kem dưỡng ẩm và thuốc bôi chống ngứa để sử dụng.

Ban đầu, các loại thuốc còn giúp giảm triệu chứng đôi chút, nhưng càng về sau, tình trạng ngứa không còn đáp ứng với bất kỳ loại thuốc nào. Theo thời gian, da của ông còn chuyển sang màu vàng bất thường. Lo lắng, vợ ông lập tức đưa chồng đến bệnh viện kiểm tra.

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Kết quả thăm khám cho thấy chỉ số dấu ấn ung thư CA19-9 tăng cao bất thường. Các bác sĩ phát hiện một khối u ở đầu tụy chèn ép đường mật và chẩn đoán ông mắc ung thư tụy giai đoạn cuối. Khi đó, bệnh đã di căn đến gan, khiến người bệnh không còn cơ hội phẫu thuật. Chưa đầy 6 tháng sau khi được chẩn đoán, ông đã qua đời.

Các bác sĩ cho rằng nếu người bệnh đi khám ngay từ khi xuất hiện triệu chứng ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân, bệnh có thể đã được phát hiện sớm hơn.

Theo QQ, da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể, với tổng diện tích khoảng 1,2-2 m². Đây không chỉ là hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại các tác nhân từ bên ngoài mà còn được ví như "hệ thống báo động" của cơ thể.

Thông thường, ngứa da có thể xuất phát từ dị ứng, côn trùng cắn, da khô hoặc bệnh da liễu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây cũng là biểu hiện sớm của bệnh ung thư.

Một số khối u có thể tiết ra các chất như histamine và các sản phẩm phân hủy của protein. Khi những chất này theo máu đến da, chúng kích thích các đầu mút thần kinh, từ đó gây ra cảm giác ngứa.

Các bác sĩ cho biết tình trạng ngứa liên quan đến ung thư thường có những dấu hiệu sau:

-Xuất hiện không rõ nguyên nhân, không liên quan đến dị ứng hay thời tiết.

-Da không nổi mẩn rõ ràng nhưng cảm giác ngứa rất dữ dội, thuốc chống dị ứng hoặc thuốc bôi hầu như không hiệu quả.

-Là triệu chứng mới xuất hiện, trước đây chưa từng gặp.

Ngoài ra, ngứa do ung thư thường kéo dài dai dẳng và đôi khi đi kèm các biểu hiện trên da như mảng đỏ, phát ban, cục cứng hoặc sưng. Trong khi đó, ngứa thông thường thường cải thiện nhanh sau khi điều trị hoặc loại bỏ tác nhân gây kích ứng.

Ngoài ngứa da, các dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy không nên bỏ qua bao gồm:

Buồn nôn sau khi ăn hoặc giảm cảm giác thèm ăn

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Tuyến tụy có nhiệm vụ tiết các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn. Khi cơ quan này bị khối u ảnh hưởng, quá trình tiêu hóa có thể thay đổi một cách âm thầm.

Một số người thường xuyên buồn nôn sau khi ăn, số khác lại mất hẳn cảm giác thèm ăn hoặc nhanh no dù chỉ ăn một lượng rất ít. Nếu tình trạng này kéo dài, không nên chỉ cho rằng đó là do "dạ dày yếu" hay căng thẳng.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da là một trong những dấu hiệu điển hình của ung thư tuyến tụy, xảy ra khi khối u làm tắc ống mật, khiến dịch mật không thoát ra được. Bilirubin tích tụ trong cơ thể sẽ khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Vàng da thường xuất hiện sớm hơn nếu khối u nằm ở đầu tuyến tụy. Trong khi đó, các khối u ở những vị trí khác của tuyến tụy có thể phát triển lâu hơn trước khi gây ra triệu chứng này.

Đau âm ỉ vùng giữa lưng

Đau lưng do ung thư tuyến tụy thường có đặc điểm: Cơn đau âm ỉ vùng giữa lưng, thường kéo dài dai dẳng và có thể không cải thiện hoàn toàn khi nghỉ ngơi. Do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng và gần nhiều dây thần kinh, khi khối u phát triển, cơn đau có thể lan ra phía sau lưng.

Triệu chứng này rất dễ bị nhầm với đau cơ, sai tư thế hoặc lão hóa. Nếu đau lưng kéo dài kèm theo sụt cân, rối loạn tiêu hóa hoặc vàng da, người bệnh nên đi khám sớm.

Phân nhạt màu, nhiều dầu mỡ hoặc nổi trên mặt nước

Có dấu hiệu này suốt nửa năm nhưng không đi khám, thanh niên 17 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối

Tuyến tụy giúp tiêu hóa chất béo. Khi cơ quan này không sản xuất đủ enzyme tiêu hóa, chất béo sẽ không được hấp thu hết và theo phân ra ngoài. Khi đó, phân có thể:

-Nhạt màu.

-Bóng dầu hoặc nhiều mỡ.

-Nổi trên mặt nước.

-Khó xả trôi.

Mới mắc tiểu đường sau tuổi 50

Tuyến tụy là cơ quan sản xuất insulin - hormone giúp điều hòa đường huyết. Khi có khối u, quá trình này có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tiểu đường trước khi xuất hiện các triệu chứng khác. Do đó nếu mới được chẩn đoán tiểu đường sau tuổi 50, đặc biệt khi kèm sụt cân hoặc các triệu chứng kể trên, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá phù hợp.

Minh Hoa (t/h)