“Cô ấy xinh không?”, “Ngủ với nhau chưa?”, “Anh yêu cô ấy”: Những nấc thang đẩy một người phụ nữ đến tận cùng của sự phản bội

Ngoại tình có nhiều cấp độ tổn thương, nhưng với nhiều phụ nữ, điều đau đớn nhất lại là khoảnh khắc nghe người mình yêu thừa nhận: "Anh yêu cô ấy".

Một trong những phân cảnh gây chú ý của phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn là cuộc đối thoại giữa người vợ và người chồng sau khi sự thật ngoại tình bị phơi bày đang được cộng đồng mạng thảo luận rôm rả.

Theo đó, mối quan hệ vợ chồng giữa Diệu (Quỳnh Châu) và Dương (Tiến Lộc) chính thức rơi vào khủng hoảng khi sự thật về mối quan hệ ngoài luồng của Dương với Trang (Thanh Tâm) bị phơi bày. Diệu không chỉ đau đớn vì bị phản bội mà còn cảm thấy mọi sự hy sinh, vun vén của mình suốt thời gian qua đều trở nên vô nghĩa.

Thế nhưng khi đối mặt với người chồng ngoại tình, nữ chính thể hiện một sự bình tĩnh, không gào khóc hay đánh ghen kịch tính. Cô chỉ liên tục đặt ra những câu hỏi: "Cô ấy xinh không?", "Giỏi không?", "Trẻ hơn em à?". Rồi đến câu hỏi mà nhiều người cho rằng đau đớn nhất: "Hai người ngủ với nhau chưa?".

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tra hỏi lý do.

Song, thứ khiến khán giả thực sự lặng đi lại nằm ở câu trả lời sau cùng của người chồng: "Anh yêu Trang" - một sự thừa nhận rằng mình không lầm lỡ. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng đủ để bóc tách những tầng sâu nhất của nỗi đau khi bị phản bội, thứ không chỉ xuất hiện trên phim mà còn là thực tế của rất nhiều mối quan hệ ngoài đời.

Khi phát hiện người mình yêu ngoại tình, phản ứng đầu tiên của phần lớn phụ nữ không phải là truy tìm bằng chứng hay lập tức chấm dứt mối quan hệ. Điều họ thường làm là đặt câu hỏi. Và đáng chú ý, những câu hỏi ấy hiếm khi xoay quanh người đàn ông. Thay vào đó, chúng lại hướng về người phụ nữ còn lại.

Thoạt nhìn, đó là những câu hỏi mang tính so sánh. Nhưng sâu xa hơn, đó là khoảnh khắc một người phụ nữ bắt đầu đi tìm nguyên nhân cho sự đổ vỡ bằng cách soi chiếu lại chính mình. Bởi ngoại tình không chỉ làm tổn thương tình cảm, nó còn đánh thẳng vào lòng tự trọng.

Trước khi nghĩ "Anh ấy đã làm điều sai", rất nhiều người phụ nữ sẽ nghĩ "Có phải mình chưa đủ tốt?". Họ bắt đầu lục lại những khuyết điểm của bản thân, từ ngoại hình, tuổi tác, công việc đến cách cư xử trong gia đình. Người từng tự tin bỗng trở nên nghi ngờ chính mình. Người vốn không quan tâm đến việc hơn thua với ai cũng bắt đầu đặt mình lên bàn cân với một người xa lạ.

Cô như chết lặng khi biết chồng mình yêu nhân tình.

Đó là nấc thang đầu tiên của sự phản bội: khiến nạn nhân cảm thấy mình thua cuộc.

Trớ trêu ở chỗ, trong rất nhiều trường hợp, người thứ ba không hề đẹp hơn, giỏi hơn hay xuất sắc hơn người ở lại. Nhưng khi tình cảm đã bị phản bội, logic thường không còn tác dụng. Điều người phụ nữ cần lúc đó không phải câu trả lời khách quan mà là một lời giải thích cho nỗi đau của mình. Họ cần biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Và nếu không tìm được lý do từ người đàn ông, họ sẽ quay sang tìm lỗi ở bản thân.

Nhưng rồi đến một thời điểm, những câu hỏi về ngoại hình hay năng lực không còn là điều quan trọng nhất nữa. Bởi đó vẫn chỉ là câu chuyện của sự so sánh. Điều đáng sợ hơn là khi sự phản bội bước sang một cấp độ khác.

"Hai người ngủ với nhau chưa?"... Có lẽ đây là câu hỏi khiến nhiều người phụ nữ sợ nhất nhưng cũng muốn biết nhất.

Giọt nước mắt chua xót nhất lúc này.

Trong suy nghĩ của nhiều người, thể xác chính là ranh giới cuối cùng. Một tin nhắn tình cảm có thể được giải thích là cảm nắng. Một vài lần gặp gỡ riêng tư có thể bị biện minh là thiếu kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi hai người đã bước vào một mối quan hệ thân mật, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đó không còn là nghi ngờ, không còn là khả năng mà là sự thật.

Chính vì vậy, không ít cuộc hôn nhân tan vỡ ngay tại thời điểm câu hỏi này có lời đáp. Bởi với nhiều người, việc người bạn đời chia sẻ sự thân mật với người khác đồng nghĩa với việc những cam kết từng tồn tại giữa hai người đã bị phá vỡ.

Tuy nhiên, cuộc sống phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ.

Nhiều người từng trải qua phản bội thừa nhận rằng, dù đau đớn đến đâu, họ vẫn có thể cố gắng lý giải cho một lần phản bội về thể xác. Họ có thể gọi đó là sự yếu lòng, sự bốc đồng hay một khoảnh khắc mất kiểm soát. Những lý do ấy không khiến hành động trở nên đúng đắn hơn, nhưng ít nhất chúng vẫn để lại một khe hở cho hy vọng.

Hy vọng rằng người kia vẫn còn yêu mình, rằng đây chỉ là một sai lầm và hy vọng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Cho đến khi câu nói tiếp theo xuất hiện: "Anh yêu cô ấy”.

Đó mới là tầng đau đớn cuối cùng. Bởi từ thời điểm ấy, câu chuyện không còn là chuyện ngoại tình nữa. Nó trở thành câu chuyện của tình yêu.

Điều khiến nhiều phụ nữ đau đớn nhất không phải là việc người đàn ông đã đi xa đến đâu với người thứ ba, mà là việc anh ta đã dành cho người ấy những cảm xúc vốn thuộc về mối quan hệ của mình. Bởi thể xác có thể là một khoảnh khắc, nhưng tình yêu luôn là một quá trình. Và khi một người thừa nhận mình yêu người khác, đó cũng là lúc người ở lại nhận ra vị trí của mình đã không còn như trước.

Đặc biệt, chi tiết khiến phân cảnh trong phim trở nên ám ảnh không phải là câu "Anh yêu cô ấy", mà là việc người chồng nói rằng anh "nhận ra" mình yêu cô ấy.

Hai chữ "nhận ra" cho thấy tình cảm ấy không xuất hiện trong một ngày mà được hình thành âm thầm, lớn dần theo thời gian.

Nghĩa là trong lúc người vợ vẫn tin rằng cuộc sống hôn nhân đang diễn ra bình thường, người đàn ông đã có những rung động, những quan tâm và những kết nối cảm xúc dành cho một người khác.

Đó là lý do rất nhiều phụ nữ cho rằng điều đáng sợ nhất của ngoại tình không phải việc đối phương đã làm gì, mà là họ đã nghĩ gì và cảm thấy gì trong suốt khoảng thời gian ấy.

Ngoài đời thực, không ít cuộc hôn nhân vẫn có thể tiếp tục sau khi một bên ngoại tình. Có những cặp đôi vượt qua được sự phản bội, học cách xây dựng lại niềm tin và bắt đầu từ đầu. Nhưng điều khiến nhiều người quyết định buông tay lại là khoảnh khắc nhận ra mình không còn là người được yêu nhất.

Vì tình yêu vốn không phải một bản hợp đồng chỉ cần duy trì trách nhiệm là đủ. Thứ giữ một mối quan hệ tồn tại lâu dài không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cảm giác mình vẫn được lựa chọn mỗi ngày. Khi cảm giác ấy biến mất, sự tổn thương không còn nằm ở việc người kia đã ở bên ai. Nó nằm ở việc người kia đã dành những cảm xúc từng thuộc về mình cho một người khác.

Có lẽ vì thế mà phân cảnh trong bộ phim khiến nhiều người đồng cảm đến mức bật khóc. Nhiều người bày tỏ rằng, điều đẩy một người phụ nữ đến tận cùng đau khổ không phải việc chồng hay người yêu phản bội. Mà là khoảnh khắc cô ấy nhận ra người đàn ông từng nói yêu mình vẫn còn biết yêu, chỉ là tình yêu ấy đã không còn dành cho cô nữa.