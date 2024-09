Có 500 triệu nhàn rỗi gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này, sau 2 năm có lãi bao nhiêu?

Sau khi chạm đáy lịch sử vào đầu năm nay, lãi suất huy động của các ngân hàng đã tăng trở lại từ tháng 4, thu hút nhiều người gửi tiền vào ngân hàng hơn trước. Hiện kỳ hạn 24 tháng là một trong những kỳ hạn có lãi suất tiền gửi cao nhất. Vậy nếu có 500 triệu đồng gửi tiền thời điểm này thì 2 năm sau sẽ có lãi bao nhiêu?

Hiện nay, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3,9%/năm đến 6,1%/năm. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm trong 2 năm, số tiền lãi khách hàng nhận được sẽ dao động từ 47 triệu đồng đến 61 triệu đồng, tùy thuộc vào ngân hàng và hình thức nhận lãi.

Oceanbank và Cake by VPBank là hai nhà băng có lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng cao nhất thị trường, ở mức 6,1%/năm, áp dụng cho khách nhận lãi cuối kỳ. Như vậy, tiền lãi tối đa mà khách hàng nhận được cho khoản gốc 500 triệu đồng sẽ là 61 triệu đồng.Tại Cake by VPBank, khách hàng có nhu cầu nhận lãi trả trước, nhận lãi theo tháng hoặc theo quý, lãi suất sẽ thấp hơn, lần lượt là 5,36%/năm; 5,68%/năm; 5,71%/năm, do đó tiền lãi nhận được cũng thấp hơn.

Saigonbank và VRB (Vietnam - Russia Bank) cũng là 2 ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm tương đối cao, ở mức 6%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng. Người gửi từ 500 triệu đồng sẽ nhận được khoản tiền lãi 60 triệu đồng sau hai năm. Lưu ý tiền lãi có thể biến động nhẹ tùy vào việc khách hàng lựa chọn hình thức nhận lãi đầu kỳ hay cuối kỳ, gửi online hay gửi tại quầy.

Ngoài 4 cái tên kể trên, BaoVietBank, VietABank, NamABank cũng đang duy trì mức lãi suất tương đối hấp dẫn, lần lượt là 5,9%/năm; 5,8%/năm và 5,6%/năm. Khi gửi tiền tại các ngân hàng này, khách hàng có thể được đảm bảo nhận được khoản tiền lãi tối thiểu từ 56 triệu đồng.

Đối với khách hàng lựa chọn gửi tiền tại nhóm ngân hàng Big 4 như Vietcombank, Agribank, BIDV hay Vietinbank, mức lãi suất huy động sẽ tương đối thấp so với thị trường. Hiện gửi tại quầy, Vietcombank và BIDV áp dụng 4,7%; Agribank và Vietinbank là 4,8%/năm, vì vậy số tiền lãi khách hàng thu được sau 2 năm sẽ khoảng 47-48 triệu đồng. Nếu gửi online, một số ngân hàng trong nhóm Big 4 áp dụng 5%/năm, theo đó lãi nhận được nếu gửi kỳ hạn 2 năm là 50 triệu đồng.