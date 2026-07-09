Có 1 kiểu sơ mi càng mặc càng trẻ, nàng công sở nào cũng thích vì diện suốt mùa hè không chán

Không chỉ mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái, sơ mi ngắn tay còn giúp người mặc trông trẻ trung hơn hẳn so với những mẫu sơ mi dài tay truyền thống.

Nếu phải chọn một món đồ vừa dễ mặc, dễ phối lại phù hợp với thời tiết nắng nóng, thì sơ mi ngắn tay chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Từng bị gắn mác là hơi "đứng tuổi" hay chỉ phù hợp với đồng phục công sở, nhưng vài năm trở lại đây, kiểu áo này đã có màn trở lại ngoạn mục. Từ các fashionista, người mẫu cho đến loạt sao Hàn, sao Trung đều liên tục lăng xê sơ mi ngắn tay trong những bản phối đời thường.

Không chỉ mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái, sơ mi ngắn tay còn giúp người mặc trông trẻ trung hơn hẳn so với những mẫu sơ mi dài tay truyền thống. Chỉ cần thay đổi một chút về phom dáng, màu sắc và cách phối đồ, bạn đã có ngay diện mạo vừa thanh lịch vừa năng động, diện đi làm hay đi chơi đều đẹp.

Điểm cộng lớn nhất của sơ mi ngắn tay chính là sự thoáng mát. Phần tay áo được cắt ngắn giúp giảm cảm giác bí bách, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ lên cao. Chất liệu phổ biến như cotton, linen hay poplin cũng góp phần tăng khả năng thấm hút mồ hôi, mang lại cảm giác dễ chịu suốt cả ngày. Bên cạnh đó, thiết kế này còn tạo hiệu ứng trẻ trung hơn. Phần tay áo ngắn khiến tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, năng động, giúp người mặc trông như trẻ hơn vài tuổi. Đây cũng là lý do rất nhiều cô nàng ngoài 30 vẫn yêu thích kiểu áo này để làm mới phong cách. Một ưu điểm khác là tính ứng dụng cực cao. Chỉ với một chiếc sơ mi ngắn tay, bạn có thể biến hóa thành nhiều phong cách khác nhau, từ công sở chỉn chu đến dạo phố hay du lịch cuối tuần.

Nếu mới bắt đầu thử nghiệm xu hướng này, hãy ưu tiên một chiếc sơ mi trắng ngắn tay. Thiết kế tối giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, lại rất dễ kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Bạn có thể mặc cùng quần jeans xanh để tạo vẻ ngoài trẻ trung, phối với quần suông màu be cho phong cách công sở hoặc kết hợp chân váy dài để tăng nét nữ tính. Chỉ cần thêm một đôi sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh là đã có ngay outfit hoàn chỉnh.

Những chiếc sơ mi kẻ sọc xanh, xanh trắng hay pastel luôn mang đến cảm giác tươi mát. Họa tiết kẻ còn giúp tổng thể trông hiện đại hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Kiểu áo này đặc biệt hợp khi phối cùng quần short trắng, quần jeans ống suông hoặc quần linen. Nếu muốn tăng vẻ trẻ trung, bạn có thể mở hai cúc áo trên cùng và mặc thêm áo ba lỗ trắng bên trong.

Nhắc đến thời trang mùa hè sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua chất liệu linen. Những chiếc sơ mi linen ngắn tay không chỉ thoáng mát mà còn mang vẻ đẹp rất tự nhiên, phóng khoáng. Gam màu trắng ngà, be, nâu nhạt, xanh olive hay vàng bơ đều rất dễ mặc. Chỉ cần phối cùng quần suông hoặc chân váy dài là đã đủ tạo nên diện mạo thanh lịch theo phong cách "quiet luxury" đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Nhiều người e ngại sơ mi ngắn tay sẽ khiến mình trông cứng nhắc. Tuy nhiên, chỉ cần chú ý một vài nguyên tắc nhỏ, bạn sẽ có ngay outfit trẻ trung. Đầu tiên, hãy ưu tiên phom áo hơi rộng thay vì ôm sát cơ thể. Dáng oversize nhẹ tạo cảm giác hiện đại và giúp tổng thể trông thoải mái hơn. Tiếp theo là cách sơ vin. Bạn không nhất thiết phải sơ vin toàn bộ. Kiểu sơ vin một nửa hoặc chỉ sơ vin phần trước sẽ giúp bộ trang phục trông tự nhiên và thời thượng hơn. Ngoài ra, hãy kết hợp cùng những món đồ mang hơi hướng casual như quần jeans ống suông, quần short, chân váy chữ A hoặc chân váy lụa. Đây đều là những item rất "ăn ý" với sơ mi ngắn tay.

Không phải ngẫu nhiên mà sơ mi ngắn tay xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các fashionista. Thiết kế này hội tụ đủ những yếu tố mà một món đồ mùa hè cần có: thoáng mát, dễ mặc, dễ phối và đặc biệt là khả năng "hack tuổi" cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo sơ mi kẻ sọc bổ trụ cổ đức HAGOO 4 màu kẻ Đen/ Vàng/ Xanh/Trắng

Nơi mua: HAGOO

BBSTORE'S Set Áo Sơ Mi Phối Chân Váy Suông Dài Thanh Lịch

Áo sơ mi nữ tay ngắn

Nơi mua: Fig Tree

Áo Sơ Mi Nữ 𝐂𝐂𝐇𝐀𝐓 Dáng Suông Kiểu Minsy Chất Liệu Cao Cấp

Nơi mua: 𝐂𝐂𝐇𝐀𝐓

Áo Sơ-mi nữ YODY Áo Ngắn Tay, Vải Knit Essential Ít Nhăn

Nơi mua: YODY

Dù theo đuổi phong cách nữ tính, tối giản hay năng động, bạn đều có thể tìm được một chiếc sơ mi ngắn tay phù hợp. Chỉ cần thay đổi cách phối cùng quần jeans, quần suông, chân váy hay quần short, chiếc áo quen thuộc này sẽ mang đến rất nhiều diện mạo khác nhau. Nếu đang muốn làm mới tủ đồ mùa hè mà vẫn ưu tiên tính ứng dụng, sơ mi ngắn tay chắc chắn là khoản đầu tư đáng giá, đủ để đồng hành cùng bạn từ những ngày đi làm đến các chuyến du lịch hay những buổi dạo phố cuối tuần.