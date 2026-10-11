Có 1 kiểu áo hack tuổi trẻ trung mà vẫn sang chuẩn "old money" cho nàng công sở

Kẻ sọc ngang vốn là họa tiết đã xuất hiện từ lâu trong thời trang và gần như không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi tủ đồ.

Nếu tủ đồ công sở đang có phần nhàm chán với những kiểu sơ mi quen thuộc, nàng có thể thử làm mới phong cách bằng một món đồ đơn giản hơn rất nhiều: áo thun kẻ sọc ngang. Không cầu kỳ, không cần thiết kế quá đặc biệt, kiểu áo này vẫn có khả năng khiến diện mạo trở nên trẻ trung, năng động mà không đánh mất vẻ thanh lịch, chỉn chu. Đặc biệt, khi được phối đúng cách, áo thun kẻ sọc còn mang đến cảm giác rất "old money" - sang trọng nhưng kín đáo, không cần phô trương.

Kẻ sọc ngang vốn là họa tiết đã xuất hiện từ lâu trong thời trang và gần như không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi tủ đồ. Sức hút của kiểu áo này nằm ở chính sự đơn giản: những đường kẻ đều đặn tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp trang phục bớt đơn điệu nhưng vẫn dễ phối hơn nhiều họa tiết cầu kỳ khác. Với nàng công sở, áo thun kẻ sọc càng có lợi thế vì có thể biến hóa linh hoạt từ đi làm đến đi cà phê, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố cuối tuần. Chỉ cần thay đổi kiểu quần, chân váy hoặc thêm một chiếc blazer, diện mạo đã có thể chuyển từ trẻ trung, casual sang thanh lịch và chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, đây là một trong những kiểu áo hiếm hoi có thể đồng thời mang hai tinh thần tưởng như đối lập: trẻ trung và sang trọng.

Vào những ngày thời tiết mát mẻ, áo thun kẻ sọc dài tay là lựa chọn đặc biệt phù hợp với phong cách công sở. Thiết kế ôm vừa phải, không quá rộng giúp cơ thể trông gọn gàng, trong khi phần tay dài tạo cảm giác kín đáo và chỉn chu. Cách đơn giản nhất là kết hợp áo kẻ sọc với quần âu ống suông. Một chiếc quần màu đen, trắng, be hoặc nâu đều có thể tạo thành tổng thể hài hòa. Nếu muốn vẻ ngoài trẻ trung hơn, nàng có thể sơ vin toàn bộ áo vào quần, thêm thắt lưng da bản nhỏ và một đôi loafer. Đây cũng là công thức rất dễ tạo cảm giác "old money" bởi bảng màu trung tính và các món đồ đều có thiết kế tối giản. Nếu muốn nữ tính hơn, áo kẻ sọc dài tay có thể đi cùng chân váy midi. Một chiếc váy chữ A hoặc váy dáng suông sẽ giúp tổng thể mềm mại hơn mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết nơi công sở.

Không chỉ dành cho mùa thu hay những ngày se lạnh, áo thun kẻ sọc cộc tay cũng là món đồ đáng có trong tủ đồ công sở. So với phiên bản dài tay, áo cộc tay tạo cảm giác nhẹ nhàng và trẻ trung hơn, đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết nóng. Tuy nhiên, để tránh vẻ ngoài quá casual, nàng nên ưu tiên những mẫu áo có phom dáng gọn gàng, chất liệu đứng vừa phải và đường kẻ không quá rối mắt. Các phiên bản kẻ ngang trên nền trắng, kem, xanh navy, đen hoặc đỏ đô thường dễ phối và tạo cảm giác thanh lịch hơn. Một công thức đơn giản là áo kẻ sọc cộc tay + quần âu cạp cao. Kiểu quần này vừa giúp kéo dài tỷ lệ đôi chân vừa tạo đường eo rõ ràng, khiến tổng thể trông cao ráo và gọn gàng hơn. Nếu muốn tăng thêm vẻ sang trọng, chỉ cần bổ sung một chiếc túi da có phom cứng, đồng hồ hoặc giày loafer.

Điểm thú vị của áo thun kẻ sọc là bản thân món đồ đã khá trẻ trung, vì vậy các item đi cùng nên có thiết kế tinh giản để cân bằng tổng thể. Thay vì kết hợp quá nhiều màu sắc hoặc phụ kiện nổi bật, nàng có thể tập trung vào những gam màu kinh điển như trắng, be, navy, nâu, đen hoặc xám. Một chiếc blazer khoác ngoài cũng là "trợ thủ" hoàn hảo. Áo kẻ sọc bên trong tạo cảm giác năng động, trong khi blazer lập tức đưa tổng thể về đúng tinh thần công sở. Nếu muốn giữ chất "old money", hãy chọn blazer có đường may đẹp, phom đứng và màu trung tính. Ngoài ra, phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng. Một đôi loafer, giày bệt mũi nhọn, túi da tối giản hay chiếc kính mắt thanh lịch đều có thể khiến bộ trang phục trông đắt giá hơn mà không cần sử dụng logo lớn.

Không phải cứ muốn trẻ trung là phải chạy theo những xu hướng mới nhất. Đôi khi, bí quyết "hack tuổi" lại nằm ở những món đồ kinh điển được phối theo cách hiện đại. Áo thun kẻ sọc ngang chính là một ví dụ như vậy. Dù là phiên bản dài tay hay cộc tay, kiểu áo này đều dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều vóc dáng. Những đường kẻ ngang cũng tạo điểm nhấn vừa đủ để bộ đồ không bị nhàm chán, trong khi phom áo gọn gàng giúp diện mạo giữ được sự chỉn chu.

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Nếu biết kết hợp cùng quần âu, chân váy midi, blazer và các phụ kiện tối giản, nàng công sở hoàn toàn có thể biến chiếc áo thun tưởng như rất đời thường thành một item mang tinh thần "old money". Trẻ hơn vài tuổi nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng - đây chẳng phải chính là công thức mặc đẹp mà nàng công sở nào cũng đang tìm kiếm hay sao?