Điều cần biết nếu gia đình đang dùng nồi cơm điện lòng inox

Nồi cơm điện lòng inox là một trong những thiết kế đang được nhiều gia đình ưa chuộng.

Nồi cơm điện lòng inox đang được nhiều gia đình ưu ái nhờ thiết kế bền bỉ, dễ vệ sinh và không phải lo lớp chống dính bong tróc sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, loại nồi này cũng có những đặc điểm riêng trong quá trình sử dụng, đặc biệt là tình trạng cơm dễ bám đáy nếu không biết cách nấu và vệ sinh đúng cách. Để cơm chín ngon, hạn chế bám dính và giữ lòng nồi bền đẹp theo thời gian, các gia đình nên lưu ý 3 điều dưới đây.

1. Không nên dùng miếng cọ rửa quá cứng

Một trong những sai lầm thường gặp khi vệ sinh nồi cơm điện lòng inox là sử dụng búi sắt, miếng cọ kim loại hoặc các dụng cụ có bề mặt quá cứng để chà sạch những mảng cơm bám dưới đáy nồi. Dù inox có độ bền tương đối cao, việc chà xát mạnh thường xuyên vẫn có thể khiến bề mặt xuất hiện các vết xước, làm mất đi vẻ sáng bóng ban đầu và khiến việc vệ sinh sau này trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, với những lòng nồi có cấu tạo nhiều lớp hoặc được xử lý bề mặt riêng, người dùng càng cần thận trọng khi lựa chọn dụng cụ vệ sinh. Không nên mặc định rằng lòng nồi bằng inox thì có thể sử dụng bất kỳ loại miếng cọ nào mà không ảnh hưởng đến bề mặt. Để làm sạch lòng nồi hiệu quả, sau khi lấy cơm ra, hãy để nồi nguội bớt rồi ngâm với nước ấm trong một khoảng thời gian ngắn nếu cơm bị khô hoặc bám chặt. Nước sẽ giúp làm mềm phần cơm còn sót lại, nhờ đó người dùng có thể dễ dàng loại bỏ chúng bằng miếng bọt biển mềm và một ít nước rửa chén. Với những vết bám cứng đầu, có thể ngâm lâu hơn một chút thay vì cố dùng lực để cạo sạch. Sau khi rửa, cần tráng lại bằng nước sạch và lau khô lòng nồi trước khi cất giữ hoặc sử dụng lần tiếp theo.

2. Nên thoa một lớp dầu ăn mỏng để hạn chế cơm bám đáy

So với lòng nồi được phủ lớp chống dính, lòng nồi inox thông thường có thể khiến cơm dễ bám vào đáy hơn, đặc biệt khi lượng nước chưa phù hợp hoặc cơm được giữ ấm trong thời gian dài. Đây cũng là lý do một số gia đình cảm thấy khó lấy hết cơm sau khi nấu và mất nhiều thời gian hơn khi vệ sinh.

Một mẹo đơn giản có thể áp dụng là thoa một lớp dầu ăn thật mỏng lên đáy và phần thành dưới của lòng nồi trước khi cho gạo cùng nước vào. Chỉ cần dùng khoảng 1–2 giọt dầu ăn, sau đó dùng cọ silicon hoặc giấy lau thực phẩm sạch để dàn đều thành một lớp mỏng. Không nên đổ quá nhiều dầu vì có thể khiến cơm bị nhờn, ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu của hạt cơm. Lớp dầu mỏng này có thể giúp giảm phần nào tình trạng cơm bám vào bề mặt inox, nhờ đó việc lấy cơm và vệ sinh sau khi nấu trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cấu tạo lòng nồi, loại gạo và tỷ lệ nước sử dụng.

Bên cạnh đó, gia đình nên vo gạo sạch, đong nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất và lựa chọn chế độ nấu phù hợp. Không nên cho quá ít nước chỉ vì muốn cơm khô ráo, bởi điều này có thể khiến cơm chưa chín đều, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy hoặc bám đáy. Sau khi cơm chín, nên để cơm nghỉ thêm vài phút trước khi xới. Khi lấy cơm, hãy sử dụng muôi phù hợp, tránh dùng vật sắc nhọn hoặc dụng cụ kim loại để cạo mạnh phần cơm bám dưới đáy nồi. Đây là cách đơn giản giúp hạn chế trầy xước và giữ lòng nồi luôn sạch sẽ.

3. Không xả nước lạnh vào lòng nồi khi còn quá nóng

Một lưu ý quan trọng khác khi sử dụng nồi cơm điện lòng inox là tránh làm nguội lòng nồi đột ngột bằng nước lạnh ngay sau khi vừa nấu xong. Nhiều người có thói quen lấy lòng nồi ra rồi xả nước trực tiếp để làm mềm phần cơm bám, với mong muốn tiết kiệm thời gian vệ sinh. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ quá nhanh có thể gây ra hiện tượng sốc nhiệt, đặc biệt với lòng nồi có cấu tạo nhiều lớp hoặc đáy được thiết kế đặc biệt.

Khi lòng nồi đang ở nhiệt độ cao tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, các phần vật liệu có thể co lại không đồng đều. Trong một số trường hợp, điều này có thể làm tăng nguy cơ biến dạng hoặc cong vênh đáy nồi, ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc với mâm nhiệt và hiệu quả truyền nhiệt trong những lần sử dụng tiếp theo. Để tránh tình trạng này, sau khi nấu cơm xong, hãy lấy lòng nồi ra khỏi thân nồi nếu thiết kế cho phép và đặt ở vị trí khô ráo, an toàn. Chờ nồi nguội bớt rồi mới tiến hành vệ sinh. Nếu cơm bám chặt, có thể thêm nước ấm để làm mềm phần cơm khô, sau đó rửa nhẹ nhàng bằng miếng bọt biển mềm.

Ngoài ra, không nên đặt lòng nồi đang nóng trực tiếp lên bề mặt quá lạnh hoặc bề mặt dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Trong quá trình vệ sinh, cần tránh để nước lọt vào thân nồi, mâm nhiệt và các bộ phận điện. Sau khi làm sạch, hãy lau khô mặt ngoài và đáy lòng nồi trước khi đặt trở lại thiết bị.