4 thói quen bảo quản nước uống trong nhà cần xem lại

Nước uống trong nhà có thể bị nhiễm bẩn nếu bảo quản sai cách. 4 thói quen quen thuộc dưới đây là điều các gia đình nên kiểm tra lại để bảo vệ sức khỏe.

Nước uống có thể bị tái nhiễm bẩn sau khi lấy khỏi nguồn cung cấp an toàn nếu dụng cụ chứa không sạch hoặc cách bảo quản không phù hợp. Những thói quen như để bình nước mở nắp, dùng chung cốc múc nước, đặt bình ở nơi có ánh nắng hay lâu ngày không vệ sinh bình có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn. Các gia đình nên kiểm tra lại những việc dưới đây để bảo đảm nước uống được bảo quản đúng cách.

Để bình nước mở nắp hoặc đậy không kín

Một số gia đình có thói quen đun nước rồi rót vào bình lớn để dùng dần trong ngày, nhưng lại không đậy nắp ngay sau mỗi lần lấy nước. Bụi bẩn hoặc các vật thể bên ngoài có thể lọt vào bình, nhất là khi bình được đặt ở khu vực nấu ăn, gần cửa sổ hoặc nơi nhiều người qua lại. Nước vốn sạch vì thế vẫn có nguy cơ bị nhiễm bẩn trong quá trình bảo quản và sử dụng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bảo quản nước an toàn không chỉ là sử dụng nguồn nước đã được xử lý mà còn phải chứa nước trong dụng cụ có khả năng ngăn ngừa tái nhiễm bẩn. Cơ quan này khuyến nghị chọn bình có nắp đậy kín, đồng thời ưu tiên loại có miệng hẹp hoặc vòi lấy nước để hạn chế việc đưa tay và đồ vật vào bên trong.

Một số gia đình có thói quen đun nước rồi rót vào bình lớn để dùng dần trong ngày, nhưng lại không đậy nắp ngay sau mỗi lần lấy nước.

Vì vậy, sau mỗi lần lấy nước, hãy đậy kín nắp bình hoặc bình chứa. Nếu gia đình dùng bình có vòi, cần vệ sinh vòi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bởi đây cũng là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với tay người sử dụng.

Chỉ tráng bình qua loa mà không vệ sinh định kỳ

Bình đựng nước dùng hằng ngày có thể trông sạch sẽ nhưng vẫn cần được vệ sinh thường xuyên. Cặn bẩn, chất bám trên thành bình hoặc bụi tích tụ quanh nắp và vòi có thể không dễ nhận thấy bằng mắt thường. Nếu chỉ tráng sơ bằng nước rồi tiếp tục sử dụng, gia đình có thể bỏ sót những vị trí cần được làm sạch.

CDC khuyến cáo dụng cụ chứa nước cần được làm sạch định kỳ. Với bình chứa nước dự trữ, cơ quan này hướng dẫn rửa bằng xà phòng và nước, tráng kỹ, sau đó khử khuẩn theo quy trình phù hợp trước khi sử dụng.

Với bình lọc nước, bình giữ nhiệt hoặc thiết bị lấy nước uống sử dụng hằng ngày, gia đình nên làm theo hướng dẫn vệ sinh riêng của nhà sản xuất, chú ý cả nắp, gioăng và vòi.

Nhúng tay hoặc dùng chung cốc để lấy nước

Khi dùng bình nước lớn, một số người có thói quen nhúng cốc trực tiếp vào bình. Cách làm này khiến dụng cụ tiếp xúc với nước nhiều lần và có thể đưa chất bẩn từ bên ngoài vào bình. Nguy cơ càng đáng lưu ý nếu nhiều thành viên trong gia đình cùng sử dụng một dụng cụ mà không vệ sinh sau mỗi lần dùng.

Theo CDC, khi lấy nước từ bình dự trữ, nên sử dụng dụng cụ sạch nếu cần múc; không chạm tay vào nước hoặc mặt trong của bình. Cơ quan này cũng khuyến nghị chọn bình có vòi hoặc miệng đủ hẹp để hạn chế việc đưa tay, cốc và các vật dụng khác vào bên trong.

Trong sinh hoạt hằng ngày, cách đơn giản hơn là rót nước trực tiếp từ bình vào cốc. Mỗi người nên dùng cốc sạch của mình, tránh đưa cốc đã uống vào miệng bình và không để tay tiếp xúc với phần nước còn lại trong dụng cụ chứa.

Đặt bình nước ở nơi nóng hoặc có ánh nắng trực tiếp

Vị trí đặt bình cũng là yếu tố cần xem xét. Bình nước để cạnh cửa sổ có nắng chiếu, gần bếp hoặc ở nơi nhiệt độ cao có thể chịu những điều kiện bảo quản không phù hợp. Đặc biệt, với nước đóng chai hoặc nước được chứa trong bình để dùng dần, gia đình không nên mặc định rằng chỉ cần nắp còn kín thì có thể đặt ở bất kỳ đâu.

CDC khuyến nghị bảo quản nước dự trữ ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và xa những khu vực có hóa chất độc hại như xăng hoặc thuốc trừ sâu. Cơ quan này cũng lưu ý không sử dụng lại những thùng chứa từng đựng hóa chất độc hại để chứa nước uống, vì dư lượng hóa chất có thể làm nhiễm bẩn nước.

Do đó, gia đình nên đặt bình nước ở nơi sạch, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và tách biệt với hóa chất tẩy rửa, nhiên liệu hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Với nước đóng chai, hãy tuân thủ hướng dẫn bảo quản trên nhãn sản phẩm.

Bảo quản nước uống an toàn không chỉ phụ thuộc vào nguồn nước mà còn nằm ở cách chứa, lấy nước và vệ sinh dụng cụ mỗi ngày. Đậy kín bình, vệ sinh định kỳ, tránh để tay hoặc cốc bẩn tiếp xúc với nước và lựa chọn vị trí bảo quản phù hợp là những việc đơn giản mà các gia đình có thể thực hiện ngay.