CNN giới thiệu súp lươn Nghệ An là 1 trong 7 món ăn sáng độc đáo trên thế giới: Nhìn sợ nhưng ăn lại "nghiện"?

Không chỉ thường xuyên nhắc đến các món ăn Việt Nam nổi tiếng như phở, bánh mì, bún chả..., truyền thông quốc tế đã và đang khám phá, giới thiệu thêm rất nhiều món ăn độc đáo của Việt Nam. Trong đóm có rất nhiều cái tên khiến người ta bất ngờ bởi không nghĩ rằng sẽ nhận được sự yêu thích của bạn bè quốc tế đến vậy. Điển hình có thể kể đến súp lươn Nghệ An - một món ăn với cách chế biến, hương vị vô cùng độc đáo.

Súp lươn Nghệ An được CNN vinh danh là 1 trong 7 món ăn sáng độc đáo trên thế giới

Vào năm 2020, món súp lươn Nghệ An đã chễm chệ xuất hiện trong danh sách 7 món ăn sáng độc đáo trên thế giới. Cụ thể, nhà sản xuất Beryl Shereshewsky của công ty truyền thông nổi tiếng Great Big Story (thuộc kênh truyền hình Mỹ CNN) đã liên hệ với người dân từ 7 quốc gia khác nhau để tìm hiểu về các món ăn sáng đặc trưng cũng như cách thưởng thức bữa ăn đầu ngày ở mỗi nước. Và tại Việt Nam, nhân vật trải nghiệm đã tìm đến một quán cháo lươn, súp lươn lâu đời ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Món súp lươn Nghệ An xuất hiện trên CNN (Nguồn: Great Big Story)

Không phải tự nhiên mà món ăn này được lựa chọn đưa vào danh sách 7 món ăn sáng độc đáo. Tại Việt Nam, súp lươn Nghệ An được xem như một đặc sản địa phương mà du khách khi tới thành phố Vinh, Nghệ An đều sẽ cố gắng thử bằng được. Hay ở một số nơi khác, điển hình là Hà Nội, một số hàng súp lươn Nghệ An cũng thu hút đông đảo thực khách.

Vậy súp lươn Nghệ An thực sự có gì mà hot tới vậy?

Món ăn nhìn thì có người e sợ nhưng ăn rồi lại thích mê

Nguyên liệu chính làm nên món súp lươn trứ danh xứ Nghệ là lươn. Những con lươn được lọc sạch, làm kỹ để không còn tanh, nhớt, đảm bảo độ tươi, ngọt thịt. Nước súp được ninh từ xương, bỏ thêm chút màu, hành tăm, rau thơm. Đặc biệt, súp lươn Nghệ An nhất định phải có ớt, vừa làm át đi mùi tanh của lươn, vừa gia tăng hương vị cho món ăn. Nếu như trước đây, súp lươn Nghệ An thường có rất nhiều ớt thì ngày nay đã giảm bớt đi để phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách hơn.

Súp lươn Nghệ An với nguyên liệu chính là lươn (Nguồn: Great Big Story)

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để nấu được súp lươn ngon thì người nấu cũng cần phải có kinh nghiệm và bí quyết riêng. Phải làm sao cho nước dùng vừa đậm đà, có vị ngọt tự nhiên lươn mềm nhưng lại có độ chắc, dai vừa đù, lại ngấm đẫm gia vị. Bát súp lươn phải hoà quyện giữa hương vị mặn, cay, ngọt của các thứ nguyên liệu, toả hương thơm lừng của thịt lươn, rau thơm và gia vị.

Súp lươn sẽ được ăn kèm với bánh mì, bánh mướt hoặc bánh đa. Trong đó, bánh mướt ăn kèm được rất nhiều người yêu thích. Đó là loại bánh được tráng như bánh cuốn nhưng có độ dày, mịn hơn và không cho thêm bất kì gia vị nào.

Súp lươn ăn với bánh mì (Nguồn: Great Big Story)

Súp lươn ăn kèm với bánh mướt

Theo chia sẻ từ chị Thủy, chủ quán lươn ở thành phố Vinh đã từng xuất hiện trên kênh CNN, nhiều vị khách lần đầu ăn súp lươn thì thấy sợ, nhưng sau khi được chủ quán thuyết phục "ăn thử một lần" thì lại cảm thấy ngon và hết sức yêu thích món ăn này. Quả thật, hình ảnh những con lươn dù đã lọc nhưng trông vẫn khiến người ta cảm thấy e dè. Nhưng đừng vì vậy mà bỏ qua một món ăn ngon của Việt Nam nhé! Hãy mạnh dạn thử đi, biết đâu bạn chính là người tiếp theo "nghiện" món ăn này đó.