Chiều 3-4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe tải với người đi xe máy trên đèo Mimosa, đoạn thuộc phường 10, TP Đà Lạt.

CLIP: Xe tải mất lái, tông văng người đi xe máy trên đèo Mimosa

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải do Nguyễn Trung Đức điều khiển lưu thông trên đèo Mimosa hướng Đức Trọng vào TP Đà Lạt trong điều kiện trời mưa to. Khi tới đoạn gần cổng Trường Chính trị tỉnh thì xe tải mất lái lao sang phía bên trái đường tông trực diện vào xe máy do anh Nguyễn Thành Được (33 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) đang lưu thông hướng ngược lại.

"Tiếng rít mặt đường do xe tải phanh gấp và sau đó là tiếng va chạm mạnh vang lên khiến ai cũng ớn lạnh" - một nhân chứng kể.

Cú tông mạnh làm xe máy văng vào lề và rơi xuống mương taluy, anh Được ngất tại chỗ. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Ông Nguyễn Nam Trường - người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu - cho biết anh Được sau đó đã tỉnh lại và may mắn thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Xe máy cùng nạn nhân bị tông văng xuống taluy đèo Mimosa.

Các nhân chứng chia sẻ,khúc cua đầu đèo Mimosa phía TP Đà Lạt trơn trượt khi trời mưa, một số ô tô khi đổ đèo hướng vào TP Đà Lạt cũng thường chạy khá nhanh nên xảy ra va chạm giao thông.

Sau khi tỉnh Lâm Đồng đóng đèo Prenn để nâng cấp thì đường Mimosa là một trong những tuyến đường chính thay thế nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Trước đó, ngày 3-3, tài xế Trương Trung Quý (49 tuổi, ngụ TP.HCM) trong lúc điều khiển xe tải đổ đèo Mimosa đã tông mạnh vào 3 ôtô rồi lật nhào vào phía nhà kính bên lề đường. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 phương tiện hư hỏng nặng, đèo Mimosa ùn tắc nghiêm trọng.