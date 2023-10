CLIP: Pizza Tây kết hợp với ẩm thực Việt sẽ như thế nào?

Pizza "bánh khọt"

Cuộc thi làm pizza thuộc khuôn khổ "Lễ hội nghệ thuật và hương vị 2023" (Taste of Saigon) đã mang đến trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và Ý qua hai món pizza vô cùng mới mẻ.

Quán quân cuộc thi làm bánh pizza (APC 2023) Huỳnh Trần Quế Phương lấy cảm hứng từ món bánh khọt truyền thống, một trong những món ăn quen thuộc phổ biến trên đường phố của Sài Gòn với các nguyên liệu nước cốt dừa, đậu xanh, tép rong, rau rừng, phô mai mozzarella, nước mắm... để sáng tạo món Pizza "Khọt".

Thí sinh đạt giải ba và giải "Thí sinh được yêu thích nhất" - Trần Văn Hoài ​​sử dụng những nguyên liệu gồm lạp xưởng hun khói, thịt heo rừng gác bếp, lá mắc mật và trái tầm bóp cho chiếc pizza "Tây Bắc", nhưng vẫn giữ được những tính chất cơ bản của một chiếc pizza kiểu Ý khi có đủ phô mai, thịt mặn và rau củ.

Với thành công ngoài mong đợi của "Lễ hội nghệ thuật và hương vị 2023" dù thời tiết không mấy thuận lợi, BTC ngay lập tức lên kế hoạch cho "Taste of Saigon by artLIVE 2024".

"Với định hướng đưa nghệ thuật, từ ẩm thực kiến trúc, hội họa, thủ công… đến gần với công chúng - 'Taste of Saigon by artLIVE' là sự kiện thường niên tại Họi trường Thống Nhất TP HCM. Năm đầu tiên 'Taste of Saigon by artLIVE' đã truyền cảm hứng đến các bạn trẻ lẫn du khách. Vì thế, dù bị ảnh hưởng khá lớn bởi thời tiết mưa nhưng vẫn thu hút hơn 23.000 lượt khách.

Đây là con số chưa đạt mục tiêu ban đầu của chương trình là trên 30.000 lượt khách nhưng điều lớn nhất chúng tôi làm được là kéo được những thương hiệu lẫn người yêu nghệ thuật - ẩm thực đến gần với nhau" - bà Trang Dương, Giám đốc điều hành artLIVE Events, đơn vị tổ chức Taste of Saigon bày tỏ.

Khi pizza Ý kết hợp với các nguyên liệu thịt heo rừng, lá mắc mật, trái tầm bóp...

Ngay sau sự kiện Taste of Saigon by artLIVE và công bố Taste of Saigon by artLIVE 2024, sáng nay, 29-10, đội ngũ artLIVE mang đến 50 trẻ em nghèo là đồng bào Chơ Ro, Châu Mạ tại Thác Thượng, huyện Định Quán, Đồng Nai những phần quà là bút chì màu, hộp bút, bánh, kẹo, xúc xích… cùng những nhu yếu phẩm cơ bản cho gia đình như gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm…

Còn đây là nguyên liệu làm pizza bánh khọt

Sự kiện "Taste of Saigon by artLIVE" sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm 2024 với thời gian dự kiến từ ngày 25 đến 27-10-2023 tại Hội trường Thống Nhất và hứa hẹn sẽ có nhiều sáng tạo và đổi mới về nội dung.