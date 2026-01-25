CLIP: Nhân viên nhà xe bị nhóm khách đánh dã man

Sáng 25-1, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ việc một nhân viên nhà xe bị nhóm đối tượng tấn công.

Nhóm đối tượng tấn công nhân viên nhà xe

Bà Nguyễn Thị O. (quản lý nhà xe Tăng Tín) cho biết nhà xe chuyên chạy tuyến tỉnh Nghệ An - TP HCM.

Trong 2 ngày 23 và 24-1, có một số điện thoại lạ gọi tới đặt vé xe từ đèo Hà Lan (phường Cư Bao) về Nghệ An và nói muốn đi chung với anh H. (một nhân viên của nhà xe). Trực tổng đài nói nếu anh muốn đi với anh H. thì liên hệ trực tiếp.

Đến khoảng 23 giờ đêm 24-1, xe khách dừng đón tại đèo Hà Lan thì có 3 người đàn ông lên xe. Những người này đòi lục soát xe khách để tìm anh H.

Lúc này, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của khách nên phụ xe là anh Nguyễn Văn C. (SN 1998, ngụ tỉnh Nghệ An) không đồng ý thì liền bị nhóm người lao vào đánh túi bụi trong ca-bin.

Chưa dừng lại, nhóm người tiếp tục kéo anh C. xuống xe đánh tiếp.

Anh C. sau đó vùng chạy thoát vào nhà dân cầu cứu rồi tới bệnh viện điều trị.

Không chỉ đánh người, quản lý nhà xe cho biết nhóm đối tượng còn đập bể chiếc điện thoại của anh C.