Clip: Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TP.HCM, công an vào cuộc điều tra

Sau va chạm xe máy trong một con hẻm ở TP.HCM, khi cô gái vẫn nằm dưới đường và mũ bảo hiểm đã văng khỏi đầu, một người đàn ông bất ngờ lao tới dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu nạn nhân. Vụ việc được camera ghi lại, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ngày 7/7, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ ngồi phía trước chạy trên con hẻm. Khi qua ngã tư giao nhau với con hẻm khác, xe của người này va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển.





Hình ảnh ghi lại hiện trường sự việc

Sau va chạm, cả hai cùng ngã xuống đường. Khi cô gái vẫn đang nằm dưới đường, mũ bảo hiểm văng khỏi đầu, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần rồi dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu của cô.

Tiếp đó, người đàn ông tiếp tục dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa cô gái. Chỉ đến khi nhiều người dân có mặt tại hiện trường, người đàn ông mới dừng lại và rời đi.

Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ của mạng xã hội. Hầu hết mọi người lên án hành vi của người đàn ông trong clip và mong cơ quan chức năng làm rõ xử lý nghiêm vụ việc.

Qua xác minh sự việc diễn ra ở con hẻm đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TP.HCM) vào sáng 7/7. Hiện Công an đã xác định người đàn ông cùng nạn nhân và đang mời làm việc.