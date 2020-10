Clip: Người đàn ông bị nam thanh niên chặn đường, cầm dao kề cổ rồi đánh đập dã man trong đêm

Ngày 14/10, lãnh đạo UBND xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện Ban Công an xã Nam Xuân đang hoàn thiện hồ sơ gửi lên Công an huyện Nam Đàn để điều tra làm rõ và xử lý vụ việc một người đàn ông tố cáo bị thanh niên cùng xã đánh đập dã man.

Theo tố cáo của ông Nguyễn Vinh Thái (66 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Xuân) cho biết, trước đó vào khoảng 23h ngày 8/10, ông Thái nhận được điện thoại của Nguyễn Đình H. (trú xóm 2, xã Nam Xuân) với nội dung nhờ ra có tý việc.

Ông Thái bị H. cầm dao kề cổ dọa chém

Ông Thái sau đó đã chạy xe máy ra khu vực trang trại của mình gần với khu vực trang trại của H.

Khi đang chạy trên đường, ông Thái bất ngờ bị H. cầm 1 con dao dài kề vào cổ ép dừng xe lại. Chưa dừng lại ở đó, ông Thái còn bị H. dùng tay, chân đánh đập vào người, mặt khiến ông Thái ngã quỵ giữa đường. Mặc dù ông Thái quỳ van xin nhưng H. vẫn nhiều lần kề dao vào cổ dọa chém rồi liên tiếp đánh đập.

Sau nhiều phút đánh đập, khi thấy ông Thái nằm quỵ giữa đường thì H. mới bỏ đi. Ông Thái sau đó gọi điện cho người nhà ra đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Thái quỳ xin nhưng H. vẫn lăm le dao dọa chém rồi đánh đập

Theo ông Thái trình bày, nguyên nhân của sự việc được cho là ông Thái từng đến can ngăn chuyện H. đánh đập vợ. nên H. bực tức và trả thù.

"H. cho rằng tôi can ngăn H. đánh vợ là nhằm giúp vợ con hắn rời nhà đi nơi khác. H. vừa đánh vừa chửi, rồi đưa dao lên đòi 'chặt đứt cổ tôi'", ông Thái kể lại và cho biết, sự việc H. đánh đập vợ và ông đến can ngăn diễn ra đã lâu.

Video người đàn ông bị thanh niên chặn đường cầm dao kề cổ dọa chém rồi đánh đập dã man ở Nghệ An

Được biết, toàn bộ diễn biến việc H. cầm dao đe dọa, đánh đập ông Thái đã được 1 camera an ninh nhà dân ghi lại toàn bộ.



Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Thái đã trình báo cơ quan công an đồng thời trích xuất đoạn camera gửi cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Sau vụ việc, ông Thái bị thương nhiều nơi ở người, mặt và phải nhập viện cấp cứu

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Riêng ông Thái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn với nhiều vết thương ở người, mặt.