CLIP: Nam thanh niên cướp giật tài sản rồi kéo lê cô gái trên đường

Ngày 20-7, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy đang kéo lê người phụ nữ trên đường.

Theo camera hành trình trên một ôtô, nam thanh niên này đã cướp giật tài sản của một cô gái nên cô đã chạy theo và đu vào phía sau xe của gã.

Clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người

Dù tên cướp tăng ga chạy với tốc độ cao, cô gái vẫn không buông tay nên bị kéo lê một đoạn. Phát hiện sự việc, tài xế ôtô đã dừng lại, nhanh chóng chặn phía trước xe tên cướp rồi đạp vào người gã.



Tên cướp sau đó ngã khỏi xe và bị người dân xung quanh khống chế giao cho công an.

Một lãnh đạo Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 19-7, tại khu vực gần một công ty giày da ở địa phương. Nam thanh niên nêu trên đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.