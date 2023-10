CLIP: Mưa trút xối xả, nhà dân, đường phố Tam Kỳ chìm trong biển nước

Ngày 15-10, do mưa lớn, nước không thoát kịp, nhiều thời điểm hàng loạt tuyến đường tại trung tâm TP Tam Kỳ như Hùng Vương, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… bị ngập nặng. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhà dân tại khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận ngập nặng

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập nặng. Tại khu dân cư thuộc khối phố Mỹ Thạch Trung (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), nước ngập đến bụng người trưởng thành, nhiều nhà dân chìm trong biển nước.



Nhà dân tại khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận bị ngập nặng

Theo một số người dân, nước bắt đầu tràn vào nhà lúc 20 giờ ngày 14-10. Mưa lớn không ngừng trút xuống khiến nước tiếp tục dâng cao, người dân vất vả kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại. Trong ngày 15-10, nhiều hộ dân tại khu vực này đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trong ngày 15-10, ngành giáo dục TP Tam Kỳ ra thông báo cho học sinh từ mầm non đến THCS được nghỉ học ngày 16-10.

Đường phố Tam Kỳ ngập trong nước

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 14-10 đến 15 giờ ngày 15-10), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 200 đến gần 400 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 90%) và bão hòa.

Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện: Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh và TP Hội An.

Theo dự báo, từ chiều 15-10 đến ngày 18-10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức Báo động (BĐ) 2 đến trên BĐ3; trên sông Thu Bồn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.