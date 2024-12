Clip: Khoảnh khắc thiếu nữ 15 tuổi bị truy đuổi, văng xuống vệ đường và tử vong trong đêm

Công an huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy bắt nhóm đối tượng trong đêm

Ngày 4/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Sơn, 17 tuổi, cùng 4 thanh niên độ tuổi từ 17-19 tuổi để điều tra tội Giết người.

Nhóm thanh niên đang bị tạm giữ.

Trước đó, khoảng 24h ngày 2/12, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phía trước quán lẩu M.T, đường Trần Phú thuộc xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh phát hiện có một đôi nam nữ bị thương tích nặng. Sau đó, hai người bị thương được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu xong nạn nhân nữ đã tử vong.

Danh tính hai nạn nhân được xác định gồm: nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Thanh Trúc (15 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), người bị thương là Nguyễn Viết Bảo (17 tuổi, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo cảnh sát, sau khi tiếp nhận thông tin, mặc dù vụ việc xảy ra trong đêm, thông tin ban đầu về vụ việc dường như không có, vụ việc xảy ra bột phát không có mẫu thuẫn, giao hẹn từ trước, các đối tượng trong quá trình thực hiện hành vi đều đeo khẩu trang và che biển kiểm soát, ngay chính nạn nhân trong vụ việc cũng không quen biết hay có thông tin gì về đối tượng và sau khi gây án các đối tượng đều có ý thức che giấu hành vi nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã kịp thời huy động các lực lượng vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà và các phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra, xác minh vụ việc vànhanh chóng làm rõ danh tính của các đối tượng có liên quan.

Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả thương tâm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 2/12, Nguyễn Bá Sơn cùng 6 thanh thiếu niên chạy ba xe máy trên quốc lộ 1, từ huyện Thạch Hà vào TP Hà Tĩnh.

Khi qua xã Thạch Trung, nhóm này gặp Ngô Huy Tình, 15 tuổi, chạy xe máy chở Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Viết Bảo. Nhóm Sơn cho rằng Tình chạy lạng lách, qua mặt mình nên tăng ga đuổi đánh.

Một nữ sinh đã bị văng xuống đường và tử vong do vết thương quá nặng trong cuộc ẩu đả trong đêm (clip: Báo Hà Tĩnh).

Lúc này, nhóm đối tượng đuổi theo xe máy của Tình đến phố đi bộ Nguyễn Du thì mất dấu, các đối tượng đi tìm trên nhiều tuyến phố nhưng không tìm được.

Sau đó, một người trong nhóm của Sơn đi về nhà. Các đối tượng còn lại đi về nhà Nguyễn Bá Sơn lấy hai thanh kiếm, tháo BKS xe máy và dùng khẩu trang che BKS rồi tiếp tục đi vào TP Hà Tĩnh để tìm đánh nhóm Ngô Huy Tình.

Vào đến TP Hà Tĩnh các đối tượng rẽ vào đường Lê Hồng Phong nhặt vỏ chai bia của hàng quán đặt trước cửa hàng cầm theo làm hung khí. Lúc này, nhóm Ngô Huy Tình cũng rẽ vào đường Lê Hồng Phong nhặt vỏ chai bia làm hung khí.

Đến cây xăng ở xã Thạch Trung, nhóm của Sơn phát hiện Tình chở Trúc và Bảo chạy phía trước nên đuổi theo, ép vào vỉa hè. Nhóm Tình bỏ chạy, bị Sơn và đồng phạm đuổi theo ném vỏ chai bia.

Đến trước quán lẩu, Trúc và Bảo ngồi phía sau bị ngã xuống đường, Tình vẫn phóng đi. Khi thấy Trúc và Bảo ngã thì nhóm của Sơn còn quay lại đòi đánh tiếp nhưng lúc đó có một số người dân nghe tiếng động chạy ra nên các đối tượng bỏ chạy.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ 4 chiếc xe máy, 2 cây kiếm và 4 chiếc điện thoại và một số tang vật, phương tiện có liên quan.