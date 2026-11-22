Đằng sau cảnh tượng tưởng chừng vui vẻ đó là một cách ứng xử thiếu hiểu biết về tâm lý và giáo dục trẻ.

Mới đây, một đoạn video tại Trung Quốc ghi lại cảnh bà nội để em bé đánh anh trai khiến nhiều người chú ý và gây ra không ít tranh luận.

Trong video, khung cảnh phòng khách trông khá ấm cúng, ánh nắng chiếu qua cửa kính. Một người lớn tuổi ngồi trên ghế sofa, ôm trong lòng em bé mới 4 tháng tuổi. Bên cạnh là cậu anh trai 11 tuổi đang cúi đầu xem điện thoại. Người lớn tuổi tươi cười, cầm bàn tay nhỏ xíu của em bé rồi liên tục đưa tay con đập vào người anh trai. Vừa làm, bà vừa cười không ngớt. Em bé còn chưa hiểu chuyện gì cũng tỏ ra thích thú. Người đăng video thậm chí còn cho rằng đây là một khoảnh khắc gia đình rất vui vẻ, ấm áp.

Phần chú thích đi kèm cho rằng người anh chắc không để bụng, cũng chẳng đau đớn gì, cứ từ từ rồi sẽ quen với việc có thêm một đứa em trai.

Tuy nhiên, cách trêu đùa này lại khiến nhiều người xem không đồng tình. Có ý kiến thắc mắc rằng nếu muốn tạo không khí vui vẻ, tại sao người lớn không hướng dẫn em bé đánh yêu hoặc xoa lưng cho chính mình? Một số người cho rằng hành động tưởng như vô hại ấy thực chất có thể âm thầm gieo mầm mâu thuẫn giữa hai anh em.

Ảnh cắt từ clip

Mầm mống của sự bất hòa đôi khi bắt đầu từ chính những trò đùa rất nhỏ

Đằng sau cảnh tượng tưởng chừng vui vẻ đó là một cách ứng xử thiếu hiểu biết về tâm lý và giáo dục trẻ.

Nhiều người vẫn nghĩ trẻ nhỏ đánh anh một cái thì có đau đớn gì, anh lớn nhường em nhỏ là chuyện đương nhiên. Nhưng ở tuổi 11, trẻ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị dậy thì, khi ý thức về bản thân trở nên nhạy cảm hơn và nhu cầu được tôn trọng ngày càng rõ rệt.

Việc người lớn cố tình cầm tay em bé đánh anh ngay trước mặt có thể truyền đến đứa trẻ một thông điệp không lời: Em có đặc quyền, em có thể tùy ý động vào anh, còn anh đã là anh thì phải nhẫn nhịn và chấp nhận.

Thoạt nhìn chỉ là trò đùa, nhưng cách hành xử ấy có thể khiến đứa trẻ lớn cảm thấy mình không được tôn trọng. Em nhỏ được chiều chuộng đến mức có thể tùy tiện làm mọi thứ, trong khi anh lớn lại bị đặt vào tình thế có bất mãn cũng không được thể hiện.

Nếu tình trạng này kéo dài, mối quan hệ giữa hai anh em khó tránh khỏi những tổn thương. Cậu anh có thể tích tụ cảm giác ấm ức, rồi trút sự khó chịu lên em trai hoặc dần hình thành tâm lý chống đối cách giáo dục của người lớn.

Thực tế, nếu muốn tạo sự gắn kết giữa hai anh em, người lớn hoàn toàn có thể thay đổi cách tương tác. Thay vì cầm tay em bé để đánh anh, bà có thể hướng dẫn em xoa lưng, vuốt ve hoặc chạm nhẹ vào người anh như một cử chỉ yêu thương. Đó mới là cách khuyến khích tình cảm tích cực giữa hai đứa trẻ.

Việc cố tình dạy em đánh anh không đơn thuần là chuyện thiên vị hay đùa vui, mà còn cho thấy người lớn chưa ý thức được những quy tắc cần có trong gia đình. Nếu người lớn cứ xem những hành động vượt quá giới hạn như vậy là trò vui, đến khi hai đứa trẻ thực sự nảy sinh mâu thuẫn, có lẽ họ sẽ lại ngạc nhiên tự hỏi vì sao anh em ruột thịt mà đối xử với nhau chẳng khác nào người xa lạ.

Mầm mống của sự bất hòa đôi khi bắt đầu từ chính những trò đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế.

Quy tắc trong gia đình và những nguyên tắc trẻ được học ở trường thực chất có mối liên hệ chặt chẽ. Nền tảng của giáo dục luôn phải là sự tôn trọng dành cho mỗi đứa trẻ, bất kể độ tuổi lớn hay nhỏ. Đừng nhầm lẫn việc trêu chọc với sự vui vẻ, cũng đừng xem sự nhẫn nhịn của đứa trẻ lớn là điều hiển nhiên.

Một gia đình thực sự hòa thuận không thể được xây dựng bằng cách xuề xòa cho qua mọi chuyện hay những trò đùa thiếu suy nghĩ. Điều quan trọng là người lớn phải giữ được sự công bằng, để mỗi đứa trẻ đều hiểu rằng cơ thể mình có những ranh giới cần được tôn trọng và không ai có quyền tùy tiện xâm phạm.