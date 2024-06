Clip dễ hiểu: Làm gì khi có người gọi điện thoại, tự xưng là Công an yêu cầu bạn làm theo hướng dẫn?

Gần đây, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo giả danh cơ quan công an, với mục đích chiếm đoạt thông tin và tài sản. Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, người dân cần nắm rõ và đề cao cảnh giác.

Kịch bản lừa đảo quen thuộc

Các đối tượng lừa đảo thường gọi điện thoại cho nạn nhân, tự xưng là công an hoặc đại diện từ các cơ quan pháp luật như viện kiểm sát, tòa án, hay văn phòng luật sư. Chúng thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn ma túy, hoặc vi phạm giao thông. Mục tiêu chính của chúng là làm nạn nhân hoảng sợ, mất bình tĩnh để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Người dân cần luôn tỉnh táo và cẩn trọng trước các cuộc gọi nghi ngờ, tránh để trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Những dấu hiệu nhận biết



1. Gây áp lực và đe dọa: Các cuộc gọi này thường có giọng điệu nghiêm trọng, đe dọa sẽ phong tỏa tài khoản ngân hàng hoặc bắt giữ nếu nạn nhân không làm theo yêu cầu.

2. Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân: Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, thậm chí là chuyển tiền đến tài khoản được chỉ định để "phục vụ công tác điều tra".

3. Chất lượng cuộc gọi kém: Các cuộc gọi video thường có chất lượng hình ảnh và âm thanh kém, dấu hiệu rõ ràng của sự giả mạo.

Đâu là cách phòng tránh?

1. Xác minh danh tính người gọi: Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là từ cơ quan công quyền, hãy bình tĩnh và yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về người gọi và cơ quan họ đại diện. Sau đó, xác minh lại thông tin này qua các nguồn chính thống.

2. Không cung cấp thông tin cá nhân: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

3. Liên hệ trực tiếp cơ quan công an: Nếu bị đe dọa, hãy liên hệ trực tiếp với công an phường hoặc đến trụ sở công an để trình báo sự việc.

Kết luận

Các cơ quan công quyền không bao giờ làm việc qua điện thoại hay yêu cầu chuyển tiền qua các tài khoản cá nhân. Người dân cần luôn tỉnh táo và cẩn trọng trước các cuộc gọi nghi ngờ, tránh để trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Hãy nhớ rằng, an toàn thông tin cá nhân và tài sản luôn là ưu tiên hàng đầu.

Clip do VCCorp thực hiện trong vai trò Ban truyền thông Hiệp hội an ninh mạng quốc gia, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Bộ Công an.