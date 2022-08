CLIP: Chi tiết lời khai của nghi phạm nhốt bé trai 3,5 tuổi vào tủ cấp đông

Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm trong vụ việc bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông xảy ra trên địa bàn xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân.

Như thông tin đã đưa, khoảng 15 giờ 20 ngày 13/8/2022, cháu N.H.Đ (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) sang chơi tại quán trà sữa “KAY” (cửa hàng đối tượng Giang thuê cạnh nhà cháu Đ.). Quá trình ở quán, cháu Đ. có đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ., sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ. xuống nền nhà làm cháu Đ. bất tỉnh.

Do nghĩ cháu Đ. đã tử vong nên Giang đặt cháu Đ. vào thùng catton và cho vào tủ bảo ôn của quán. Tiếp đó đối tượng đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn rồi khóa cửa quán bỏ trốn khỏi hiện trường...

Đến gần 18h00’ cùng ngày, nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường nên gia đình cháu Đ. phá cửa vào quán để tìm và phát hiện cháu Đ. đang bị giấu trong tủ bảo ôn và đã đưa cháu đi cấp cứu kịp thời.

Được biết, hiện sức khỏe cháu Đ. đã ổn định, có thể ra viện trong chiều nay (15/8). Tuy nhiên, bác sĩ nhận định sau sự cố có thể tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề này cần được theo dõi, đánh giá thêm.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, khoanh vùng, truy xét nhanh, do vậy chỉ khoảng sau 8 giờ sau khi gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội và bị cơ quan công an ra lệnh tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Cường – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nam đánh giá, thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo tới người dân nhất là những gia đình có trẻ em, trẻ trong độ tuổi vị thành niên phải tăng cường cảnh giác, thường xuyên theo dõi giám sát, không để trẻ chơi một mình. Hướng dẫn cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa hành vi xâm hại. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người dân trong cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan đến quyền trẻ em. Chăm lo đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng. Tạo điều kiện sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.