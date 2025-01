Clip: Cảnh sát nổ súng vây bắt, phát hiện

Sáng 9/1, tại địa bàn thuộc xã Hưng Chính (TP. Vinh), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh đã tóm gọn nhiều đối tượng buôn bán ma túy.

Đặc biệt trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) là ông Mùa Bá Vừ, thông tin này được đăng tải trên báo Nghệ An.

Theo thuật lại của tờ Tuổi trẻ, sáng cùng ngày, một đoạn video người dân quay lại cho thấy, các chiến sĩ công an ập tới khống chế tài xế xe bán tải. Do có sự chống trả nên lực lượng công an phải bắn liên tiếp nhiều phát súng chỉ thiên.

Hiện trường vụ bắt giữ. Clip: CSCC

Được biết, ông Vừ đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện biên giới Kỳ Sơn. Trước đó ông có hàng chục năm làm cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó chủ tịch, được bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã 2 năm trước.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Ảnh: Dân việt)

Tờ VnExpress dẫn thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết, vào thời điểm bị cảnh sát vây bắt, người đàn ông định tăng ga lái ô tô bỏ chạy nhưng bị trinh sát siết vòng vây, chặn bắt. Khám xét bên trong xe, lực lượng chức năng thu 34 bánh heroin được giấu tại nhiều vị trí, bên ngoài bọc túi nylon và vỏ gói trà khô.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Công an thành phố Vinh chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ đối tượng Mùa Dua Thái - nguyên Chủ tịch UBND xã Na Ngoi.