Clip 8 giây Justin Bieber lộ hành vi bất thường, đứng không vững tại Coachella 2025

Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của Justin Bieber nhận được quan tâm lớn từ công chúng suốt thời gian qua. Mặc dù người đại diện khẳng định nam ca sĩ 9X vẫn ổn, không gặp bất kỳ vấn đề nào, song thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Xuất hiện tại 1 đêm diễn tại Coachella mới đây, Justin Bieber gây lo ngại với hình ảnh loạng choạng, đứng không vững. Anh bám vào tay rapper Kendrick Lamar, cố nhún nhảy và hòa mình vào không khí lễ hội xung quanh trong tiết mục Not Like Us.

Đoạn clip ghi lại sự bất ổn Justin Bieber tại Coachella lan truyền khắp MXH. Nhiều người hoang mang, không biết giọng ca Peaches gặp phải vấn đề sức khỏe gì. Không ít netizen suy đoán, nam ca sĩ bị kiệt sức vì tiệc tùng quá sức tại Coachella. Cũng có người nghi vấn Justin Bieber lạm dụng chất kích thích nên sức khỏe ngày càng sa sút, không tỉnh táo. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới là mối nghi ngờ của cư dân mạng. Hiện, khán giả vẫn đang chờ phía Justin Bieber thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam ca sĩ.

Justin Bieber loạng choạng, đứng không vững khi cùng bạn bè vui chơi tại Coachella 2025

Nam ca sĩ phải bám víu vào người bạn rapper bên cạnh để đứng vững tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh

Trong thời gian qua, Justin Bieber có nhiều biểu hiện lạ trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn rạn nứt hôn nhân. Anh thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy, hành động vô hồn và thiếu sức sống. Từ đây xuất hiện tin đồn nam ca sĩ lạm dụng chất gây nghiện nên mới dẫn đến tình cảnh thường xuyên có hành vi kỳ lạ và cả chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng.

Ngày 18/2, khi tham gia sự kiện chăm sóc da do bà xã Hailey Bieber, Justin Bieber khiến nhiều người lo lắng vì cười mất kiểm soát. Đầu tháng 4, ca sĩ Yummy vô cớ to tiếng, nổi đóa chỉ trích các tay săn ảnh khi cùng bạn bè đi uống cafe.

Vẻ ngoài tiều tụy, hành động kỳ lạ làm dấy lên tin đồn Justin Bieber sử dụng chất gây nghiện

Trước những tin đồn tiêu cực xoay quanh sức khỏe và cuộc sống riêng của Justin Bieber, người đại diện đã thay mặt ngôi sao hàng đầu lên tiếng phủ nhận cáo buộc này. Người đại diện cho biết những tin đồn này rất "phiền hà và đáng thương hại, cho thấy bất chấp sự thật hiển nhiên, mọi người vẫn cố tung ra những câu chuyện tiêu cực và độc hại". Trả lời truyền thông, người đại diện cho biết Justin Bieber và vợ đang có mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là sau khi chào đón con đầu lòng. Dù vậy, với những hình ảnh bất ổn hiện tại, người hâm mộ không thể không lo lắng cho Justin Bieber.

Nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng bất ổn của Justin Bieber dù người đại diện khẳng định nam ca sĩ vẫn ổn

Nguồn: X, Page Six