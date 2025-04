Cindy Lư lừa Đạt G chuyện mang thai, bạn trai nói ngay 1 câu khiến nhà gái và netizen “câm nín”

Tính tới thời điểm hiện tại, Cindy Lư và Đạt G đã đồng hành bên cạnh nhau được khoảng thời gian hơn 4 năm. Trên mạng xã hội, cặp đôi này hiện đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nhau. Thời điểm mới xác nhận hẹn hò vào năm 2021, Cindy Lư và Đạt G vướng những tranh cãi trái chiều và nhận xét tiêu cực.

Vào ngày 1/4, Đạt G đăng tải đoạn clip trò chuyện với bạn gái Cindy Lư trên trang cá nhân. Cindy Lư gây sốc khi thông báo đang mang thai với nam rapper: "Em muốn thông báo với anh 1 việc nhân dịp mình đang ăn cơm. Em muốn nói cho anh biết là em có em bé rồi. Thiệt mà. Giờ có thì sao, nuôi không".

Khi nghe thấy thông tin này, Đạt G bày tỏ sự nghi ngờ: "Sao có em bé được. Giỡn hoài, bữa giờ mẹ nằm mơ thấy em bé con nít quá trời". Nam rapper khẳng định chắc nịch về chuyện nếu nửa kia có tin vui: "Thì cũng sắp đám cưới rồi mà. Không lẽ không nuôi, con tôi mà. Con em tôi còn nuôi nữa là".

Đạt G phản ứng khi nghe Cindy Lư nói về việc đang mang thai trong bữa cơm

Nam rapper cho biết nếu có con tất nhiên sẽ nuôi nấng và dạy dỗ vì anh cũng đang chăm sóc 2 con riêng của Cindy Lư

Qua câu nói của Đạt G, cư dân mạng cũng cho rằng hôn lễ của cặp đôi đang tới rất gần. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể của đám cưới với công chúng. Ở cuối clip, Cindy Lư thừa nhận cho biết đây chỉ là một trò trêu đùa của cô với bạn trai mà thôi: "Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt trong ngày Cá tháng Tư". Câu nói "Con em tôi còn nuôi nữa là" khiến cư dân mạng "câm nín" vì quá ngọt ngào. Tính cách ân cần, chu đáo, trách nhiệm cũng chính là lí do khiến Cindy Lư "đổ rạp" nam nhạc sĩ suốt thời gian qua.

Đạt G còn để lộ chuyện sắp tổ chức đám cưới với bạn gái sau khoảng 4 năm yêu

Tuy nhiên, Cindy Lư đã thừa nhận việc mang thai chỉ là trêu đùa Đạt G trong ngày Cá tháng Tư

Trong một chương trình, nam rapper Đạt G cũng tiết lộ đang bàn bạc với gia đình 2 bên về chuyện tổ chức đám cưới với Cindy Lư. Đạt G khẳng định sẽ sớm công bố thông tin này tới công chúng.

Về chuyện có con chung, Đạt G cho biết đã cùng thảo luận điều này trước đó với Cindy Lư. "Đạt nghĩ sẽ lo cho Gà và Cún (con riêng của Cindy Lư - PV) thêm 1 thời gian nữa. Tầm Gà và Cún hết cấp 1 là bắt đầu đủ tự tin có thêm 1 thành viên ra đời", anh chia sẻ.

Cả hai đã bàn bạc với 2 bên gia đình về chuyện tổ chức đám cưới

Trong một chương trình, Cindy cũng tiết lộ bản thân đang rất được bạn trai chiều chuộng: "Lần đầu tiên, mình được trải nghiệm cảm giác như không tay không chân và bị liệt tới nơi đó. Vì đi đâu ăn cũng có người đưa tới, con tôm không có vỏ, cá không có xương. Đây những thứ ở hiện tại mình đang được trải nghiệm khi yêu Đạt". Đạt G cũng tâm sự thêm với bạn gái: "Tại vì anh được mẹ em gửi gắm. Đây là cô con gái phải gặp nhiều thứ trong cuộc sống. Anh cũng đủ hiểu biết để chăm sóc được cho em".

Cindy Lư tiết lộ được Đạt G chăm sóc và cưng chiều trong khoảng thời gian yêu đương

Cindy Lư và Đạt G từng hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Sau đó một thời gian, cặp đôi hẹn hò kín tiếng, vẫn đi chơi chung một hội bạn thân. Cho đến hiện tại, Đạt G từng bày tỏ về chuyện tình của mình: "Tôi tôn trọng hành trình cuộc sống của mình. Gần đây, tôi thấy mình được sống hết mình. Tình yêu thực sự là phép màu, thật khó nhận ra Đạt của hiện tại. Tôi vui vì người yêu trao mình năng lượng tốt để có thể sống tiếp".

Đến cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận tái hợp, cùng Đạt G chăm sóc 2 con nhỏ. Cindy Lư khen Đạt G là người vì gia đình, yêu thương các con riêng của cô. Thời gian qua, Cindy Lư từng dành lời có cánh cho nửa kia. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you", Cindy Lư bày tỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, Cindy Lư từng tiết lộ Đạt G rất thân thiết với 2 con riêng của cô, thậm chí còn có tiếng nói trong gia đình hơn. "Có một điều rất thiêng liêng là giữa Đạt và tụi nhỏ là không có khoảng cách. Vì Đạt rất chân thành và thương tụi nhỏ, luôn muốn những điều tốt nhất cho 2 bé. Ví dụ có 2 đồ chơi mà một món rất xịn, món kia giá rẻ thì Đạt sẽ chọn món xịn cho các bé. Sáng 6h30 dậy đưa mấy bé đi học, chiều đón về", Cindy Lư tiết lộ.