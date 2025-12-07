Chuyện tình cầu thủ nổi tiếng và mỹ nhân “chân dài kỷ lục Guinness” đẹp như ngôn tình rồi tan vỡ vì "người thứ ba"

Tình yêu mở màn như truyện ngôn tình: Gặp trên máy bay, kết hôn trong chớp mắt

Năm 1998, trên chuyến bay Paris - Milan, tiền vệ điển trai Christian Karembeu gặp nàng siêu mẫu Adriana - người sở hữu đôi chân dài nhất hành tinh theo Guinness. Chỉ một ánh nhìn, cả hai lao vào tình yêu sét đánh, về chung nhà ngay cuối năm, trở thành couple vàng của thập niên 90.

Adriana lúc ấy đang đứng trên đỉnh sự nghiệp, là gương mặt biểu tượng của Wonderbra đình đám toàn cầu. Còn Karembeu thì vừa vô địch Champions League cùng Real Madrid. Cặp đôi như bước ra từ poster thời trang.

Nhưng rồi drama ập đến: Loạt ảnh "người tình bí mật" khiến nàng chân dài nổi đoá, hôn nhân rơi tự do

Năm 2011, truyền thông châu Âu phát sốt khi hàng loạt tấm hình Adriana xuất hiện cạnh những người đàn ông khác. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, báo chí đã giật tít cô có "người tình bí mật", làm bùng nổ tin đồn ngoại tình.

Adriana bức xúc tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ phản bội chồng. Nhưng những tấm ảnh đó làm tôi mệt mỏi. Tôi là người rời đi". Nói về Christian, cô nghẹn ngào: "Anh ấy là gia đình tôi. Tôi vẫn muốn chăm sóc anh ấy". Netizen lúc đó sốc toàn tập: cặp đôi đẹp như phim lại rạn nứt vì áp lực truyền thông và tin đồn độc hại.

Trong khi đó, Christian chọn im lặng: "Không bình luận. Không nói về đời tư". Thái độ im lặng như đóng băng của cựu sao Premier League càng đẩy drama lên cao trào. Dân tình chia phe: người bảo Adriana bị oan, người nghi ngờ có chuyện phía sau.

Sau cú nổ truyền thông: người tái hôn, người tiếp tục chia tay

Hậu ly hôn: Karembeu kết hôn với Jackie Chamoun - vận động viên trượt tuyết Lebanon - và có con gái năm 2017. Adriana cưới doanh nhân giàu có Aram Ohanian, sinh con, nhưng… lại tan vỡ lần hai vào 2022. Drama nối tiếp drama, cuộc đời như series Netflix nhiều season.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng đời tư toàn plot twist

Karembeu vẫn tiếp tục với vai trò tuyển trạch viên, giám đốc điều hành, từng làm việc tại Portsmouth, Arsenal và Olympiacos. Nhưng với công chúng, dấu ấn lớn nhất vẫn là cuộc tình "ngôn tình mở đầu - bi kịch kết thúc" với nàng Wonderbra huyền thoại.