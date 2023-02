Chuyện tình "bi kịch" nổi nhất phim Hàn hiện tại: Kết quá buồn cho nhà gái mà sao khán giả không thể nhịn cười?

Taxi Driver 2 (Ẩn Danh 2) hai tập đầu ngoài việc gây sốt vì ghi hình tại Việt Nam ra thì còn một chủ đề khác được khán giả Việt quan tâm hơn cả. Đó là chuyện tình "bi kịch" của Lim phu nhân (Shin So Young) và Kim Do Gi (Lee Je Hoon) hay còn được Lim phu nhân biết đến với cái tên Wang Tao Zi. Vốn dĩ Lim phu nhân đã xuất hiện ngay từ phần 1, là nhân vật bị Do Gi "lừa tình" trong một phi vụ của Taxi Cầu Vồng. Sang đến phần 2, có lẽ Do Gi cũng chẳng thể ngờ lại gặp lại cố nhân khi anh thực hiện nhiệm vụ đi tìm một thanh niên bị mất tích và vô tình phát hiện ra băng đảng lừa đảo, chuyên dụ dỗ đồng hương sang Việt Nam để bóc lột lao động.



Lim phu nhân và Kim Do Gi mặc áo dài Việt

Hiện tại, dù đã gần 1 tuần kể từ thời điểm chuyện tình "cảm lạnh" của Lim phu nhân và Kim Do Gi lên sóng nhưng những hình ảnh về cặp đôi này vẫn được khán giả liên tục chia sẻ. Sau một lần "lừa tình" phu nhân ở phần 1, ngay đầu phần 2, Do Gi lại một lần nữa lợi dụng bà Lim để tìm ra hang ổ của tụi buôn người. Đến sau cùng, Lim phu nhân vẫn là người... bị phụ tình.

Khoảnh khắc phu nhân Lim gặp lại người thương

Lim phu nhân buồn là vậy nhưng khán giả lại không thể nhịn cười với chuyện tình "bi kịch" này. Tạo hình hài hước của nữ diễn viên Shin So Young, ánh mắt thâm tình đầy lừa dối của Kim Do Gi, những lời thoại cực "đắt" của Lim phu nhân,... tất cả đã cộng hưởng làm nên một câu chuyện đầy... cảm lạnh. Thậm chí những hình ảnh của cặp đôi này còn trở thành "meme" được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, khán giả còn mong chờ sự xuất hiện của Lim phu nhân hơn cả nữ chính Taxi Driver nhưng có lẽ vai diễn này đến đây là kết thúc rồi!

Phu nhân Lim "thở" ra câu nào thì câu đó thành meme

Những hình ảnh của cặp đôi "cảm lạnh" này còn trở thành nguồn cảm hứng để cư dân mạng chế ảnh

Cả hình ảnh từ phần 1 cũng được "đào" lại

Nguồn ảnh: SBS