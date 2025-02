Chuyện mua vàng ngày vía Thần tài: Lãi đậm sau 1 năm, không lo lỗ nếu biết nguyên tắc này

Dịp vía Thần Tài cận kề, không khí mua bán vàng trở nên sôi động, từ các cửa hàng vàng đến những cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng mua vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, giúp tài lộc dồi dào, công việc thuận lợi suốt cả năm.

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu có nên mua vàng vào ngày vía Thần tài hay không, bởi giá vàng thời điểm này thường tăng cao hơn so với ngày thường. Để có cái nhìn rõ hơn, hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ những người thường xuyên mua vàng vào ngày vía Thần tài hàng năm nhé.

Biết đắt nhưng ngày vía Thần tài vẫn đi mua vàng

Trâm Anh (28 tuổi, Hà Nội) cho biết năm nào mình cũng đi mua vàng vào ngày vía Thần tài. Theo quan sát của cô, giá vàng miếng trước thềm vía Thần tài luôn tăng hơn 1 triệu so với trước Tết Nguyên đán. Biết giá liên tục bị đẩy lên cao so với ngày thường, tuy nhiên Trâm Anh vẫn duy trì thói quen bước vào tiệm vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng vì nhiều lý do khác nhau.

Cô nàng cho biết: “Dân kinh doanh như mình thì đều hiểu chuyện lãi lỗ nếu mua vàng vào ngày vía Thần tài. Nhưng mình vẫn cứ đâm đầu đi mua. Thứ nhất, mình tin rằng mua vàng sẽ đổi “được vía” trong kinh doanh, cả năm làm ăn hanh thông, gặp nhiều may mắn. Thứ hai, mình mua vàng ngày vía Thần tài thì sau đó sẽ luôn tích ở trong nhà, đợi khi nào giá tăng mới bán nên chuyện lỗ không bao giờ xảy ra”.

Ảnh minh họa

Tương tự Trâm Anh, Minh Thiên (34 tuổi, Hà Nội) cũng đã sẵn sàng mua vàng lấy may trong ngày vía Thần tài. Đây là thói quen được anh duy trì trong suốt 7 năm. Vì mua vàng tượng trưng nên anh thường chỉ mua 1 chỉ, không quan tâm nhiều đến giá cả.

Minh Thiên chia sẻ: “Người thường xuyên mua vàng ngày vía Thần tài đúng nghĩa thì chỉ mua 0,5 - 1 chỉ thôi. Mình nghĩ mua vàng vào ngày này chỉ là để lấy niềm tin. Người đi mua không quan tâm quá nhiều đến lời lỗ. Năm đầu tiên, mình chỉ mua 0,5 chỉ vàng. Nhờ đó mà tinh thần thoải mái, công việc suôn sẻ. Người làm kinh doanh thì bên cạnh nỗ lực của bản thân cũng cần dựa vào tinh thần để lấy động lực cho cả năm cố gắng”.

Minh Thiên cũng đồng tình với quan điểm, giá vàng ngày vía Thần tài thường tăng rất cao. Cũng vì thế, anh khuyên mọi người nên cân nhắc mua vàng vào sát dịp Tết Nguyên đán vì lúc này giá rẻ hơn nhiều.

Minh Thiên nhớ lại: “Hai năm trước, mình mua trước vàng miếng vào đúng đợt Tết Nguyên đán, giá 5,4 triệu/chỉ. Đến ngày vía Thần tài, giá vàng tăng 5,9 triệu/chỉ. Mình mua 2 chỉ vàng miếng nên tính ra tiết kiệm được 1 triệu nếu không mua vàng vào đúng ngày Thần tài. Tất nhiên là nếu mua vàng đúng ngày thì sẽ mang lại cảm giác có nhiều may mắn cho bạn hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc chọn thời điểm mua vàng phù hợp, không nhất thiết phải mua vàng vào đúng ngày Thần tài mới lấy đủ được may mắn”.

Mua vàng ngày vía Thần tài không lo lỗ nếu biết nguyên tắc này

Lê Trung (31 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ hàng năm anh đọc được rất nhiều tin tức về cảnh hàng dài người xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần tài. Nhiều người có cái nhìn không tích cực về chuyện mua vàng vào ngày này vì cho rằng chỉ sinh lời cho chủ tiệm vàng. Nhưng Lê Trung có quan điểm khác.

“Mình thấy chuyện mua vàng vào ngày Thần tài không mới mẻ. Ai có tiền nhàn rỗi thì mua để lấy vía chứ tính toán lãi - lỗ làm gì. Năm nào nhà mình cũng sắm 5 chỉ vàng vào ngày vía Thần tài sau đó cất đi. Số vàng này được giữ trong tủ và hơn 10 năm rồi chưa được bán chỉ nào. Nếu mua vàng mà bạn không bán ngay thì sau này nó vẫn là tài sản có giá trị mà người mua nắm giữ, chứ không mất đi đâu. Còn nếu bạn mua vàng vào ngày Thần tài, sau đó bán đi khi chênh lệch 2 đầu mua bán là 10 triệu thì chắc chắn là lỗ”, Lê Trung chia sẻ góc nhìn.

Ảnh minh họa

Tương tự, Minh Thiên cũng lời được gần 2 triệu từ 1 chỉ vàng mua vào ngày vía Thần tài năm ngoái. Anh cho biết, mua vàng vào ngày vía Thần tài không chỉ là phong tục mà còn là cách bảo toàn tài sản khá tốt. “Mua vàng vào ngày Thần tài thì mình mua ít, mua xong cũng không dám bán, cứ cất trong nhà, không để ý giá. Nên thành ra sau 1 năm thì mình luôn có lãi. Còn ngày thường mình mua vàng để chống lạm phát nên mới quan tâm đến giá vàng. Nếu giá đắt quá thì phải chờ hạ giá rồi mới dám mua vào”, Minh Thiên chia sẻ.

Đồng quan điểm, Trâm Anh chia sẻ nếu mua vàng vào ngày vía Thần tài để đầu tư dài hạn thay vì lướt sóng thì bạn không lo lỗ. “Năm ngoái, mình mua 1 cây vàng miếng với giá 78,1 triệu, cho đến hiện tại cây vàng nay đã lên 87 triệu. Sau 1 năm mình lãi 8,9 triệu, tỷ suất sinh lời là 11,3%, lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm. Hiện mình không thấy bản thân lỗ, còn đang lời đấy chứ. Chưa kể nhiều người mua vàng tích trữ từ mấy năm trước thì giờ họ còn lời được nhiều hơn thế. Mua vàng cũng là một hình thức đa dạng hóa tài sản dài hạn”, cô nàng bày tỏ.