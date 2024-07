Chuyện khó tin: Quá nhiều người dùng Android chuyển sang iPhone lại đang gây hại cho chính Apple?

Theo báo cáo mới nhất từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), tỷ lệ người dùng Android chuyển sang iPhone đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, trong quý II năm 2024, 17% người mua iPhone trước đó là người dùng Android, con số cho thấy mức gia tăng đáng kể so với con số 10% của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo CIRP việc thu hút được thêm nhiều người dùng Android chuyển sang iPhone có thể lại không phải là tín hiệu tích cực cho Apple, thậm chí còn có thể gây hại cho doanh số của dòng iPhone mới nhất.

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ người dùng Android chuyển sang iPhone đang tăng cao nhất trong 5 năm gần đây.

Trong Quý 2 năm 2024, doanh số iPhone 15 chỉ chiếm 67% tổng doanh số iPhone tại Mỹ, trong khi đó, vào quý 2 năm 2023, doanh số iPhone 14 chiếm đến 78% tổng doanh số iPhone tại Mỹ. Đây là quý thứ 2 liên tiếp con số thống kê cho thấy mức độ phổ biến của iPhone 15 đang thấp hơn iPhone 14 trong cùng thời kỳ. CIRP cho rằng sự gia tăng người dùng Android chuyển sang iPhone có thể là nguyên nhân khiến doanh số iPhone 15 thấp hơn kỳ vọng.

Lý do là vì người dùng Android khi chuyển sang iPhone thường có xu hướng chọn các mẫu cũ hơn với giá thành thấp hơn. Không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm tiền mà nhiều người dùng còn muốn trải nghiệm cảm giác sử dụng iPhone, do vậy một mẫu máy giá rẻ vẫn là đủ đối với họ. Điều này dẫn đến việc các mẫu như iPhone 14, iPhone 13 và iPhone SE đang bán chạy hơn so với dòng iPhone 15 mới ra mắt.



Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra ngay cả khi Apple chưa ra mắt iPhone mới trong quý II, thời điểm thông thường của họ là vào quý III. Điều này cho thấy có những yếu tố khác đang thúc đẩy người dùng Android chuyển sang iPhone, như việc mua các sản phẩm Apple khác (ví dụ iPad) và muốn tận dụng hệ sinh thái Apple.

Về phía Android, tình hình này đặt ra những thách thức lớn. Đặc biệt tại Mỹ, giới trẻ đang có xu hướng ưa chuộng iPhone hơn so với Android. Nếu Google muốn duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực di động, họ cần tìm ra cách để ngăn chặn làn sóng người dùng chuyển sang iOS.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu cho Android. Một báo cáo trước đó của CIRP cho thấy tổng số người dùng Android chuyển sang iPhone trong năm 2023 thấp hơn so với năm 2022. Điều này cho thấy xu hướng có thể thay đổi trong những quý tới của năm nay.