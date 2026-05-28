Chuyển hồ sơ vụ nữ sinh Hải Phòng bị đánh dã man cho cơ quan điều tra

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh dã man, lột áo, bắt quỳ xuống đường trước sự chứng kiến của bạn khác giới đã được chuyển cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, UBND xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng ) vừa hoàn tất việc kiểm tra, xác minh vụ việc nữ sinh 15 tuổi (lớp 9) bị bạn đánh dã man giữa cánh đồng vào buổi tối hơn một tuần trước.

Theo thông tin ban đầu tối 18/5, em Đ.D.T (SN 2011, ở thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) xin phép bố mẹ ra ngoài ăn chè cùng bạn. Vài ngày sau, nữ sinh Đ.D.T có biểu hiện đau đầu, hoảng loạn được người thân đưa vào bệnh viện điều trị. Lúc này, nữ sinh 15 tuổi mới nói với bố mẹ bị bạn đánh.

Hình ảnh nữ sinh lớp 9 bị đánh, bắt quỳ xuống giữa cánh đồng.

Trước đó, ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nữ sinh Đ.D.T bị bạn đánh giữa cánh đồng. Đoạn video ngắn thể hiện một cô gái trẻ mặc áo sẫm màu liên tục dùng tay tát vào mặt, đầu một thiếu nữ mặc áo phông đỏ và chửi thề. Thậm chí, đối tượng áo sẫm màu bắt bạn nữ còn lại quỳ xuống đường, liếm chân rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng, mặt và đầu nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, một cô gái khác dùng điện thoại quay video nhưng không can ngăn, còn tỏ thái độ cười đùa.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, người đánh nữ sinh lớp 9 là Đ.T.T.N (SN 2009, đã nghỉ học). Đi cùng N còn có 3 người bạn chứng kiến tại hiện trường, quay video sự việc.

Thông tin từ UBND xã Vĩnh Bảo, công an hai địa phương bước đầu xác minh, làm rõ và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.